La Roma salvó los muebles en la 28ª jornada de la Serie A, gracias a un Diego Llorente que firmó el empate sobre el añadido para dejar al conjunto de Daniele De Rossi a 3 puntos de la última plaza de Champions League.

El equipo dirigido por Vincenzo Italiano, mereció la victoria en un partido en el que además de fallar una pena máxima, los suyos dispusieron de muchas acciones de peligro, las cuáles no acabaron aprovechando.

Bajas

Los viola llegaban con las bajas de Lucas Beltrán por acumulación de tarjetas amarillas y con los lesionados, Oliver Christensen y Christian Kouame. Por su parte, los lobos tenían la ausencia de Tammy Abraham por lesión, y la de Rasmus Kristensen por amarillas.

Mucha posesión y pocas llegadas romanas

Los visitantes se apoderaron del balón desde el primer momento, sin embargo fue un dato en vano, ya que no conseguían generar ni la mitad que lo hizo la 'fiore'. La primera ocasión clara llegaría en el minuto 5, tras una gran jugada individual de Lukaku que culminó con un disparo desde la frontal que terminó parando el guardameta local.

El primer tanto llegaría en el 19, tras un gran córner botado por el argentino Nicolás González, y el central Ranieri conseguía enviar su testarazo al fondo de la red. Después del primer gol, la Fiorentina seguiría acechando el arco del portero belga con ocasiones de Mandragora y Belotti. Desafortunadamente para los pupilos de Daniele De Rossi, en el minuto 33, se tuvo que marchar lesionado Gianluca Mancini, dando entrada a Huijsen.

Foto de una disputa por el esférico / Fuente: X de la Fiorentina

Segundo tiempo loco

El segundo tiempo inició con una Roma creativa y con llegadas, siendo la más clara una ocasión de Bryan Cristante en la que recibió un pase dentro del área y chutó, pero el portero Pietro Terracciano hizo una gran parada, esta ocasión animaba a los romanos a seguir intentándolo hasta que...

Empató en el minuto 58 el argelino Houssem Aouar con un remate de cabeza y la Roma empezó a carburar. Pero de nuevo los viola dieron un paso al frente. Muy sólidos atrás, resistieron el golpe encajado y se rehicieron con creces, volviéndose a poner por delante con el tanto del italiano Rolando Mandragora.

En ese momento los lobos se vinieron abajo. Y la fiore lo aprovechó para atacar constantemente. En uno de esos ataques, el argentino Leandro Paredes cometió penalti sobre su excompañero Andrea Belotti, pero Cristiano Biraghi falló desde los once metros en su partido número 300 con la elástica violeta, dando una oportunidad que los de De Rossi empataran en el minuto 94. Cuando estaba ya todo decidido, en una segunda jugada de un saque de esquina, apareció Llorente para sacar un derechazo directo a la escuadra al que le siguió el pitido final.

El empate deja al Roma 5º, a tres puntos del Bolonia y de la Champions, uno por encima del Atalanta, que empató con la Juve. La fiore se queda 8º, con 43 puntos, justo por detrás del Nápoles.

Imagen de la parada de Svilar al penalti lanzado por Biraghi / Fuente: X de la Roma

Jugadores destacados

El mejor jugador del partido ha sido el punta italiano, Andrea Belotti, aunque no ha marcado ni asistido. De los violas, también realizaron un gran encuentro los goleadores, Mandragora y Ranieri, junto a los centrocampistas Bonaventura y Nicolás González. Mientras que del cuadro romano, fue clave su portero Mile Svilar y el central español, Diego Llorente. También jugaron bien, Bryan Cristante y el autor del primer gol, Aouar.

Estadísticas

Los locales tuvieron 33% de posesión de balón y realizaron un total de 15 remates siendo 5 de ellos a portería. Además, tuvieron a su favor 8 córneres, hicieron 10 faltas y Terracciano paró 3 disparos. En total recorrieron 102 kilómetros.

Mientras que por parte de los visitantes, estos mantuvieron el 67% de la posesión, chutaron 10 veces y 5 fueron a puerta. Lanzaron 2 córneres, hicieron 15 faltas, Svilar paró 3 chutes. Recorrieron 105 kilómetros.

Declaraciones

El héroe de la Roma hizo autocrítica tras el partido, "Estoy contento con el gol pero hoy no hemos hecho un buen partido. Tenemos que trabajar en el equipo y en nuestras actuaciones individuales".

El técnico de la Fiorentina se mostró contento por el juego y cabreado por el resultado, "No podemos desperdiciar puntos después de una actuación tan emocionante. El desempeño del equipo fue excelente, tenemos que olvidarnos del resultado y pensar en el próximo partido".

Lo más destacado que ha dicho el técnico giallorossi, "No perder un partido así es fundamental, no sólo para la clasificación, sino también para las ganas" y "Hay que hacer un análisis cuando las cosas no van bien. Después de los partidos de Copa jugamos tres partidos: Frosinone, Torino y hoy".

"Hemos tenido malas primeras partes en estos partidos y todos con una defensa de tres hombres para darles una sensación de confianza que quizás el equipo no necesita. Cuando veo a los jugadores cansados, vuelvo a un sistema que hacía seguro a este equipo" finalizaba Daniele.

Ficha técnica

AFC Fiorentina: Terracciano, Biraghi, Luca Ranieri, Nikola Milenković, Kayode, Mandragora (90+2' Antonin Barak), Maxime López (90+2' Arthur Melo), Ricardo Sottil (78' Alfred Duncan), Bonaventura, Nicolás González (46' Ikoné) y Andrea Belotti (90+2' Nzola).

AS Roma: Mile Svilar, Angeliño (80' Spinazzola), Evan Ndicka, Gianluca Mancini (33' Dean Huijsen), Diego Llorente, Aouar, Bryan Cristante, Leandro Paredes (80' Lorenzo Pellegrini), Paulo Dybala (73' Baldanzi), El Shaarawy (73' Zalewski) y Romelu Lukaku.

Estadio: Stadio Artemio Franchi

Árbitro: Davide Massa.

Cartulinas amarillas: 6' Gianluca Mancini, 37' Leandro Paredes, 45+1' Dean Huijsen, 57' Bonaventura, 65' Nikola Milenković, 68' Evan Ndicka, 76' Baldanzi

Goles: 1-0 (18' Luca Ranieri) 1-1 (58' Aouar) 2-1 (69' Mandrágora) 2-2 (90+5' Diego Llorente)