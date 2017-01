Force India apresentará novo carro no dia 22 de Fevereiro

(Foto: Force India)

Após Ferrari e Mercedes anunciarem as datas de apresentação de seus novos carros agora foi a vez da equipe Force India. A equipe de Vijay Mallya se torna a terceira equipe a confirmar a data de apresentação do carro para a próxima temporada que será no dia 22 de fevereiro, com isso eles assumem a primeira colocação já que a Ferrari irá apresentar no dia 24 e a Mercedes no dia 23. A Force India que devido a proximidade escolheu o circuito de Silverstone para apresentar seu carro como a Mercedes, entretanto não disseram nada se irão colocar o carro para rodar na pista como a Mercedes pretende fazer. Além disso a equipe Force India convida os fãs para estarem atentos as redes sociais da equipe para obterem mais informações sobre o evento.

A Force India que em 2016 fez a sua melhor temporada na F1 conquistando o quarto lugar no campeonato de construtores ficando atrás apenas da Mercedes, Ferrari e Red Bull, o que foi um excelente resultado lembrando que a equipe começou a mesma temporada com certas dificuldades financeiras.



Data dos lançamentos:



Force India - 22 de Fevereiro



Mercedes - 23 de Fevereiro



Scuderia Ferrari - 24 de Fevereiro