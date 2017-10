Pedro Piquet termina temporada na FIA Fórmula 3 Euro com mais um sétimo lugar

(Foto: Divulgação)

Com mais uma pilotagem sólida, Pedro Piquet terminou neste domingo, 15, a sua segunda temporada na FIA Fórmula 3 Euro com um novo sétimo lugar em Hockenheim (Alemanha), repetindo o resultado das duas primeiras baterias do fim de semana, no sábado.

Foi a primeira vez na temporada que o brasiliense pontuou em todas as corridas do mesmo evento. Além disso, Pedro marcou pontos em sete das nove rodadas triplas, terminando o campeonato em 14º lugar, com 78 pontos. Isso corresponde a mais do quádruplo de pontos feitos por ele em 2016.

Na prova deste domingo, Pedro largou bem da nona posição no grid e se estabeleceu rapidamente em sétimo, com um bom ritmo de prova. Piquet travou duelo com Nikita Mazepin, chegou a cair para oitavo, mas recuperou a posição com bela ultrapassagem quase no fim da corrida.

Terminado o campeonato da FIA Fórmula 3 Euro, Pedro Piquet descansa nas próximas semanas e em breve definirá o cronograma visando à temporada-2018.