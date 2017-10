Allam Khodair quer repetir vitória de 2015 em Tarumã

(Foto: Divulgação)

Em 2015 Allam Khodair foi pole em Tarumã. Em 2016, também emplacou um lugar na primeira fila. O circuito gaúcho que carrega a marca de ser o palco da primeira prova da história da Stock Car recebe a 10a etapa da temporada 2017 neste final de semana e é lá que o Japonês Voador pretende alcançar sua primeira vitória no ano.

“Tarumã é uma das minhas pistas favoritas. Um circuito desafiador, com um misto de curvas de alta, média e baixa velocidade. Gosto da pista e vou buscar a vitória nesse momento que nosso carro está reagindo bem. Tivemos um salto de qualidade no desempenho do nosso equipamento na última etapa e isso nos deixa bastante confiantes para esta disputa", disse.

A recuperação do piloto da Full Time Texaco nesta reta final de campeonato é visível. Em Buenos Aires, mesmo sem conseguir treinar por conta de uma série de problemas no carro, Khodair alcançou a sétima colocação no grid e chegou a brigar pelo pódio da segunda corrida.

“Estamos bastante competitivos e ter um carro rápido em Tarumã é muito importante. É o traçado com a maior média de velocidade do país. Vamos usar os treinos para tentar encontrar o melhor acerto e buscar um lugar na primeira fila mais uma vez”, finalizou o Japonês Voador.

A disputa em Tarumã começa na sexta-feira, com dois treinos livres (10h e 16h). Já no sábado os carros voltam para a pista para um último ensaio (8h45) e a tomada classificatória, transmitida ao vivo pelo Sportv, às 12h. No domingo, a corrida tem largada marcada para as 13h, com a segunda corrida às 14h10, contam transmissão ao vivo do Sportv.