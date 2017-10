Pedro Aizza é campeão da Copa Brasil de Kart na Paraíba

(Eni Alves)

Era um dos poucos títulos que faltava em sua ainda jovem carreira. E o paranaense Pedro Aizza, piloto patrocinado pela Promax Bardahl, conseguiu realizar mais um sonho e venceu no último sábado (dia 14) a Copa Brasil de Kart, disputada no kartódromo Paladino Internacional, na Paraíba.



O piloto, de 12 anos, foi o campeão da categoria Júnior Menor, superando grandes adversários. Na quinta-feira (12), na tomada de tempos, Aizza ficou em quinto lugar e foi em busca da recuperação na primeira bateria classificatória, chegando em segundo lugar.



Ainda na sexta-feira (13), o piloto disputou a segunda bateria classificatória e repetiu o segundo posto, confirmando o lugar na primeira fila na largada da grande final no sábado. Aizza assumiu a liderança logo após a largada e acelerou forte para conquistar o título, após 19 voltas.



“Durante os treinos livres, não conseguimos bons resultados, mas fomos nos acertando com a pista, que é bem complicada. Na tomada, consegui o quinto lugar e, na largada, parti pra cima e já assumi a segunda posição logo na primeira curva”, contou.



“Na segunda bateria, largando por fora, fiz uma prova com cautela, sem arriscar muito, para poder aprender melhor o traçado e me manter entre os primeiros”, continuou.



“Felizmente, na final, deu tudo certo. Não foi fácil, mas depois de ser duas vezes vice-campeão da Copa Brasil em 2013 e 2015, finalmente consegui esse título que me faltava. Gostaria de agradecer muito a toda a minha equipe, à Bardahl e aos meus pais”, comemorou o jovem piloto que dedicou o título ao seu pai, Edson Aizza.



Reconhecida por sua completa linha de lubrificantes, aditivos, graxas, entre outros produtos no setor automotivo e industrial, a Promax Bardahl patrocina equipes e pilotos nas principais categorias do automobilismo nacional (Stock Car, Mercedes-Benz Challenge, Porsche Cup, kart) e também está presente em outras modalidades esportivas, com destaque para o ciclismo.



Resultado Final Copa Brasil de Kart, categoria Júnior Menor:

1) 35-Pedro Aizza (FPRA), 19 voltas

2) 98-Pedro Henrique N. Dória (FPEA), a 0.848

3) 18-Guilherme A. de Figueiredo (FSA), a 1.319

4) 215-Rafael Dias (FASP), a 4.602

5) 80-Fabricio Falcão Fardim (FAERJ), a 7.333

6) 23-Pedro Pinho B. Sousa (FMA), a 11.268

7) 70-Idilson Branco V. da Silva (FPRA), a 20.487

8) 11-Lucas Staico (FMA), a 31.684

9) 105-Ricardo Gracia Filho (FASP), a 9 voltas