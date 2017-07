Porsche confirma entrada na Fórmula E. Programa GT no Mundial de Endurance continua

(Foto: Porsche AG)

A Porsche confirmou nesta sexta-feira 28, os rumores de que estaria deixando a classe LMP1 do WEC, e se dedicar a Fórmula E. A partir de 2019 a montadora alemã vai estrear na competição de carros elétricos. Mesmo fora da LMP1, a participação da marca no WEC não termina. O 911 RSR vai continuar na classe GTE-PRO, bem como na IMSA nos Estados Unidos.

Este realinhamento do automobilismo é devido a direção estabelecida para a empresa até 2025, que vai ser o desenvolvimento de uma série de carros GT totalmente elétricos, como o conceito Mission E, 100% elétrico. “Competir na Fórmula E e alcançar o sucesso nesta categoria são os resultados lógicos de nossa estratégia. A crescente liberdade para desenvolvimentos de tecnologia in-house torna a Fórmula E atraente para nós”, diz Michael Steiner, Membro do Conselho Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Porsche AG. “A Porsche está trabalhando com alternativas, conceitos de propulsão inovadoras. Para nós, a Fórmula E é o ambiente competitivo final para impulsionar o desenvolvimento de veículos de alto desempenho em áreas como a proteção do meio ambiente, eficiência e sustentabilidade”. A Porsche já deu os primeiros passos para desenvolver seu próprio Fórmula E.

Steiner afirma que o compromisso do programa GT será mantido. “A diversidade de fabricantes e a qualidade do WEC e IMSA levaram-nos a fortalecer nosso compromisso e concentrar nossas energias em usar o 911 RSR”, diz Steiner.“Queremos ser o número um. Para fazer isso, devemos investir”.

Depois de quatro anos de grande sucesso, três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans e no WEC, tanto a classificação da equipe e pilotos em 2015 e 2016, a Porsche vai deixar a classe LMP1 para trás. No entanto, este ano, a equipe vai defender a dois títulos do Campeonato Mundial mais uma vez. A temporada termina em 18 de novembro, no Bahrein.

Fritz Enzinger, Vice-Presidente do programa LMP1 e uma figura central no retorno de Porsche para o WEC em 2014, diz: “Construir a equipe para Le Mans a partir do zero foi um enorme desafio. Ao longo dos anos, temos desenvolvido uma equipe incrivelmente bem sucedida e profissional. Esta será a nossa base daqui para frente. Estou certo de que vamos manter nosso alto nível na Fórmula E. A confiança é alta, e estamos animado para começar”.

Porsche vai manter a equipe LMP1, incluindo os pilotos. Fórmula E é a primeira série de corridas puramente elétrica do mundo e foi lançado em 13 de setembro de 2014. A FIA, que também é responsável pela Fórmula 1, organizou a série para fazer uma declaração em favor da mobilidade elétrica e para conectar as novas gerações ao automobilismo. Ao contrário da maioria de outras séries, a temporada começa no outono e termina no verão. Os locais de corrida são circuitos de rua no coração de grandes cidades, ou seja, o esporte vai de encontro aos espectadores – e não o contrário.