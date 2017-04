Hamilton lidera primeiro dia no Bahrain e Mclaren volta a sofrer com problemas no motor

Foto: Sutton Motorsport Images

Lewis Hamilton, que foi o segundo no treino classificatório e segundo na corrida no Bahrain, no primeiro dia de testes no mesmo circuito, não quis saber de mais segundos lugares, e cravou a volta mais rápida do dia: 1min 31.358s. O inglês no começo da sessão teve um problema mecânico, porém, como foi nada grave, ele não demorou para retornar para pista.

Hamilton fez uma mistura de corridas longas e curtas, na intenção de entender mais os novos pneus e como administrá-los, já que isso acabou lhe custando a vitória no GP de Melbourne. O piloto da Mercedes completou 97 voltas.

O segundo melhor tempo do dia foi de Antonio Giovinazzi, que foi o único piloto a andar na casa de 1min 31s junto de Hamilton, porém acabou ficando a 0,6s do tempo do inglês. O italiano completou 93 voltas e foi o responsável pelo programa da Scuderia Ferrari, já que Sebastian Vettel estava concentrado no programa de desenvolvimento da Pirelli, para os compostos da próxima temporada.

Vettel, que terminou o dia com o nono tempo, teve sua sessão estendida já que uma falha no motor Ferrari, acabou atrapalhando o programa da Pirelli, e com isso a fornecedora conseguiu fazer um acordo para que o piloto alemão pudesse ficar mais tempo na pista para que eles conseguissem obter todos os dados necessários.

O terceiro melhor tempo do dia ficou com Daniel Ricciardo, que havia feito o melhor tempo na parte da manhã, porém não foi o necessário para permanecer na ponta da tabela, ele que também trabalhou na avaliação aerodinâmica na parte da manhã, e iria na parte da tarde trabalhar com os pneus, porém acabou sofrendo uma falha no motor na sua primeira volta, e acabou prematuramente tendo que abandonar a sessão.

O francês Romain Grosjean, que fez o quarto melhor tempo do dia, hoje teve um dia bem importante, já que ele teve foco em avaliar os novos freios da Carbone Industrie, para que assim a equipe Haas, possa tomar uma decisão se irá trocar ou não de fornecedor, lembrando que atualmente eles utilizam os freios da Brembo, os quais vem tendo problemas desde a temporada passada.

A Williams que preferiu colocar seus dois carros na pista, viu ambos terminarem em quinto e sétimo, com Felipe Massa e Lance Stroll, entre os dois tivemos Nico Hulkenberg da Renault com o sexto tempo.

O piloto indonésio, Sean Gelael, que atualmente corre na F2, teve hoje seu primeiro contato com um carro de F1, e não fez feio já que terminou o dia com o oitavo tempo, e completou 78 voltas, a sessão só não foi melhor, pois na parte da manhã o STR12 apresentou problemas elétricos e no final do dia ele acabou tendo parar o carro na pista por falta de combustível.

Alfonso Celis que já se tornou um nome bem conhecido na F1, voltou a assumir o cockpit de um dos carros da Force India, e cravou o décimo tempo do dia ficando logo à frente de Marcus Ericsson da Sauber que foi o piloto que mais completou voltas, um total de 106 voltas.

De todos os pilotos o que mais sofreu hoje, foi Oliver Turvey, que assumiu o comando do MCL32 da Mclaren, e que conseguiu completar apenas 17 voltas, e como tem virado costume, foi por causa dos problemas na unidade de potência, que continua a prejudicar de maneira gigantesca o progresso da equipe Mclaren, que não sabe o que é terminar um corrida à três GPs. Turvey chegou na parte da manhã completar apenas duas voltas de instalação, e só voltou a pista faltando 1 hora para o final da sessão.