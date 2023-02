Previa Atlético Nacional vs Águilas Doradas: duelo paisa en la segunda jornada

La relación entre la hinchada y las directivas de Atlético Nacional ha generado una ruptura en la que se han visto de por medio los jugadores. Tomas de decisiones polémicas entre altos dirigentes del club paisa, entre otras situaciones, han llevado a que las cifras de abonos no fueran las esperadas y la asistencia al primer juego liguero no correspondiera con el promedio de asistencia mostrado en la temporada pasada. El equipo profesional, con su fútbol y buenos resultados, espera recomponer esta incómoda situación que azota hoy en día al club más veces campeón.

Por los lados de Águilas Doradas la situación es distinta. El club viene de hacer una buena presentación la temporada pasada en la que se quedaron ad portas de su primera final en primera división de la mano de su ex­-entrenador Leonel Álvarez. Ahora de la mano de Lucas Gonzales y Alexis Henríquez, las águilas buscan continuar con un proceso que el semestre pasado dio grandes frutos.

Nacional, con muchos cambios

El técnico Paulo Autori sorprendió con la lista de convocados para el juego dominguero. La lista tuvo cambios significativos respecto a los jugadores seleccionados para el juego ante Once Caldas. Dentro de los jugadores convocados se destaca la presencia de nuevas caras como el guardameta Harlen Castillo, el defensor Sergio Mosquera, el mediocampista Nelson Deossa, el volante brasileño Jader Gentil, y el joven delantero canterano Gianfranco Peña que regresa al club tras su paso por el América de Cali.

Atlético Nacional viene de mostrar una buena cara en su debut ante el Once Caldas en el Atanasio Girardot. El club verdolaga tuvo la presencia de muchos jugadores juveniles que dejaron buenas impresiones, dentro de estos Oscar Perea y Jhon Solís que fueron dos de los jugadores más destacados en aquel enfrentamiento. Ahora, ante Águilas Doradas buscará continuar por la senda del triunfo y conseguir otros tres puntos que comiencen a consolidar el nuevo procesos del profesor Autuori.

La labor no es fácil por parte del cuerpo técnico y los jugadores. El ambiente no es el ideal en el estadio y la gente, que considera que las directivas no han estado a la altura requerida de un club como Atlético Nacional, se encuentra en la actualidad distanciada del equipo y del estadio. Será una misión de jugadores y entrenador volver a unir a la institución verdolaga en busca de un solo objetivo: ser campeones.

Lista de convocados

Águilas Doradas, a dar la sorpresa en el Atansio

Águilas Doradas viene de una importante baja en su plantilla. Leonel Álvarez salió del nido de águilas después de realizar un gran trabajo con el equipo profesional, y ahora un nuevo cuerpo técnico, con gran pasado en Atlético Nacional, buscará continuar con lo iniciado por el estratega paisa. La base se mantiene, lo demás dependerá del nuevo cuerpo técnico.

En la primera jornada Águilas Doradas mostró una buena cara. Con orden y velocidad, complicó a un favorito Junior de Barranquilla que no pudo pasar del empate a un gol en el Alberto Grisales de Rionegro. Un gol desde el punto penalti de Marco Pérez le aguó la fiesta a los barranquilleros que se tuvieron que conformar con un punto en su visita a tierras paisas.

Tras ser una piedra en el zapato para los dirigidos por Arturo Reyes, el equipo dorado buscará hacerle también zancadilla al equipo de Paulo Autori y robarle puntos en su fortín, el Atanasio Girardot. Estos juegos servirán de preparación para lo que será su participación en Copa Sudamericana en el mes de febrero, donde enfrentara en condición de local y en juego a partido único al Independiente Santa Fe que se reforzó muy bien para esta temporada.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Nacional: Kevin Mier; Andrés Roman, Sergio Mosquera, Felipe Aguirre, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Jhon Solís, Nelson Deossa; Jader Gentil, Óscar Perea, Jefferson Duque. D.T.: Paulo Autuori.

Águilas Doradas: José Contreras; Mateo Puerta, Jeisson Quiñones, Jean Fuentes, Yhorman Hurtado; Jesús Rivas, Auli Oliveros, Jean Pineda; Jhon Salazar, Johan Caballero, Marco Pérez. D.T.: Lucas González.

Equipo arbitral

Central: Diego Ruiz – Meta

Asistente No. 1: Roberto Padilla - Atlántico

Asistente No. 2: Jonathan Ballesteros – Santander

Auxiliar: Miguel Roldán - Antioquia

VAR: Héider Castro – Bogotá

AVAR: Jhon Gómez - Antioquia