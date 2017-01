Sean Bratches, Chase Carey e Ross Brawn. A nova cara da Fórmula 1

Sean Bratches, Chase Carey e Ross Brawn, querem deixar a F1 mais atrativa. (Foto: Liberty Media)

Uma nova era está surgindo na Fórmula 1. Desde a confirmação da compra da categoria pela Liberty Media, as ações para adequar o campeonato mundial as novidades tecnológicas, ficando mais perto do público, estão ganhando forma.

A saída de Bernie Ecclestone do comando, foi o primeiro passo para esta nova era. Nesta segunda (23), Chase Carey CEO da F1, anunciou a nomeação de Ross Brawn como diretor geral do esporte e Sean Bratches como diretor comercial.

Brawn é um dos nomes mais conhecidos da história recente da Fórmula 1. Com 40 anos de experiência no esporte, ganhou 22 campeonatos mundiais da FIA e nas 24 horas de Le Mans. Foram 11 títulos com a Ferrari, sete com Williams e dois com a Benetton. Levou a sua equipe a BrawnGP, ao título da categoria em 2009. No final daquele ano, vendeu toda a operação para a Mercedes-Benz. O time alemão venceu os três últimos títulos da categoria (2014,2015 e 2016).

Sean Bratches, foi um dos maiores líderes da história da ESPN. Tem mais de 27 anos de experiência em marketing e vendas. Ajudou a ESPN a ser uma das maiores entre os canais de esporte dos EUA.

Foi em sua gestão que supervisionou o licenciamento de conteúdo do canal para as redes de cabo e satélite. Tal projeto inclui os canais ESPN, ESPN2, ESPN Classic, ESPNS, ESPN Deportes, ESPNU, Rede ESPN SEC, The Longhorn Network e ESPN3.

Ele também foi responsável pela distribuição do sinal HDTV, banda larga, vídeo-on-demand, televisão interactiva, pay-per-view, canais em espanhol. Chase Carey, comenta a contratação de Ross Brawn e Sean Bratches. “Estou muito feliz em receber Ross de volta à Fórmula 1. Em seus 40 anos no esporte, ele trouxe seu toque mágico para todas as equipes com as quais trabalhou, tem um incomparável conhecimento técnico, experiência e relacionamentos, e já me beneficiei bastante dos seus conselhos.”

"Estou emocionado Sean está se juntando a Fórmula 1. Sean foi uma força motriz na construção da ESPN em uma das principais franquias esportivas do mundo. Sua experiência em vendas, marketing, mídia digital e distribuição serão inestimáveis ​​à medida que crescemos com a Fórmula 1."

"Estou ansioso para trabalhar com Ross e Sean, bem como os executivos atuais chave, incluindo Duncan Llowarch nosso CFO e Sacha Woodward Hill, nosso Conselho Geral, a FIA, Bernie e Liberty. Vamos trabalhar juntos para fazer a Fórmula 1 o melhor que pode ser para as equipes, promotores e fãs para os próximos anos."

Ross Brawn disse: "É fantástico estar de volta ao mundo da Fórmula 1. Eu gostei das conversas que tive com Liberty Media nestes últimos meses e estou ansioso para trabalhar com Chase, Sean e o resto da equipe de Fórmula 1, para ajudar na evolução do esporte. Temos uma oportunidade quase sem precedentes para trabalhar em conjunto com as equipes e promotores para uma F1 melhor para eles e, mais importante ainda, para os fãs."

Sean Bratches adicionou: "Estou muito animado para participar da Fórmula 1 e contribuir para o crescimento contínuo desta extraordinária marca global. A Fórmula 1 é um dos poucos esportes verdadeiramente globais, estou encorajado pelas múltiplas oportunidades de negócio, trabalhar em estreita colaboração com os patrocinadores atuais e futuros, circuitos, titulares de direitos de televisão, bem como criar próxima geração digital, para melhor servir os fãs de Fórmula 1. "