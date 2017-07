Nelsinho Piquet animado com etapa de Nova York da Fórmula E

(Foto: José Mário Dias)

A temporada 2016/2017 da FIA Fórmula E chega neste fim de semana aos Estados Unidos para a penúltima etapa, e Nelsinho Piquet correrá numa das cidades mais famosas do mundo, em Nova York.

A exemplo do que aconteceu na última etapa, em Berlim (Alemanha), a programação do evento prevê duas corridas, no sábado, com 43 voltas e 83,42km de distância, e, no domingo, uma prova mais longa com 49 voltas e 95,06km.

O circuito montado no Brooklyn Cruise Terminal terá 1,947 km, com dez curvas (quatro para a esquerda e seis para a direita), em sentido horário. O traçado mescla uma reta mais longa, com chicanes e curvas de alta, média e baixa velocidade.

Será a segunda vez que Nelsinho correrá em Nova York: em 2014, o brasileiro foi segundo colocado na prova do Rally Cross e, na ocasião, assumiu a liderança do campeonato. Primeiro campeão mundial da categoria de carros elétricos, Nelsinho Piquet marcou pontos em quatro dos seis fins de semana da temporada e ocupa o décimo lugar na classificação geral.

"Estou muito empolgado para esta corrida. Disse antes que é impressionante o que a Fórmula E fez ao trazer corridas para algumas cidades icônicas do mundo, e trazer para o campeonato um dos locais mais famosos do planeta como Nova York é maravilhoso. Não tenho dúvidas de que será um dos momentos mais importantes da Fórmula E. Tivemos alguns resultados promissores este ano, principalmente nas classificações, então se o circuito nos favorecer um pouco mais, meu desejo é lutar pela Super Pole nos dois dias e tentar converter isso em bons resultados nas corridas. Temos de sair de Nova York com bons pontos", comenta.

O piloto da NexTEV busca mais pontos para voltar à briga pelo top6 - além da etapa de Nova York, o campeonato terá mais uma rodada dupla, nas ruas de Montreal, no Canadá.

Os canais Fox Sports transmitem as duas provas do fim de semana.



Programação (horários de Brasília)*



Sábado, 15 de julho

9h - Primeiro treino livre

11h30 - Segundo treino livre

13h - Classificação corrida 1

17h - Corrida 1



Domingo, 16 de julho

8h - Treino livre

10h - Classificação corrida 2

14h - Corrida 2