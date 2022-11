Previa Inglaterra vs Estados Unidos: duelo histórico

Duelo vital para Inglaterra y Estados Unidos. La selección europea con ansias de seguir con ventaja, pues se posicionaron tras la primera jornada como una de las selecciones que mayor fútbol proyectó junto a España, Brasil o Francia. Los estadounidenses buscarán la victoria para seguir en la pugna con Gales por el segundo puesto. Dependiendo del resultado, dejarán un duelo histórico entres dos selecciones históricas.

Situación de ambas selecciones

Los de Gary Southgate vienen de endosar una goleada al rival más asequible del grupo, Irán. 6-2 fue el resultado final que reflejó el marcador tras los goles de Bellingham, el doblete de Bukayo Saka y los restantes de Sterling, Rashford y Grealish. Actualmente se encuentran líderes en solitario con tres puntos. En la última jornada del grupo B se enfrentará a Gales en un derbi británico donde habrá cosas en juego.

Estados Unidos viene de empatar a uno ante Gales. A pesar de realizar una gran primera mitad ante los europeos y el tanto inicial de Timothy Weah, Zimmerman cometió la pena máxima sobre Gareth Bale y el galés no perdonó. Actualmente se encuentra en la tercera posición. Si no consiguen la victoria, se jugarán todo en la última jornada ante Irán y sin depender de ellos mismos. Todo esto si Gales vence en la segunda jornada al combinado iraní.

Antecedentes

Ambas selecciones se han visto las caras en 11 ocasiones, nueve en amistosos y dos en mundiales. El balance positivo es para Inglaterra con ocho victorias, un empate y dos derrotas. El último antecedente es un amistoso en 2018. Los europeos vencieron 3-0 gracias a los goles de Jesse Lingard, Trent Alexander-Arnold y Callum Wilson. Para ver un enfrentamiento oficial entra ambas hay que remontarse al mundial 2010. Inglaterra y Estados Unidos coincidieron también en fase de grupos, aunque este vez en el C donde los estadounidenses consiguieron la primera plaza y los europeos la segunda. El partido acabó con empate a uno.

Amistoso en noviembre de 2018 entre Inglaterra y Estados Unidos / Foto: Getty Images

Declaraciones

El seleccionador de Inglaterra, Southgate, habló ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. Habló sobre el rival: ''He seguido de cerca el crecimiento del equipo de Gregg. Una de sus fortalezas es la identificación de talento. Se llevaron a uno de los nuestros, Yunus Musah, seleccionado Sub 18 de Inglaterra, lo cual no nos hizo muy contentos, pero fue justo. Cuando tomó el puesto estaba en una posición muy similar a la nuestra: reenfocar al equipo, trabajar con jugadores más jóvenes. Su récord en torneos internacionales ha sido estupendo”, culminó. A modo de humor, terminó de hablar del rival: “¿Es posible ser amigo de un rival? No''.

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, también atendió a los medios en la rueda de prensa previa. Habló sobre su plantilla: ''Creemos que el primer paso es salir del grupo; y el segundo paso es, en los juegos eliminatorios, jugar nuestro mejor juego posible y ver hasta dónde podemos llegar. Lo que sí creo es que en nuestro mejor día podemos vencer a cualquiera en el mundo. Cualquiera. Es un gran honor jugar en la Copa del Mundo, pero no queremos ser solo participantes''.

Árbitros

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela. Es internacional desde 2013 convirtiéndose en el segundo venezolano en arbitrar en una cita mundialista, aunque ya ha impartido justicia en Copa América y en los partidos de clasificación para Qatar 2022 de Sudamérica. Estará asistido en las bandas por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno. Como cuarto árbitro estará el japonés Yoshimi Yamashita. El VAR lo dirigirá como árbitro principal el venezolano Juan Soto.

El colegiado del encuentro, Jesús Valenzuela / Foto: Getty Images

¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido?

El partido se celebrará el viernes 25 de noviembre de 2022 correspondiente a la jornada 2 del Grupo B del mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputará a las 20:00 horas. El escenario de este partido es el estadio Al Bayt de Jor y se podrá disfrutar a través de Gol Mundial.

Posibles onces

Alineación de Inglaterra: Pickford; Trippier, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mason Mount, Sterling; y Harry Kane.

Alineación de Estados Unidos: Matt Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, McKennie; Weah, Sargent y Christian Pulisic.