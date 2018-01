Spirit of Daytona apresenta Cadillac DPi para temporada 2018 da IMSA

(Foto: Divulgação)

A equipe Spirit of Daytona divulgou as primeiras imagens do seu Cadillac DPi, para a temporada 2018 da IMSA. O time terá Tristan Vautier e Matt McMurry como pilotos. O Cadillac entre no lugar do Ligier JS P 217.

Este é a terceira substituição de chassi. O time liderado por Troy Flis estreou este ano o Riley Mk.30, optando pelo Ligier no meio da temporada. Com o protótipo francês a equipe venceu a etapa de Laguna Seca, última da temporada 2017 da IMSA.

O time perde o patrocinador principal a “Visit Florida”. “A última temporada foi tão difícil, mas mesmo que estivemos entre os últimos durante muito tempo, acho que aprendemos muito como uma organização e melhoramos em equipe”, disse Flis.

“Ganhar em Laguna Seca foi uma ótima maneira de demonstrar isso, e agora estamos concentrados em tomar esse impulso e começar um começo rápido com o Cadillac DPi. Nós só queremos dar aos nossos motoristas uma plataforma sólida com um carro para aprender e melhorar com o decorrer da temporada.”

(Foto: Divulgação)

Renger van der Zande e Marc Goossens, não tiveram seus contratos renovados. Zande está confirmado na equipe Wayne Taylor Racing, que também corre com Cadillac. Vautir competiu este ano na equipe SunEnergy1 Racing na classe GTD com um Mercedes-AMG GT3.

“Tenho a honra de me juntar a este time, eles conseguiram bons resultados em circunstâncias difíceis, então acho que é um bom grupo”, disse Vautier.“Eu quero correr contra os melhores pilotos e as melhores equipes, e é isso que o IMSA está se tornando com os DPi, então estou muito animado. É tão competitivo e acho difícil comparar a qualidade que teremos em 2018. Como piloto que é muito emocionante para mim “.

“Eu acho que Tristan e eu vamos trabalhar bem juntos, temos personalidades e abordagens semelhantes”, disse McMurry. “Nós também competimos com carros GT de forma que a experiência é o tráfego mais lento, então entendemos como é essa perspectiva e espero que possamos colocar isso em bom uso”.