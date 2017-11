Pietro Fittipaldi é o mais rápido no Rookie Test do WEC no Bahrein

(Foto: Divulgação)

O brasileiro Pietro Fittipaldi foi o estreante mais rápido nos testes do WEC realizados neste domingo,19, no circuito do Bahrein. Pilotando o Porsche 919, Pietro garantiu sua participação nos testes após conquistar o título da Fórmula Mundial V8 na última sexta-feira 17.

Timo Bernhard liderou as suas sessões de treinos marcando 1:40.244 com o Porsche #1. Em segundo Sebastiem Buemi com o Toyota #8. Fittipaldi aparece na terceira posição com o tempo de 1:42.275. Fernando Alonso que estava a bordo do Toyota #8 marcou 1:43.013. O espanhol completou 100 voltas.

“Foi incrível”, disse Fittipaldi. “De antemão nós fizemos um pouco de preparação aqui, mas esses caras fizeram um trabalho muito bom para me fazer chegar em uma hora.

“Há muitos procedimentos para ligar o carro e desligá-lo e tudo. Então, eles fizeram um excelente trabalho. “O carro é incrível com certeza. Ouvi muitas pessoas me contando sobre este carro, explicando-me como pilotar com tração nas quatro rodas, que a aceleração vai ser incrível, e definitivamente foi.”

“A primeira corrida foi apenas para se familiarizar com tudo, e depois uma segunda e terceira corrida, eu realmente consegui chegar nos limites do carro. Eu realmente gostei disso. É uma grande honra. Eles disseram que este é provavelmente o último dia de teste que eles vão fazer, então é realmente incrível.”

Alonso nos boxes da Toyota. (Foto: Divulgação)

Para Fernando Alonso o teste foi especial. “Foi um grande dia. Testando um carro LMP1 é sempre uma coisa agradável para qualquer piloto de corridas, porque estes carros são incrível. Eles são muito consistentes ao longo de uma temporada que é uma coisa positiva. Eu queria testar um carro como este por um longo tempo e hoje eu conseguir realizar isso, estou feliz.”

Na classe GTE-PRO a Porsche também liderou com Kevin Estre. A Ferrari da Clearwater Racing foi a única equipe participante da classe GTE-AM.

Resultado dos testes