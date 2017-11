TKS Racing compete no Asian Le Mans Series

(Foto: Divulgação)

A equipe TKS Racing volta a competir na segunda etapa do Asian Le Mans Series, que será disputada no circuito de Fuji entre os dias 01 e 03 de dezembro no Japão. Competindo nesta temporada na classe LMP3, a equipe terminou em segundo lugar no Asian LMS Sprint Cup no início do ano.

Pilotando um protótipo Ginetta na Asian LMS Sprint Cup Shinyo Sano, conquistou uma vitória, sendo superado pela WIN Motorsport na luta pelo campeonato. O piloto participou da etapa de Le Mans em Junho, obtendo um 29º lugar na primeira bateria e um 10º na segunda.

Sano que é proprietário da equipe espera um bom resultado na etapa de Fuji. “A razão pela qual eu montei a equipe é o meu sonho de ir para Le Mans! Para mim, a série Asian Le Mans é uma corrida necessária. Como a única equipe japonesa nesta corrida quero estar no pódio em casa. Quero compartilhar o prazer com a equipe, perseguindo o nosso sonho!”

O segundo piloto deve ser anunciado em breve.