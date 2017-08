Pipo Derani assina com a ESM para temporada 2018 do IMSA Championship

Google Plus

Divulgação

Disputando sua primeira temporada completa com a Tequila Patrón ESM no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, o brasileiro Pipo Derani renovou o seu contrato para continuar com o time em 2018.

“Estamos muito contentes em anunciar que o Pipo estará com a equipe Tequila Patrón ESM pelo terceiro ano na temporada que vem”, declarou o chefe da equipe Scott Sharp. “Dentro e fora das pistas, o Pipo tem sido um exemplo e tornou-se parte da família ESM mostrando seu talento. Estamos trabalhando forte em todas as frentes para 2018 e o Pipo vai liderar este ‘ataque’!”.

“Estou realmente feliz em confirmar que irei continuar correndo pela Tequila Patrón ESM na próxima temporada, que acredito que será muito competitiva”, comentou Derani. “Todos nós da Tequila Patrón ESM dividimos um grande desejo de vitória e este espírito de equipe é o combustível que necessitamos para continuar com a nossa performance no mais alto nível possível em todas as pistas em que corremos”.

Derani correu pela Tequila Patrón ESM pela primeira vez nas 24 Horas de Daytona de 2016 e tornou-se uma peça chave na conquista da equipe ao lado de Ed Brown, Scott Sharp e Johannes van Overbeek. O time repetiu a vitória na etapa seguinte, nas 12 Horas de Sebring, quando no final da prova Derani conquistou a primeira posição e colocou novamente a Tequila Patrón ESM no círculo da vitória.

Recentemente, Derani celebrou mais uma conquista entre os Protótipos ao vencer a etapa de Road America ao lado de van Overbeek, quebrando o domínio dos Cadillac nesta temporada, em que estrearam os carros do programa DPi. Foi a primeira vitória da Tequila Patrón ESM e do Nissan NISMO no programa de desenvolvimento DPi, depois de um início de temporada difícil em virtude dos problemas habituais que um novo projeto traz.

“Ter um bom carro no próximo ano não será o suficiente para vencer corridas e o campeonato, mas com um relacionamento humano forte na equipe, tenho certeza de que podemos sonhar alto”, disse Derani. “É por isso que estou tão animado em continuar trabalhando com a ESM. Vamos continuar lutando nas etapas que ainda restam este ano para nos preparamos o melhor possível quando chegarmos em Daytona.”

O contrato atual da equipe com a Nissan NISMO continuará em 2018, com a parceria entre a Tequila Patrón ESM, Nissan NISMO e Onroak Automotive. Derani é o primeiro piloto a ser anunciado entre os quatro que formarão o time. Os nomes dos outros membros da equipe serão divulgados nos próximos meses.

“Gostaria de agradecer ao Scott e ao Ed pela confiança e toda a equipe por seu trabalho incansável este ano com o objetivo de trazer o nosso Nissan DPi à vitória após um começo de temporada difícil”, continuou Derani. “Estou certo de que é só o começo e não posso esperar por 2018”.