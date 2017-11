Pietro Rimbano vence corrida 1 pelo Brasileiro de Marcas em Goiânia

(Foto: Divulgação)

A primeira prova da rodada dupla de Goiânia, válida pela sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo, foi vencida por Pietro Rimbano, da RKL Racing. O piloto paulista, que vinha de alguns resultados negativos nas últimas corridas, venceu a disputa deste sábado (18) ao superar seu companheiro de equipe e pole position Gustavo Frigotto, que terminou em segundo.



“As últimas corridas não vinham sendo boas para nós. Agora estamos de volta, na briga. Embora ainda esteja difícil lutar pelo título, não vamos desistir. Eu estava precisando dessa vitória: por mim, pela equipe, pela minha família e patrocinadores. O carro estava muito bom e só tenho a agradecer. Hoje essa vitória tinha de ser minha”, aliviou-se.



Frigotto, que largou da pole, não tem ressentimentos. Ultrapassado por Rimbano na parte inicial da corrida, o paranaense é também dono da equipe RKL. A dobradinha, segundo ele, foi motivo de comemoração. “Não dá para reclamar. Foi um ótimo trabalho da equipe toda, que está de parabéns. Eu sofri um pouco com os 50 quilos de lastro que estou carregando no meu carro; fiz o que pude, e parabéns para o Pietro. Foi importante termos somado o maior número possível de pontos hoje”, disse.



Vitor Baptista, que também fez boa prova, terminou na terceira posição seguido por Raphael Reis e Marco Cozzi para fechar os cinco primeiros do pódio. Gustavo Myasava, Gabriel Robe, Lukas Moraes, Pedro Saderi e Luca Milani fecharam os dez primeiros colocados.



A segunda corrida do Campeonato Brasileiro de Turismo, que encerra a etapa de Goiânia, acontece neste domingo (19) às 8h25, com transmissão ao vivo pelo SporTV.



Resultado – Corrida 1:

1. 17 Pietro Rimbano (RKL Competições) - 22 voltas

2. 86 Gustavo Frigotto (RKL Competições) - a 0.469

3. 120 Vitor Baptista (Full Time Academy) - a 0.941

4. 77 Raphael Reis (W2 Racing) - a 1.985

5. 23 Marco Cozzi (RS Motorsport) - a 2.199

6. 117 Gustavo Myasava (MRF Motorsport) - a 5.658

7. 35 Gabriel Robe (Motortech) - a 5.878

8. 1 Lukas Moraes (Nascar Motorsport) - a 7.113

9. 777 Pedro Saderi (MRF Motorsport) - a 7.917

10. 177 Luca Milani (C2 Team) - a 8.800

11. 78 Lucas Peres (L3 Motorsports) - a 11.181

12. 7 Giulio Borlenghi (Full Time Academy) - a 11.737

13. 19 Mateus Muniz (Motortech) - a 12.220

14. 33 Guto Matiazzi (L3 Motorsports) - a 12.736

15. 13 Raphael Campos (Nascar Motorsport) - a 13.901

16. 46 Tuca Antoniazzi (Motorsport) - a 14.164

17. 11 Gaetano di Mauro (W2 Racing) - a 23.836

18. 84 Fernando Croce (C.A. Competições) - a 3 voltas

NÃO COMPLETOU (75% da distância de prova)

19. 45 Giuseppe Vecci (RS Motorsport) - a 11 voltas

MELHOR VOLTA: Gustavo Frigotto, 1min33s909

Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas



PROGRAMAÇÃO:

Domingo, 19 de novembro

08h25 - Largada (Corrida 2) Campeonato Brasileiro de Turismo

10h00 – Largada Mercedes-Benz Challenge

11h00 - 12h00 – Visitação aos boxes e Volta Rápida na Pista

13h00 – Largada (Corrida 1) Stock Car

14h10 – Largada (Corrida 2) Stock Car

15h35 – Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas