Para Adrian Newey, Renault fez progressos em seu motor para 2017

(Foto: Vladimir Rys)

Adrian Newey, classificou como “muito boa”, a evolução do motor Renault para a temporada 2017 da Fórmula 1. O projetista acredita que a evolução do propulsor, vai respaldar o chassi que a equipe Red Bull, está desenvolvendo.

A unidade de potência, terá um papel fundamental, já que os novos carros terão um aumento significativo de downforce. "Isso certamente significa que a força é mais importante porque todos nós estamos muito próximos, então a porcentagem de aceleração total por volta aumenta", disse ele no Autosport International show na Inglaterra.

"Eu acho que a Renault está indo definitivamente em uma direção muito boa no momento.Há dois anos atrás, terminamos em um posição em que não fizeram nenhum progresso durante o inverno.”

"No ano passado eles fizeram excelentes progressos ao longo da temporada, ainda ficamos atrás Mercedes e Ferrari , mas estamos cada vez mais perto.”

"Eles estão trabalhando muito duro neste inverno (na europa), eu sei dos números deles para este ano, é um bom passo, como sempre, o que não sabemos é o que nossos rivais têm feito."

Newey confirmou que o trabalho no RB13, está progredindo. "Estou feliz em dizer que passamos com sucesso nosso teste de colisão. Isso geralmente gera um pânico de última hora. O design está obviamente completo agora e estamos na fase de fabricação."

O projetista acredita que a equipe está em boas mãos. "Ao longo dos últimos dois anos venho me envolvendo menos com o dia a dia da equipe em pista. Temos uma grande equipe na Red Bull. Rob Marshall, Pierre Wache, Dan Fallows e Paul Monaghan, estão no comando agora. Eles são muito capazes, e isso me permitiu dar um passo atrás. Fico mais na supervisão, além de ter tempo para outros projetos.” Atualmente Newey trabalha em um carro em parceria com a Aston Martin.