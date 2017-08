Daniel Serra lidera primeiro treino livre pela Stock Car no Velo Città

Fábio Davini/Vicar)

Boa parte dos pilotos não conheciam a pista do autódromo Velo Città, que recebe pela primeira vez neste domingo (06/08) uma etapa da Stock Car. Quem se adaptou mais rápido e iniciou com bom desempenho os trabalhos para a sétima etapa da temporada 2017 foi o líder do campeonato, com 178 pontos e vencedor da Corrida do Milhão, Daniel Serra. Lucas Foresti finalizou em segundo e Allam Khodair em terceiro.

O piloto da equipe Eurofarma RC tem se tornado o grande nome do ano na categoria e foi o mais rápido da sessão com o tempo de 1min28s420. “Andei nessa pista em 2012, mas era um traçado bem diferente, não tinha a curva da Caipirinha, por exemplo. Encaro essa etapa como uma estreia no circuito, não tinha na mente a pista. O carro está muito bom, ainda tem algumas coisas que a gente precisa melhorar para que ele fique mais consistente, mas é um bom começo”, declarou Serra.

Depois de quase não competir na corrida anterior em Curvelo, Lucas Foresti trocou algumas peças do carro e registrou o segundo melhor tempo do dia, com 1min28s549. “Fizemos um trabalho muito bom de preparação para essa etapa. Essa pista é nova para todo mundo, acredito que as coisas ainda mudarão para amanhã, mas estamos confiantes para o classificatório”, destaca o piloto da Full Time Academy.

Quem voltou a figurar entre os mais rápidos do dia foi Allam Khodair, mostrando que retomou a boa fase para esta temporada. “Esse ano tem sido um pouco difícil, mas é bom quando a equipe acredita que ainda pode melhorar. A equipe trabalhou muito forte no carro e com certeza a gente voltou a ser competitivo. Agora é acertar detalhes para tentar buscar uma vaga para disputar a Pole Position Hero da etapa. Estamos evoluindo, com certeza foi a nossa melhor sexta-feira do ano”, comentou o dono do carro #18, que fez sua melhor volta em 1min28s741.

O fã da categoria pode participar até as 14h20 deste domingo da votação para a escolha dos três pilotos que ganharão o Hero Push, botão extra que gera mais potência e aumenta a velocidade dos carros, auxiliando o piloto na defesa ou ataque durante a prova.

Os pilotos ainda realizam mais um treino livre neste sábado, às 10h50. Depois eles partem para o treino classificatório que definirá o grid de largada para sétima etapa da temporada, a partir das 14h - com transmissão ao vivo do SporTV.

Confira os tempos do primeiro treino livre da Stock Car no Velo Città:

1. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - 1:28.420

2. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - 1:28.549

3. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - 1:28.741

4. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - 1:28.801

5. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - 1:28.822

6. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 1:28.933

7. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1:28.975

8. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - 1:29.067

9. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - 1:29.091

10. 65 Max Wilson (RCM Motorsport) - 1:29.130

11. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports) - 1:29.143

12. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.163

13. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - 1:29.177

14. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1:29.279

15. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:29.290

16. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - 1:29.314

17. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 1:29.357

18. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - 1:29.369

19. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - 1:29.447

20. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - 1:29.481

21. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - 1:29.513

22. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - 1:29.581

23. 70 Diego Nunes (Hero Motorsport) - 1:29.639

24. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - 1:29.735

25. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - 1:29.755

26. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - 1:29.916

27. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport) - 1:29.964

28. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - 1:29.992

29. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - 1:30.001

30. 188 Beto Monteiro (Scuderia Colon) - 1:30.245

31. 44 Betinho Valério (Hero Motorsport) - 1:30.297

Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas