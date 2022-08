Monterrey conserva el liderato; victoria ante el Puebla de Larcamón

El equipo regiomontano regresó esta jornada a casa con triunfo de 1-0 después de dos victorias cómo visitante, en el Monterrey vs Puebla se encontraban el primer y cuarto lugar de la tabla respectivamente y también encontramos uno de los duelos de la jornada donde Rayados salió vencedor “a lo Vucetich”.

Parecía que iba a ser un comienzo de partido lento pero a los 5 minutos el argentino Maxi Meza prendía un disparo desde fuera del área que pasaba rozando el palo izquierdo del guardameta paraguayo Anthony Silva en parte porque le había quedado en su “perfil malo” (el zurdo), la jugada se daba después de una disputa en la banda derecha que Federico Mancuello no pudo ganar.

Esto le daba algo de confianza a los locales que comenzaron a jugar muy bien con la pelota, sin embargo, la siguiente de peligro iba ser para el lado contrario cuando el argentino Mancuello que antes se había equivocado cobraba un tiro de esquina desde la derecha y al ver que Monterrey no colocó a ningún futbolista custodiando el primer palo buscó el “gol olímpico” pero la esférica se termino estrellando en el palo izquierdo de Luis “el Mochis” Cárdenas.

Monterrey implantaba su dominio del partido en los siguientes 15-20 minutos a través por su puesto de su refuerzo el argentino Germán Berterame quien dentro del campo se convertía en ese jugador “diferente”, el dominio de Monterrey lo finalizaba el Mellizo Rogelio Funes Mori con un disparo de fuera del área casi idéntico al de su paisano de hace unos minutos y que tuvo el mismo destino.

Fue hasta la media hora de encuentro quela mejor ofensiva de la liga encontró las redes, córner por la derecha, cabezazo desviado del Cachorro Montes donde en el rebote el disparo de Funes Mori se estrello con el palo después de abanicar la pelota y a la tercera sí pudo “La Pandilla” el colombiano John Stefan Medina conectó de zurda dentro del área ante un Anthony Silva que no tuvo tiempo de reaccionar.

Los últimos 15 minutos del primer tiempo se consumían con una jugada de taquito dentro del área poblana que el guardameta enfranjado terminaba deteniendo y nos íbamos al descanso con un marcador favorable por la mínima para los locales ante el calor de la zonda de Guadalupe Nuevo León.

Pocos minutos después de regresar del descanso los de Larcamón avisaban con un zurdazo de Maxi Araújo que recupero la pelota en medio campo y dirigió la contra solo para ser detenido por la estirada de Cárdenas guardameta auriazul.

Para la segunda mitad ya veíamos la mano del “Rey Midas” en su equipo pues los cambios tácticos realizados por el director técnico mexicano eran de carácter defensivo que inclinaban a su equipo a aguantar el resultado y sacar los tres puntos en casa con los ingresos de Jesús Gallardo, Matías Kranevitter y Sebastián Vegas.

Pasaban los minutos y Rayados cedió claramente la iniciativa a los Camoteros que buscaban desesperadamente el empate, hito que los visitantes no consiguieron. Rayados ya había probado esto y es característico del estilo de Víctor Manuel Vucetich cuando su equipo goza de una ventaja cómoda o no, de hecho esta misma estrategia la implantó en la Jornada 1 en Torreón cuando visitó a Santos Laguna y termino perdiendo, hoy no le pasaría factura “poner el autobús”.

La mejor ofensiva mejorando en defensiva

Con el solitario tanto de Stefan Medina Rayados llegó hoy a 11 goles en el torneo para mantenerse no nada más como líder sino también como el equipo más goleador del torneo, del otro lado empezó como una de las peores defensas con 6 goles recibidos en los primeros dos partidos pero ahora liga 3 encuentros consecutivos sin recibir gol.

Para la jornada 6 Puebla recibirá al Atlético de San Luis mientras que Monterrey hará lo contrario cuando visite a los Pumas en Ciudad Universitaria.