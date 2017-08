Previa Las Palmas - Atlético de Madrid: vuelve el fútbol al Gran Canaria

Google Plus

Previa Las Palmas - Atlético de Madrid | Fotografía: Laura | VAVEL

El conjunto amarillo no logró sacar ningún punto en Mestalla, campo en el que los de Marcelino se impusieron por 1-0 a la entidad canaria, vivimos un partido dominado por el conjunto che, en el que los jugadores de la UD no acababan de conectar del todo sobre el terreno de juego, y todo acabó siendo un caos. Pero no hay que preocuparse, la competición está empezando y el cuerpo técnico pide calma; se sacaron conclusiones positivas del pasado encuentro y se prevé mejorar las carencias mostradas por el equipo.

Ahora, los de Márquez afrontan su primer encuentro en el que fue la temporada pasada en el fortín de la UD, un campo en el que muy pocos equipos lograron vencer, el conjunto amarillo quiere aprovechar este factor determinante para comenzar a sumar puntos. A la baja de Halilovic por sanción, se suma la de Vitolo Machín, que ha decidido no disputar el encuentro frente a los del Cholo para no perjudicar al que será, en enero, su equipo. Por otro lado, el jugador grancanario, Tana, ha sido expedientado por la entidad amarilla por un altercado en una discoteca de la isla, por lo que también es duda para la próxima jornada, a la espera de conocer si el club tomará medidas más serias.

Fabio Gonzáles, joven promesa canaria

La UD cuenta ahora con el joven canterano, que ha enamorado a técnico y afición en la pretemporada del club. Según el propio Márquez, Fabio podría haber debutado en la primera jornada, pero un proceso de gastroenteritis lo impidió; ahora, en el segundo encuentro del campeonato liguero, y debido a las importantes bajas que presenta el equipo, Fabio Gonzáles podría contar con la oportunidad que tanto tiempo lleva deseando.

¿4-1-4-1 o 4-2-3-1?

Las Palmas ha perdido sus últimos 6 encuentros de Liga, lo que supone su peor racha desde 1960 (11), la peor de su historia

Tras la derrota del conjunto de Márquez y lo visto sobre el césped, vuelve a surgir la incógnita de cuál es el esquema que mejor se adapta al juego de la UD. Dada la ausencia de Vitolo y Halilovic, el técnico catalán se plantea ahora la posibilidad de probar con un 4-2-3-1 para que no vuelva a darse la situación de impotencia y soledad que se dio el otro día con Mauricio Lemos, quien se vio desbordado en numerosas ocasiones. Fabio podría acompañar al uruguayo en esa zona del campo, pero tampoco se descarta la posibilidad de que el barcelonés dé entrada a Javi Castellano o Hernán Santana, ya libre de la sanción que acarreaba de la pasada temporada. A la espera de un más que probable refuerzo para esa franja del campo, Márquez debe ir apañándose con lo que hay, y los jugadores deben cumplir con las expectativas puestas en ellos para no decepcionar a una afición que espera, al menos, se plante cara el conjunto rojiblanco en el Gran Canaria.

Leandro Chichizola, seguridad y reflejos bajo palos

Parece que ya está zanjado el tema de la portería, el guardameta argentino fue de los mejores del pasado encuentro, atajó numerosos disparos con altas probabilidades de acabar en gol, pero el arquero se mantuvo firme y acabó convirtiéndose en un verdadero obstáculo para el conjunto rival. Márquez ya ha dejado claro que no sigue la política de rotaciones en portería, por lo que Chichizola parece haberse convertido en el dueño y señor de la portería amarilla, esperemos que siga deleitándonos con sus grandes actuaciones bajo palos.

Antecedentes

El Atlético de Madrid ha ganado sus últimos seis enfrentamientos de Liga contra Las Palmas. En ninguno de ellos concedió un solo gol

La Unión Deportiva logró vencer al conjunto rojiblanco en una de cuatro ocasiones la temporada pasada, fue en la vuelta de la Copa del Rey en un Vicente Calderón lleno, un partido vibrante en el que la UD se impuso por 2-3 en el último suspiro; una victoria muy importante para la historia del club, pero que no sirvió para pasar la eliminatoria, ya que el conjunto amarillo había caído derrotado días atrás 0-2 en el Estadio Gran Canaria. En lo que respecta a la competición liguera, Las Palmas no pudo batir a los del Cholo ni como visitantes, (1-0) ni como locales (0-5).

