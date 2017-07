Gianluca Petecof disputa Brasileiro de Kart em Santa Catarina

(Foto: Sandro Silveira)

No intervalo entre as etapas do Campeonato Europeu de Kart da FIA, Gianluca Petecof está em território nacional para a disputa da 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, o mais importante do país. O evento acontece entre os dias 11 e 15 de julho, no Kartódromo do Beto Carrero, em Penha (SC) onde o piloto tem um retrospecto de destaque. Essa será a primeira competição oficial do piloto da Academia Shell Racing na categoria Sudam Graduados, mas o paulista de 14 anos tem muitos motivos para estar confiante em um bom resultado.

Gianluca vem em grande fase no kartismo europeu, onde tem feito a maior parte da temporada 2017. Lá, o piloto corre na categoria OK, contra pilotos mais velhos e experientes, algo semelhante com o que vai encontrar neste fim de semana. No Campeonato Europeu, ele tem apresentado uma evolução constante. Na Itália, Gian venceu uma das baterias classificatórias. Depois, na Espanha, fez uma bela corrida na final, saindo de 21º e terminando em 6º, e em Le Mans, há duas semanas, fez sua melhor classificação em corridas na Europa, sendo o mais rápido de seu grupo e 3º geral entre 71 pilotos - garantindo a pole position em duas provas. Na final, ficou em 12º. Após o Brasileiro, Petecof volta para as duas últimas etapas do Campeonato Europeu, na Finlândia e Suécia.

No Brasileiro de Kart, o currículo de Gianluca é recheado de bons resultados. Em 2013, ele sagrou-se Campeão Brasileiro em seu primeiro ano na categoria Júnior Menor, em Serra (ES), e estabeleceu também o recorde de piloto mais jovem a vencer nesta classe, com 10 anos e oito meses. Ano passado, marcou a pole position e foi vice-campeão da Junior, na Paraíba, e soma também três 3º lugares, um em Itu (2014), e os outros dois em 2012, justamente no Beto Carrero, quando correu nas categorias Cadete e Super Cadete no mesmo evento.

Na pista anexa ao famoso parque temático, ele também foi vice-campeão da Copa das Federações em 2013, mas, desde então, nunca mais correu nesta pista. O traçado seletivo, com curvas predominantemente de alta velocidade, agrada ao paulista, que irá correr com chassis Bravar, pela equipe ONS Motorsport. Os motores para a categoria Sudam são fornecidos pela organização e sorteados entre os competidores.

Além disso, Gianluca Petecof integra uma forte comitiva da Academia Shell Racing presente no Campeonato Brasileiro. Ele, competindo na Sudam Graduados, Gaetano di Mauro (do Brasileiro de Turismo) e Dennis Dirani (Porsche GT3 Cup) na Shifter e ainda Felipe Baptista e Diego Ramos na Junior. Assim, poderão trocar experiências e buscarem títulos para o pioneiro programa nacional de desenvolvimento de pilotos, que é a principal plataforma de patrocínios do automobilismo brasileiro.

“Estou muito animado para o Campeonato Brasileiro, onde tenho um ótimo retrospecto. Gosto do formato intenso de disputa em uma semana, e o fato de ser na pista do Beto Carrero também é muito legal, pelos bons resultados que já tive lá. A categoria Sudam Graduados é a uma das mais competitivas, com grandes pilotos, então tenho certeza que será muito acirrado. Mas venho confiante, em boa fase no Europeu, e vou trabalhar bastante para buscarmos esse bicampeonato com o apoio da Academia Shell Racing”. Comenta Gianluca Petecof

Os treinos livres para a 52ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart acontecem entre esta terça e quarta-feira. Na quinta, será realizada a tomada de tempos e a 1ª bateria classificatória, e na sexta, mais duas provas - a soma dos resultados dessas três define o grid de largada da grande final, que acontece no sábado, com transmissão ao vivo pelo Sportv a partir das 20h.