Sérgio Jimenez conquista 19 posições e é o sétimo na corrida 1 no Velo Città

(Foto: Divulgação)

A estreia da Stock Car no autódromo do Velo Città, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, foi marcada por duas corridas bem movimentadas e emocionantes na disputa da sétima etapa da temporada 2017. Na primeira prova, a vitória ficou com Felipe Fraga. Na segunda bateria, triunfo de Átila Abreu. Daniel Serra, que foi oitavo e segundo colocado na rodada dupla, manteve a liderança do campeonato, com 209 pontos.

Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), a primeira prova foi de um grande resultado para Sérgio Jimenez. Depois de largar em 26º, o piloto terminou em sétimo lugar. Guga Lima também tinha boas chances de terminar melhor colocado, mas não teve sorte na estratégia de parada do pit stop, em virtude dos Safety Cars na pista, e ficou em 18º, também marcando pontos. O piloto havia largado na 29ª posição.

Na segunda prova, Jimenez partiu da quarta posição pelo grid invertido e vinha num ritmo forte, até sair da pista numa disputa com Galid Osman. O piloto recebeu um drive thru pela batida e abandonou a disputa. Guga Lima também foi tocado logo após a largada, num acidente que envolveu outros carros e finalizou em 20º.

A primeira prova foi bastante movimentada, com o pole position Átila Abreu tendo problemas logo após a largada e saindo da pista com um pneu furado, em consequência de um toque com Felipe Fraga. Foram quatro entradas do Safety Car na prova, após algumas rodadas e incidentes. Com alguns pilotos favorecidos na estratégia do pit stop, nos momentos em que o carro de segurança entrou na pista, Fraga levou a melhor para faturar a terceira vitória no ano.

A segunda prova também teve a intervenção do Safety Car logo depois da largada num acidente que envolveu Rubens Barrichello, Denis Navarro e também Guga Lima, que vinha logo atrás. Na prova, Abreu reverteu o azar da primeira bateria em sorte e garantiu a vitória.

Apesar de chateado com o acidente na segunda corrida, Jimenez celebrou a volta ao Top-10. “Foi um bom resultado. Viramos o carro de ‘ponta cabeça’ para acertá-lo para as provas. Estudamos bastante, o carro melhorou, verificamos isso no warm up de hoje cedo e ele evoluiu. Poderia ter sido até melhor se a gente tivesse entrado na primeira janela de reabastecimento, talvez poderíamos ter brigado até por um pódio. Mas demos sorte na segunda tentativa e deu certo”, comentou o piloto do Stock #73.

Jimenez também falou sobre o acidente. “O Galid usou o push e eu me defendi. Consegui me manter por dentro e ele escorregou na segunda curva. Eu olhei no espelho e ele não estava do meu lado e na hora que eu fui fazer a curva ele ‘deu’ na minha roda traseira e eu rodei. Levei o toque por trás e fui punido. Sinceramente, não consigo entender como funcionam essas punições”, lamentou o piloto de Piedade, no interior de São Paulo.

Guga Lima, que completou 21 anos no sábado (5), também ficou chateado com o resultado final, mas elogiou o bom rendimento do Stock #9. “Tínhamos um carro muito bom na corrida 1 e foi uma pena que fomos prejudicados pelo Safety Car na estratégia do pit. Na segunda corrida, o acidente na largada ‘entortou’ o carro e não deu pra conseguir um resultado melhor”, completou o piloto mais jovem do grid.

O chefe de equipe Amadeu Rodrigues, que completou 62 anos neste domingo, também esperava um presente de aniversário melhor, mas ficou satisfeito com a evolução dos carros. “Foi um resultado muito bom do Sérgio, que conseguiu uma recuperação excelente. O carro estava rápido e achamos o caminho para essa pista. Disputamos com o Daniel Serra, que é o líder e um dos pilotos mais rápidos da categoria, o Sérgio chegou na frente dele na primeira prova, então fiquei bem contente com essa evolução técnica”, frisou.

“Infelizmente, na segunda corrida, teve a batida entre ele e o Galid e eu acho que o certo seria uma advertência para os dois e não o drive thru pra gente. Quando eles bateram, os dois rodaram e os dois foram prejudicados e foram lá pra trás. Então não é justo que o Sérgio ‘pague’, porque ele não tirou o Galid”, explicou.

