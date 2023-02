El Valencia se reencuentra con la victoria tras 107 días

Los txuri-urdin caen ante el Valencia. Un gol en propia puerta de Zubeldia en el minuto 40 corta las alas a una Real Sociedad que ve peligrar la tercera posición tras el Atlético de Madrid ponerse a un solo punto de diferencia de los donostiarras. No hubo juego fluido en ninguno de los dos equipos y en una llegada al área se adelantaban los de Baraja. El gol es oro para un equipo que necesita los puntos de forma urgente.

Un error de Zubeldia penaliza a la Real

Avisaba primero la Real, arrancada de Kubo que no precisó el pase a Oyarzabal. Lo intentaba Diego Rico con un disparo desde lejos que atrapaba en dos tiempos Mamardashvili. Cabezazo de Hugo Duro desde muy lejos que atrapaba fácil Remiro. Estuvo rápido el portero valenciano tras un disparo de Oyarzabal que se colaba al primer palo. La tenían ahora los locales, Yunus disparaba y se marchaba fuera por poco. Un buen robo de Hugo Duro que no aprovechaba Castillejo dentro del área de la Real. Pedía falta Kubo de Lato y el colegiado le dijo que siguiese. Le dio en la cara el defensa del Valencia, pero no se pitó falta.

Dimitri Foulquier en una acción frente a Sorloth. Fuente: Twitter - Real Sociedad.

De nuevo en fuera de juego se encontraba Toni Lato. En el minuto 40, tras una buena contra del Valencia, un pase en profundidad de Lato a Lino que condujo, centró con la zurda y Zubeldia en el intento de despeje la colaba dentro. Estaba Hugo Duro con la preparada por si podía rematar.

El Valencia consigue sentenciar

Los txuri-urdin seguían intentándolo, remataba Le Normand que y el portero local acababa mandándolo a córner. El árbitro señalaba penalti a favor del Valencia, pero tras revisarlo el VAR lo anulaban porque interpretaron que Hugo Duro se había tirado. Disparaba Rico y rebotaba en Foulquier que ponía en peligro la portería de los valencianos. No llegaba al remate Sorloth tras un buen centro de Kubo. Una muy buena contra Castillejo que acababa en disparo y el arquero de la Real sacó una importantísima mano. Brais estrellaba la falta en Diakhaby.

Mikel Merino en una jugada frente a Musah. Fuente: Twitter - Real Sociedad.

Una buena llegada de Sola por banda que centraba raso pero no encontraba rematador. Una gran jugada de Lino que terminaba cediendo a Lato para el centro. Jesús Vázquez hacía una gran jugada que acababa en un disparo con la zurda a punto de marcar. La tenía el Valencia tras un córner donde Lino golpeaba pero el balón se iba al palo. Se llevaba un buen golpe en la cara Oyarzabal en el córner tras golpearse con Foulquier. Buscaba el empate la Real con Mestalla apretando. Balón al área de Sola que despejaba como podía Foulquier. Remataba Oyarzabal que se marchaba fuera por poco.

Análisis del partido

Victoria del Valencia ante la Real Sociedad por 1-0 en Mestalla. El equipo de Baraja consigue hacer una segunda parte de gran intensidad, seriedad y determinación. Empezó la segunda parte con una ocasión clarísima de Le Normand, que casi rozó el empate. No obstante, en la incertidumbre de los ataques del conjunto txuri-urdin, los locales pudieron acercarse algo al área rival para generar algo de peligro.

La Real Sociedad lo intentaba en cada acción, pero con el paso de los minutos se ahogaba. En el intento de dar amplitud por las bandas y profundizando, los de Imanol Alguacil buscaban centros al área pero el conjunto che fue expeditivo y pudo despejar cada ocasión de los donostiarras. Mamardashvili, delante de la portería volvió a tener un papel clave para que su equipo obtuviera esta victoria tan importante en casa.

Ficha Técnica

Valencia CF: Mamardashvili; Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Lato; Musah, Almeida, Guillamón, Lino; Castillejo y Duro.

Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Brais Méndez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sorloth y Oyarzabal.

Amonestaciones: Zubimendi (4'), Foulquier (11'), Diego Rico (36'), Musah (45'), Castillejo (55'), Lato (67'), Mamardashvili (69'), Gabriel Paulista (90+7') y Carlos Fernández (90+8').

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández

Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia).