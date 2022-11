Guía VAVEL Túnez: el momento de dar la sorpresa

Túnez, una de las cinco selecciones africanas, llega a esta cita mundialista a demostrar que puede ser la sorpresa del torneo y porque no, avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final, sin embargo, para eso tendrá que vencer a duros rivales, ya que está encuadrada en uno de los grupos más difíciles, no obstante, si algo sabe esta selección es luchar, por lo que se espera que deje todo en cada duelo que dispute y así conseguir su anhelado deseo.

Camino a Qatar

La Selección de Túnez llega a Qatar 2022 luego de vivir un turbulento camino por las eliminatorias, ya que tuvo un inicio muy bueno, llegando a completar una primera rueda perfecta, pero luego su andar se torció y empezaron las irregularidades, las cuales mermaron la moral de los aficionados, sin embargo, consiguieron clasificarse en primer lugar del Grupo B en las eliminatorias africanas, puesto que le permitió asegurar su lugar en la etapa final, donde solo cinco selecciones tendrían el honor de representar a su continente.

En la fase final, Malí fue su rival a vencer y tras un cambio de entrenador, debido a que Kebari contrajo COVID, llegó Kadri, quien dirigió los dos choques más importantes de su carrera. En la ida y tras una arenga que inyectó de moral, no solo a los jugadores, sino también a los hinchas, ya que el vídeo se volvió viral, Las Águilas de Cartago consiguieron esa importante victoria que les permitió llegar con la motivación necesaria al encuentro de vuelta, el cual se saldó con un empate sin goles, sin embargo, el resultado de la ida bastó para que Túnez accediera a una cita mundialista por segunda vez consecutiva y la sexta de su historia.

Foto: Getty imágenes

Copa Africana de Naciones 2021

A la par que se estaban llevando a cabo las eliminatorias para la Copa del Mundo, Túnez disputó la Copa Africana de Naciones 2021, torneo que se retrasó debido a la pandemia del COVID-19.

En esta competición, Las Águilas iniciaron su camino en la fase de grupos, etapa en la cual quedaron en el tercer puesto, por detrás de Malí y Gambia, no obstante, por diferencia de goles, avanzaron a los octavos de final como una de las mejores terceras. En la siguiente instancia se vieron las caras ante la siempre aguerrida Nigeria, selección que buscó la victoria a cualquier coste, sin embargo, un gol del capitán tunecino sirvió para darles el triunfo y el pase a los cuartos de final.

En cuartos, Túnez se vio las caras ante Burkina Faso, y aunque lo intentaron hasta el final, cayeron derrotados 1-0, perdiéndose la oportunidad de seguir avanzando y coronarse como una de las mejores cuatro selecciones de África.

Kadri, el hombre que le cambió el rostro a Túnez

Si hay un nombre propio en esta selección, ese es, sin duda, Jalel Kadri, quien tuvo el honor de llevar a este cuadro a un Mundial.

Previo a su puesto como entrenador de Las Águilas de Cartago, Kadri ganó experiencia siendo seleccionador de Túnez en los Juegos Olímpicos en 2007, y en 2013, fue asistente del cuerpo técnico de Nabil Maâloul, cuyo proyecto no prosperó, ya que el cuadro tunecino no pudo clasificarse para Brasil 2014.

Sin embargo, eso no detuvo a Jalel, quien continuó insistiendo, llegando a convertirse en el asistente principal de su antecesor, Mondher Kebaier, quien contrajo COVID-19 mientras dirigía a Túnez en la Copa Africana, competición en la cual, como ya se mencionó previamente, Las Águilas cayeron en cuartos de final, pero tras el duelo, Kadri se ganó el puesto y fue nombrado primer entrenador.

Foto: Getty imágenes

Antecedentes en la máxima fiesta del fútbol

Desde que Túnez accedió a un Mundial por primera vez en su historia, allá por el año 1978, nunca ha podido avanzar de fase de grupos. Ahora bien, eso no quiere decir que no le haya dado pelea a todos sus rivales a lo largo de las eliminatorias, muy por el contrario, sino más bien que la suerte nunca ha estado de su lado, ya que siempre ha tenido grupos muy complicados, como en el anterior Mundial.

En Rusia 2018, Las Águilas de Cartago quedaron encuadradas en el Grupo G con Bélgica, Inglaterra y Panamá. En dicho grupo, finalmente terminó en el tercer puesto con tres puntos, fruto de una única victoria ante Panamá por 1-2.

Rivales a vencer

Como bien se ha comentado, Túnez ha tenido la fortuna, o la poca fortuna, según el punto de vista, de quedar encajada en el Grupo D con Francia, Dinamarca y Australia. De los tres rivales que tendrá que vencer en las eliminatorias, solo a una conoce.

Contra la Selección de Australia, Las Águilas han disputado dos partidos, uno de los cuales se saldó con un triunfo por 2-0 (Copa Confederaciones 2005).

Wahbi Khazri, la estrella del plantel tunecino

La máxima estrella de este plantel y el hombre que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de guiar a una nación, Wahbi Khazri.

Wahbi Khazri es un jugador franco-tunecino que actualmente milita en la Ligue 1 y quien, en 2009, realizó su debut con la Selección Sub-20 de Túnez, sin embargo, dos años después, el combinado Sub-21 de Francia lo convocó para las eliminatorias ante Rumania y Eslovaquia.

Luego de recibir el llamado, Wahbi tuvo que esperar dos años para disputar su primer y único partido con la selección gala, debido a que, a finales del mismo año, se decantó y aceptó la convocatoria de la selección tunecina para disputar la Copa Africana de Naciones 2013.

Años más tarde, Wahbi Khazri tuvo la oportunidad de escribir su nombre en los libros sagrados de su selección y no la desaprovechó. En Rusia 2018, fue el líder indiscutible de Las Águilas de Cartago y el hombre que consiguió, a través de dos goles, que Túnez volviera a cosechar una victoria en una cita mundialista tras más de 40 años de sequía, no solo eso, ya que también se consagró como el primer tunecino en marcar dos tantos en una misma edición de un Mundial.

Foto: Getty imágenes

Khazri es el segundo goleador histórico de Túnez y el hombre que disputará su segundo Mundial consecutivo, es el futbolista abanderado de su país y sobre quién recae la responsabilidad y las esperanzas de una nación.

Convocatoria

Jalel Kadri ya hizo pública su lista de 26 elegidos que viajarán a Qatar y estos son los jugadores que saldrán a romper las estadísticas y tratarán de avanzar en este gran torneo.

Instagram: ftf.tn oficial

Once de gala

Debido a que Jalel Kadri lleva muy poco tiempo como seleccionador de Túnez, no tiene un once fijo ni jugadores inamovibles, aparte de Khazri, quien sin duda será titular en cada duelo, no obstante, este es el once más probable de Kadri: Bechir Ben Said; Mohamed Drager, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Maaloul; Aïssa Laïdouni, Ellyes Skhiri, Mohamed Ben Romdhane; Wahbi Khazri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni.