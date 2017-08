Wenger: “Con Alexis tenemos que hacer una elección entre la eficiencia y el interés financiero”

Arsène Wenger durante la rueda de prensa | Fotografía: Arsenal

Sin tiempo prácticamente para digerir todo lo que sucedió en la primera jornada de Premier League, el Arsenal ya ha preparado a conciencia su visita al Stoke City, un rival que, históricamente, se lo ha puesto bastante complicado a los dirigidos por Arsène Wenger. Fue el año pasado cuando los Gunners consiguieron su primera victoria desde 2010 ante la afición de los Potters, lo que habla realmente de la fortaleza que adquiere el equipo de Mark Hughes en el ahora denominado Bet365 Stadium. Dos goles de Giroud, uno de Özil y otro de Alexis llevaron los tres puntos hasta Londres no sin sufrimiento, pues Petr Crouch recortó distancias en el luminoso para poner un 1-2 que cerca estuvo de ser igualado por los de Stoke-on-Trent. Sobre ese encuentro ha querido hablar un técnico que vuelve a dejar la puerta abierta en un mercado veraniego al que cada vez le restan menos días. Con la permanencia de Alexis Sánchez aún en el aire, aunque todo apunta a que se va a quedar, las salidas de jugadores como Lucas Pérez, Oxlade-Chamberlain o Jack Wilshere vuelven a aparecer en portada.

"Oxlade ha hecho un gran progreso y quiero que se quede aquí mucho tiempo"

El jugador español parece ser el que tiene más opciones de seguir el camino que ha tomado el que fuera su compañero de equipo Gabriel Paulista, traspasado al Valencia CF. El delantero que realizó una buena temporada en el Deportivo de La Coruña nunca ha tenido importancia para un Wenger que se compromete a buscarle una salida: “Hay posibilidades de que se vaya. Le he abierto la puerta porque tengo muchos delanteros. Si encuentra una buena oportunidad, le ayudaré”. Más complicadas parecen las salidas de los centrocampistas ingleses. Oxlade parece contar con la confianza no solo del entrenador, sino de una afición que ve en él un espíritu luchador que no tarda en distribuir sobre el terreno de juego. Confirmando que seguirá vestido con los colores del Arsenal esta temporada, el técnico alsaciano está convencido de que “será el jugador inglés del que todo el mundo hable en los próximos dos años”. “Personalmente, lo califico muy bien y es uno de los jugadores que más progresa. En el último año ha hecho un gran progreso y quiero que se quede aquí mucho tiempo”, concluyó. Misma línea parece seguir con Wilshere, del que, eso sí, advierte que “necesita partidos para coger el ritmo”.

El otro tema relacionado con los traspasos es el de Alexis Sánchez, un futbolista que hoy está cerca de quedarse en el Arsenal y mañana de poner rumbo al Manchester City o al Paris Saint Germain. Arsène Wenger sigue en la misma línea que meses atrás, cuando señalaba directamente a su continuidad en el equipo del Emirates Stadium. Esta postura tiene un riesgo, y es que el chileno puede salir gratis el próximo verano. Dispuesto a lidiar con esto, el entrenador francés ya desvela que no han avanzado hacia ninguna renovación: “Por el momento no, no hemos progresado en esa dirección. Es un jugador que entra en su último año de contrato y se prepara para esta temporada. Que pueda salir gratis el próximo verano es una consecuencia de que no renueve, por desgracia, pero tenemos que hacer una elección entre la eficiencia en el campo y el interés financiero”. Realizando una comparación con el caso de Diego Costa en el Chelsea, Wenger no ve ninguna similitud: “No hay ninguna comparación en absoluto porque nosotros queremos que se quede y el Chelsea no necesariamente desea eso”.

Por el momento, lo que está claro es que el delantero de Tocopilla va a retrasar su debut liguero una semana más, pues sigue sin estar disponible para los planes de Arsène Wenger. El problema abdominal que sufrió en la vuelta a los entrenamientos le sigue dejando fuera a pesar de que parece estar ligeramente recuperado: “Para Alexis es un poco pronto, pero ya trabaja duro en el entrenamiento. El cuerpo médico piensa que el sábado es muy pronto para él, pero que debe estar para el partido ante el Liverpool”. Sí ha confirmado en el apartado de altas que tanto Mustafi, como Coquelin y Mertesacker, “estarán en la plantilla” para el choque ante el Stoke City.

"Tradicionalmente, siempre ha sido un lugar difícil para todos"

Un Stoke City al que, si se quieren imponer, según Wenger, deberán aportar sobre el terreno de juego lo mismo que la temporada pasada “organización, eficiencia y presión”. “Tuvimos una victoria convincente allí y eso debería inspirarnos. Tradicionalmente, siempre ha sido un lugar difícil para todos, pero queremos continuar de una manera fuerte nuestro inicio de temporada”, aseguró. Lo cierto es que el Arsenal no puede dejarse puntos en las primeras jornadas ligueras si quiere hacerse con esta edición de la Premier League. El buen nivel mostrado por los equipos de Mánchester en la primera jornada y la victoria fuera de casa del Tottenham ponen en sobre avisto a un conjunto que tampoco debe perder de vista a Chelsea y Liverpool a pesar de sus tropiezos en el inicio liguero.