El Gran Canaria, un fuerte inexpugnable

Fueron 21 jornadas, hasta que en la 22ª el Sevilla de Sampaoli se convertiría en el primer equipo en sumar tres puntos en el campo de la Unión Deportiva, pasando a formar parte de los pocos equipos que lo consiguieron en esa temporada. Fueron el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Barça de Luis Enrique los otros tres conjuntos que lograron robar tres puntos a la UD en casa, no hubo nadie más capaz de vencer a la entidad amarilla en su estadio, por lo que se convirtió prácticamente en un amuleto para los de Setién.

Esta temporada debe volver a ser escenario clave para los de Márquez, la confianza y seguridad de jugar en casa y con los de casa ayudará a sumar puntos al conjunto canario, que debe asegurar la permanencia cuanto antes para ir a por objetivos mayores.

Sergi Samper, el refuerzo pedido por Márquez

El Atlético de Madrid sólo ha ganado uno de los últimos seis encuentros de Liga que ha disputado sin Antoine Griezmann (4E/1D)

El joven centrocampista español ha aterrizado en calidad de cedido por un año, viene para reforzar la medular del conjunto amarillo y para relanzar su carrera. Un jugador con buena proyección que desea contar con el mayor número de minutos posible, y demostrar por fin que tiene nivel para un equipo de Primera División. El juego de toque de la UD puede serle de mucha ayuda, el conjunto canario tiene un estilo definido, similar al del equipo donde se ha formado, por lo que su filosofía de juego puede ser una baza para asentarse en el 11 amarillo.

Lista de convocados

En la convocatoria del Atlético de Madrid destaca la presencia de Filipe Luis y Kevin Gameiro, que ya han recibido el alta médica. Nicolás Gaitán en cambio se cae de la lista tras haber sufrido un fuerte golpe en el pie. A continuación la lista completa con los 20 futbolistas que Simeone desplazará a Gran Canaria: Los guardametas Oblak, Moyá y Axel Werner; en cuanto a la defensa convoca a Vrsaljko, Juanfran, Savic, Giménez, Godín, Lucas y Filipe Luis; y para el centro del campo Carrasco, Thomas, Gabi, Augusto, Saúl y Koke; para la delantera apuesta por Fernando Torres, Correa, Vietto y Gameiro.

Pendientes de la convocatoria de Manolo Márquez para el choque de este sábado.

Declaraciones previas al partido

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico barcelonés destacó que el Atlético de Madrid “es peligroso en todo”, y que pueden meter un gol “en cualquier jugada”. Alabó al conjunto rojiblanco dejando claro que el Atleti “es la demostración de lo que era su entrenador cuando era jugador", (en referencia al Cholo). "Es el no rendirse nunca, la solidaridad y unión, el trabajo en grupo, el esfuerzo,… y además cuenta con muchos jugadores de calidad, aunque tengan la baja de Griezmann”.

En referencia al juego del conjunto amarillo, Márquez señaló que con Halilovic sancionado y Vitolo no disponible por decisión del propio club, son jugadores importantes los que se pierden para esta jornada, y deben trabajar para reforzar esas posiciones durante este encuentro. El técnico amarillo aclaró que desea “buscar el equilibrio” que el equipo no encontró en Mestalla, destacando que los jugadores volverán a sus “posiciones naturales”, en referencia a Mauricio Lemos, que en la primera jornada no jugó en la defensa sino más adelantado.

También adelantó que Tana estará "dentro de la convocatoria” a pesar de sus últimos y polémicos incidentes; y se mostró muy alegre por la convocatoria de Vitolo con la selección de fútbol española: “A ver si esto nos da fuerzas para que la gente se enchufe y vayan más jugadores de nuestro equipo a la selección”.

Por su parte, el técnico del conjunto colchonero dedicó tiempo a hablar de los jugadores que tenía disponible para el encuentro frente a Las Palmas, declarando: “Desde la sanción impuesta por el TAS todos sus jugadores son titulares, sacaré todo de todos”. Habló de Vietto, del que dijo: “Su pretemporada está siendo buena, fuerte y con entusiasmo. Hasta que no me digan nada, pueden jugar como todos”. Y de Ángel Correa, destacando: “Es una ilusión continua, todos esperamos que se regularice en el tiempo, jugando como lo viene haciendo cuando le pongo, todos vemos que cambia los partidos y eso no lo tienen todos los jugadores. El desafío es tener un año bueno para él, con responsabilidad y sintiéndose importante y determinante”.

Finalmente, envió algunas palabras para Filipe Luis, del que dijo cuando le preguntaron por su posible titularidad frente a la UD: “Favorable no lo veo, es un campo donde se juega el primer partido como local, tienen mucho entusiasmo en arrancar en casa, por lo que les voy a exigir al máximo, llegar al partido y hacer daño. Dependerá de cómo nos presentemos al partido y en qué lugar del campo queremos jugar”.

Posibles alineaciones UD Las Palmas vs Atleti