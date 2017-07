Atual campeão do shootout lidera temporada 2017 da USF2000

Oliver Askew campeão do shootout em 2016 lidera a temporada da USF2000 (USF2000)

O norte-americano Oliver Askew, de 20 anos, superou no final do ano passado outros 17 concorrentes no shootout do Mazda Road to Indy, em Laguna Seca, nos Estados Unidos, e faturou o prêmio de 200 mil dólares, equivalente à temporada completa na USF2000, primeiro degrau do projeto rumo à Fórmula Indy.

Fazendo bom proveito do prêmio, Askew vem sendo o destaque da temporada. O piloto lidera a competição, com seis vitórias em 11 provas. Se for campeão, ele ganhará novamente o prêmio que lhe dará a temporada completa na Pro Mazda e, se seguir neste caminho, dependerá apenas de seus resultados para chegar à Indy Lights e no futuro estar na Fórmula Indy.

Consolidado como um dos principais projetos de formação de pilotos, o Mazda Road to Indy vem atraindo cada vez mais competidores do mundo todo. No ano passado, o Brasil já participou do shootout com o paulista Marcel Coletta, vencedor do evento de seleção realizado no país. E em 2017 o Brasil terá mais uma chance de ter um piloto na disputa. A briga pela vaga será na sexta etapa da Copa São Paulo Light de Kart, para os pilotos da categoria Graduados, com idade entre 15 e 24 anos.

“Os eventos para selecionar pilotos para o shootout já estão acontecendo no mundo todo e a procura para estar na disputa é cada vez maior. Como o Askew vem provando, o projeto te dá a chance de seguir sua carreira sem precisar de patrocínio, só pelo seu talento e resultados. É uma chance que todo piloto sonha em ter na vida”, comentou Paulo Carcasci, representante do Mazda Road to Indy no Brasil, organizador e responsável técnico pelo evento no país.

O Mazda Road to Indy é um dos projetos mais bem sucedidos para a formação de pilotos no mundo. A Mazda passou a dar seu nome ao projeto em 2010 e desde o seu lançamento pilotos de diversos países já passaram pelas competições. Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Finlândia, Irlanda, Coréia, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Espanha, Grã-Bretanha, Venezuela e Zimbábue já tiveram representantes no grid, mostrando seus talentos em circuitos mistos, de rua e ovais nos EUA.