Rodrigues também lamentou o fato da estratégia do pit stop com as entradas dos Safety Cars ter prejudicado Guga Lima. “Quando vimos o primeiro Safety entrar, chamei o Sérgio para os boxes, mas ele já tinha passado. Na segunda oportunidade, o Sérgio entrou e deu o outro Safety. Quando o Guga e outros pilotos entraram no final isso acabou prejudicando. Foi uma pena, porque ele estava bem rápido na corrida também. Foi super consistente na prova toda”, continuou.

“Não deu pra ser uma festa completa, mas foi importante estar de novo com um dos carros entre os 10 melhores na corrida principal e vamos seguir trabalhando para as próximas etapas”, completou o chefe do time.

A Stock Car faz agora uma pausa de mais de um mês e terá sua oitava etapa no dia 10 de setembro em Londrina (PR).

Os resultados das corridas no Velo Città:

Corrida 1

1. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - 25 voltas em 42min11s051

2. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 1s856

3. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 3s122

4. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - a 4s248

5. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 5s367

6. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 6s465

7. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car) - a 9s158

8. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - a 9s545

9. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 9s855

10. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - a 10s143

11. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 10s791

12. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 11s618

13. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 17s769

14. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 21s462

15. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 21s966

16. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports) - a 35s037

17. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 36s520

18. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 42s817

19. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 53s865

20. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 57s047

21. 70 Diego Nunes (HERO Motorsport) - a 1min10s351

22. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team) - a 1min11s818

23. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 1min24s102

24. 188 Beto Monteiro (Scuderia Colón) - a 1 volta

25. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 4 voltas

Não completaram 75% da prova:

26. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport)

27. 44 Betinho Valério (HERO Motorsport)

28. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport)

29. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports)

30. 65 Max Wilson (RCM Motorsport)

31. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing)*

* Excluído por atitude antidesportiva

Corrida 2

1. 51 Átila Abreu (Shell Racing) - 27 voltas em 42min15s424

2. 29 Daniel Serra (Eurofarma RC) - a 0s824

3. 83 Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport) - a 11s889

4. 21 Thiago Camilo (Ipiranga Racing) - a 12s395

5. 4 Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing) - a 23s949

6. 1 Antonio Pizzonia (Prati-Donaduzzi Racing) - a 26s999

7. 30 Cesar Ramos (Blau Motorsport) - a 29s126

8. 18 Allam Khodair (Full Time Sports) - a 30s533

9. 46 Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - a 33s224

10. 0 Cacá Bueno (Cimed Racing) - a 34s817

11. 10 Ricardo Zonta (Shell Racing) - a 35s235

12. 117 Guilherme Salas (Vogel Motorsport) - a 40s151

13. 80 Marcos Gomes (Cimed Racing) - a 41s821

14. 25 Tuka Rocha (RCM Motorsport) - a 42s525

15. 77 Valdeno Brito (Eisenbahn Racing Team) - a 43s071

16. 40 Felipe Fraga (Cimed Racing Team) - a 43s165

17. 8 Rafael Suzuki (Cavaleiro Sports) - a 46s238

18. 70 Diego Nunes (HERO Motorsport) - a 47s154

19. 28 Galid Osman (Ipiranga Racing) - a 51s838

20. 9 Guga Lima (Bardahl Hot Car) - a 57s903

21. 3 Bia Figueiredo (Full Time Academy) - a 58s904

22. 12 Lucas Foresti (Full Time Academy) - a 1min18s573

23. 90 Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) - a 7 voltas

Não completaram 75% da prova:

24. 31 Marcio Campos (Blau Motorsport)

25. 73 Sergio Jimenez (Bardahl Hot Car)

26. 110 Felipe Lapenna (Cavaleiro Sports)

27. 111 Rubens Barrichello (Full Time Sports)

28. 5 Denis Navarro (Cimed Racing Team)*

29. 44 Betinho Valério (HERO Motorsport)

30. 65 Max Wilson (RCM Motorsport)

31. 188 Beto Monteiro (Scuderia Colón)**

*Punido por atitude antidesportiva, largará em último na próxima corrida

** Excluído por irregularidade no pit stop

Classificação do campeonato (Top-10):

1. Daniel Serra - 209

2. Thiago Camilo - 192

3. Átila Abreu - 167

4. Felipe Fraga - 153

5. Max Wilson - 147

6. Cacá Bueno - 146

7. Ricardo Maurício - 131

8. Rubens Barrichello - 125

9. Marcos Gomes - 108

10. Gabriel Casagrande – 99

26. Sergio Jimenez - 32

30. Guga Lima - 17