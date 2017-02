Renault apresenta novo carro para temporada de 2017 da Fórmula 1

Getty Images

E Renault foi a terceira equipe a revelar o carro que irá utilizar na temporada de 2017. Depois que a Williams e a Sauber divulgaram as primeiras imagens de seus novos carros, a Renault lançou nesta terça-feira (21) em Londres o RS17.



Em comparação com a pintura do carro do ano passado, notamos que a Renault resolveu abusar um pouco da cor preta na parte de traz do novo carro , o que nos lembra muito a pintura de alguns carros da GP2 da equipe DAMS.

A asa traseira e a asa dianteira são bem similares aos carros Sauber e Williams, além também de ostentar a barbatana de tubarão que é esperado estar em todos os carros deste ano.



O novo bólido francês, contará com o novo motor RE17, que após ter tido problemas nos últimos anos, sofreu um revisão radical já que a Renault sentiu que o design antigo do mesmo, havia atingido o seu potencial máximo.



A equipe Renault que neste ano espera se recuperar de uma péssima temporada que foi a de 2016, a qual terminaram na nona colocação no mundial de construtores, tendo marcado apenas 8 pontos. E pensando nisso eles fizeram algumas contratações importantíssimas , embora o Fred Vasseur , que era o chefe de equipe acabou abandonando o cargo.



As novos contratações da equipe francesa incluem Pete Machin, ex-Red Bull, que assumirá o cargo de chefe de aerodinâmica, além de Ciaron Pilbeam , ex-Mclaren, que será o chefe de engenharia de corrida. Além é claro do experiente piloto alemão , Nico Hulkenberg, que fará dupla com Jolyon Palmer nesta temporada de 2017.