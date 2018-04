Cria da base do Coritiba, lateral-esquerdo Abner chega como reforço para Série B

Ainda envolvido na final do Campeonato Paranaense, o Coritiba não perdeu tempo e anunciou mais uma contratação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Se trata do lateral-esquerdo Abner, formado nas divisões de base do Coxa e que chega do Real Madrid por empréstimo até o fim do ano. Com isso, o Coritiba chega ao seu quarto reforço visando a segunda divisão.

Apesar de ter surgido no Coxa, Abner pouco atuou com a camisa alviverde, pois logo com 18 anos, foi vendido ao Real Madrid por ter se destacado nas seleções brasileiras de base. No time merengue, foi colocado para jogar no Real Madrid Castilla, a segunda equipe do clube espanhol, que disputa a segunda divisão espanhola, mas pouco atuou. Em três temporadas, foram apenas 25 jogos.

Com isso, ele foi emprestado ao Estoril, onde aí sim teve maior sequência, com dez jogos, sendo sete deles como titular. Agora no Coritiba, o jogador vive a expectativa de ajudar o clube a voltar para a elite do futebol nacional, além de fazer com que a torcida Coxa Branca possa observar seu futebol jogando pelo time profissional.

"Aprendi muitas coisas aqui no clube, a torcida não me conhece muito, não tive grande sequência. Acho que me conhecem muito pela Seleção Brasileira", disse. "Eu estou realmente muito feliz de retornar e ter a possibilidade de fazer parte deste grande projeto do Coritiba de buscar o retorno para a Série A", concluiu.