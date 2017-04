Preview GP da Rússia de Fórmula 1 2017

@F1

O Grande Prêmio da Rússia é um dos mais recente dentro do calendário da Fórmula, indo para a sua terceira edição. O circuito de Sochi estreou apenas em 2014, mesmo com o ex-presidente da FOM Bernie Ecclestone expressando sua vontade de colocar o país na rota da Fórmula 1. Acabou levando muitos anos para o acordo ser firmado, até que o presidente da Rússia, Vladimir Putin decidisse assinar os contratos para a realização da competição.

A pista conta com uma superfície lisa e a previsão do tempo indica que teremos um clima ameno, durante o final de semana. O asfalto tem uma superfície que garante a aderência e conta com a baixa degradação dos pneus. Os três compostos escolhidos pela Pirelli são: ultramacio (faixa roxa), supermacio (faixa vermelha) e macio (faixa amarela). Mas essa é a primeira vez que o ultramacio será levado para GP da Rússia. No passado a estratégia vencedora, contou com apenas uma parada.

| COMO FOI NA TEMPORADA DE 2016

A largada do ano passado, acabou sendo bem conturbada, Kvyat que ainda estava na Red Bull Racing, acabou acertando a lateral direita do carro de Sebastian Vettel da Ferrari na curva um, porém na mesma volta aconteceu uma segunda colisão, e dessa vez mais dura, custando a corrida de Vettel. O piloto da Red Bull que tentava uma ultrapassagem acabou batendo na traseira do carro do alemão, fazendo ele rodar na pista e dar de cara com o muro. O incidente da China, aliado com o da Rússia, resultou na troca de Kvyat (RBR), com Max Vestappen (Toro Rosso). Na época Christian Horner, tentou amenizar o fato da mudança, já que a Red Bull Racing tinha a sua subsidiaria, e por isso permitia a trocar dos seus pilotos entre as equipes. Horner também falou que Kvyat deveria se aperfeiçoar mais, e essa mudança poderia ser revertida. Max também vinha se destacando na Toro Rosso e merecia a oportunidade de mostrar o seu talento

A atitude de Kvyat acabou deixando os dois pilotos da equipe fora da zona de pontuação, causando uma parada antecipada que os dois pilotos tiveram que realizar. Com o resultado da corrida, Daniel Ricciardo também acabou ultrapassado no campeonato, perdendo o terceiro lugar para Kimi Raikkonen da Ferrari. Gutiérrez da Haas, também protagonizou uma colisão, que ocorreu no final do pelotão e acabou deixando Nico Hulkenberg da Force India e Haryanto da Manor fora da corrida.

O estrago feito na pista, acabou ajudando a Williams que conseguiu pontuar bem com os seus dois pilotos, Valtteri Bottas terminou em quarto e Felipe Massa em quinto, diminuindo a diferença no campeonato de construtores. Lewis Hamilton também se deu bem, o britânico acabou não tendo como disputar o Q3, na classificação, já que a equipe havia identificado a perda de potência na unidade motriz. O piloto não havia largado bem, alegando problemas com a embreagem, mas com a confusão acabou ganhando cinco posições e terminando a corrida em segundo lugar.

Nico Rosberg acabou levando da Rússia, mais um troféu para casa, abrindo 43 pontos de diferença entre seu companheiro de equipe. Fazendo uma corrida de ponta a ponta, abrindo vantagem em cada volta, e conseguindo acumular 10 segundos de vantagem sobre o pelotão. Na reta final da corrida o alemão ficou apenas administrando a sua liderança e reagindo as investidas de Lewis Hamilton, que tentava diminuir a distância entre eles, mas acabou percebendo que não teria muitas chances de disputar o primeiro lugar. Rosberg recebeu a bandeira quadriculada, somando a sétima vitória seguida e com 25 segundos de vantagem para o companheiro de equipe.

| EXPECTATIVAS PARA 2017

Para o GP da Rússia deste ano, deixamos as expectativas elevadas se comparadas com 2016, pois este ano teremos uma disputa real pela liderança do campeonato, Sebastian Vettel da Ferrari lidera o campeonato com 68 pontos estando apenas 7 pontos a frente do seu adversário direto ao título Lewis Hamilton da Mercedes, ou seja, apenas uma vitória separa os dois pilotos no campeonato. E contando com o termino dos dois carros da Ferrari na corrida, já que Vettel não teve chances de disputar a corrida no ano passado.

A equipe Red Bull Racing ainda não jogou a toalha podendo ser o fator chave para a disputa dos campeonatos, pois mesmo não brigando por vitórias, até o momento, os pilotos da escuderia podem travar disputas por posições com Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas.

A briga do pelotão intermediário deve ser garantida por Force India e Williams. As duas escuderias tem apenas um ponto de diferença no campeonato de construtores. Felipe Massa vem carregando a equipe nas costas, onde todos os pontos foram conquistados por ele, enquanto o jovem Stroll tenta completar uma prova. É interessante ficar de olho em Romain Grosjean da Haas, o piloto pode conseguir colocar novante o carro da equipe na zona de pontuação.

| INFORMAÇÕES DA CORRIDA

Localização: Sochi, Krai de Krasnodar, Rússia

Voltas: 53

Percurso: 5,853 km (3,637 mi)

Total: 309,732 km (192,458 mi)

Curvas: 19

Último GP: 2016

Maior vencedor (pilotos): Lewis Hamilton 2014 e 2015

Maior vencedor (equipe): Mercedes

Última corrida (2016):

Pole Position: Nico Rosberg – Mercedes V6 Turbo – 1:35.417

Volta mais rápida: Nico Rosberg – Mercedes V6 Turbo – 1:39.094

Pódio:

Primeiro: Nico Rosberg – Mercedes V6 Turbo – 1.32:41.997

Segundo: Lewis Hamilton – Mercedes V6 Turbo – 25.022

Terceiro: Kimi Raikkonen – Ferrari V6 Turbo – 31.998

| PROGRAMAÇÃO, HORÁRIOS E TRANSMISSÃO

Sexta-feira – 28/04/2017 – Treino Livre 1 – 04:00 – SporTV

Sexta-feira – 28/04/2017 – Treino Livre 2 – 08:00 – SporTV

Sábado – 29/04/2017 – Treino Livre 3 – 06:00 – SporTV

Sábado – 29/04/2017 – Classificação – 09:00 – SporTV

Domingo – 30/04/2017 – Corrida – 09:00 – Rede Globo

