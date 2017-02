Williams renova contrato com Paul Di Resta

Sutton Images

Nesta segunda-feira (20) a equipe Williams anunciou a renovação de contrato com Paul Di Resta que está no papel de piloto reserva da equipe de Grove desde o ano passado. O britânico que esteve no grid da F1 entre as temporada de 2011 e 2013 com a Force India, atualmente corre pela Mercedes no campeonato da DTM.

"Estou contente em seguir como piloto reserva da Williams para a temporada de 2017. Desejo conhecer o controle e os procedimentos do FW40 e entender o novo regulamento. Eu quero aproveitar está oportunidade para agradecer a Claire Williams e toda a equipe pelo apoio demonstrado ", disse Di Resta.



"É ótimo para nós manter alguém com a experiência de Paul. Seu alto conhecimento da F1 será precioso, especialmente com os novos regulamentos da temporada 2017. Paul tem sido um grande trunfo para a equipe desde o ano e é muito bom seguir trabalhando com ele em 2017", disse Claire Williams.

O britânico, Paul Di Resta, que só pilotou pela equipe Force India quando esteve no grid da categoria, não obteve grandes resultados, conquistando apenas dois quarto lugares como melhores resultados. Entretanto ele conquistou o campeonato da DTM em 2010, antes de ingressar na F1.