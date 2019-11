Benfica x Estoril, directo

19:08. O Benfica aumentou nesta jornada a vantagem para o perseguidor mais directo, o Sporting, que empatou 2-2 diante do Vitória de Setúbal. Uma vitória calma do Benfica que assim beneficia do jogo intranquilo e periclitante por parte do Sporting, que perdeu dois pontos contra a oposição sadina.Os «leões» estão agora a 7 pontos do Benfica, líder isolado e incontestado, tendo exorcizado esta tarde o fantasma do Estoril, contra quem empatou na época passada, em casa, 1-1.

19:03. Benfica colecciona vitórias e jogos sem sofrer golos. Na Luz, hoje, voltou a vencer e voltou a manter as suas redes intactas: 16 jogos com um golo sofrido apenas, grande série de proficiência defensiva por parte do Benfica. As «águias» entraram com instinto fatal na partida, marcando 2 golos em 19 minutos e matando as perspectivas iniciais do Estoril em parar a manobra encarnada. Luisão inaugurou o marcador e Rodrigo engordou a vantagem, deixando os «canarinhos» desnorteados. A partir daí, o Benfica escondeu a bola por várias vezes, controlando o ritmo do jogo e isolando Balboa e Bruno Lopes do resto da formação estorilista. Evandro nunca conseguiu pegar na batuta para orientar o jogo «canarinho».

APITO FINAL

90+3'. Tempo ainda para o remate de Gerso, mas o Benfica acabará mais um jogo com a baliza inviolada, são 16 jogos com apenas 1 golo sofrido.

90+2'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Djuricic para a saída de Enzo, esgotado.

90'. Festeja-se o golo do empate sadino. O Sporting empata 2-2 com o Vitória de Setúbal, os adeptos presentes na Luz festejam efusivamente.

88'. Salvio apanhado nas malhas do fora-de-jogo.

85'. Amorim veio dar maior estabilidade ao meio-campo do Benfica, a solução Amorim é realmente um factor de equilíbrio nesta estrutura benfiquista.

83'. Lima tem Siqueira em boa posição, pode endossar-lhe a bola...mas não, tenta o remate de pé esquerdo: Vágner opõe-se com efectividade e defende a bola, negando o golo ao brasileiro!!

81'. Remate de Babanco, a bola é encaixada pelo guardião esloveno Oblak, sem grandes problemas.

80'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Amorim para o lugar de Rodrigo, autor do segundo golo.

80'. Gerso com um tremendo trabalho, fintando dois oponentes e fugindo pelo corredor esquerdo. Foi depois placado por Maxi e Luisão, que cortaram o lance com uma boa entreajuda.

79'. Evandro avança para a bola, remata com efeito...a bola tira tinta do poste!! Bateu em Garay e foi embater no poste, Oblak estava batido...! Esteve perto o golo do Estoril, remate venenoso de Evandro!!

77'. Luisão hesita e deixa que Bruno Lopes fique com a posse da bola, o avançado flecte para a meia-lua mas é derrubado pelo central brasileiro, que se viu obrigado a cometer falta! Desatenção na rectaguarda encarnada, livre perigoso para o Estoril, zona frontal, 20 metros da baliza de Oblak.

74'. Marco Silva coloca todo o seu poderio ofensivo dentro de campo, o Estoril tenta a todo o custo reduzir a desvantagem.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ESTORIL: Entra Gerso e saiBalboa.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ESTORIL: Entra Ricardo Vazpara o lugar de João Pedro Galvão.

71'. Entrada à margem das leis, falta de Evandro sobre Enzo, o homem que controla as operações do meio-campo benfiquista.

69'. Troca de bola do meio campo encarnado termina com uma falta sobre Fejsa, reposição de bola para o Benfica, livre.

66'. Grande jogada de insistência de Salvio, ganha a bola a dois oponentes e tenta isolar Lima com um passe meticuloso...o central do Estoril estica a perna e corta a bola com classe, o posicionamento foi a chave deste bom corte!

65'. Choque aparatoso entre o lateral Mano e o extremo Gaitán, este último fica queixoso, deitado no relvado da Luz. Muito massacrado Gaitán...

63'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Salvio e saiMarkovic, com queixas físicas.

61'. Circulação de bola por parte do Estoril, tentando trocar os olhos à linha defensiva do Benfica: o conjunto de passes não resulta em nada objectivo, a bola fica nos pés de Enzo que tenta sair a jogar. Os canarinhos conseguem reapoderar-se da bola, boa pressão posicional por parte do Estoril.

60'. Canto para o Estoril, o terceiro nesta partida. Evandro lança a bola para a área mas a defesa encarnada cortou com clareza.

58'. Markovic ganha a bola ao adversário, bom duelo corpo-a-corpo. A bola sobra para Enzo, que protege-a com eficácia: falta do atacante estorilista a meio do meio-campo.

56'. Passe de Gaitán, a bola cruza a área e chega a Lima, o brasileiro marca! Mas o fiscal de linha anula o golo, e mal, péssima decisão do auxiliar do árbitro, Lima marcou em posição legal!

53'. Remate de Balboa, a bola não levou perigo para Oblak. Evandro está chateado com o colega, o médio brasileiro censurou a opção do colega!

51'. Passe a explorar as costas da defesa do Benfica...Bruno Lopes foge e remata a bola...para fora, Oblak controlou a trajectória, mas Bruno Lopes poderia ter feito melhor, tinha espaço para o fazer!! A defesa do Benfica ficou surpreendida, faltou velocidade a Luisão.

48'. Cruzamento de Gaitán...Lima pode desferir um potente remate...a bola sai para fora, tentativa gorada de Lima, sem perigo para o Estoril.

47'. Entrada de Babanco é uma mensagem ofensiva de Marco Silva, que quer uma resposta cabal da sua equipa perante a desvantagem actual.

46'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ESTORIL: Entra Babanco e saiGonçalo Santos.

46'. Recomeça a partida, segue o jogo!

SEGUNDO TEMPO

17:56. Quarenta e cinco minutos de total domínio benfiquista, eficácia tremenda ajudou a cimentar a liderança do ritmo do jogo e da tranquilidade e clareza na troca de bola e na circulação. O Benfica entrou a ganhar, com um golo madrugador, marcado pelo capitão Luisão. Rodrigo aumentou a vantagem e não mais o Estoril soube reagir, atrapalhado quiçá pela entrada eficaz e incisiva dos encarnados, que manietaram a posse de bola, mantendo os estorilistas correndo atrás do esférico.

INTERVALO

45+1'. O juiz da partida dá por terminada a primeira parte, eficácia benfiquista e controlo total do jogo aqui na Luz.

44'. Rodrigo ganha a linha e centra para o interior da área...Vágner estica-se e sacode a bola! A bola corre livremente até ser despejada pela defesa do Estoril.

43'. Bruno Lopes apanhado em fora-de-jogo: o atancante tem-se esforçado mas encontra-se sozinho na frente de ataque, longe de Balboa e de Evandro, devido à pouca ligação dos sectores canarinhos.

42'. Falta de Diogo Amado sobre Gaitán: o argentino tem sido constantemente visado pela agressividade dos jogadores canarinhos.

41'. Gaitán tentou um passe soberbo, na diagonal, tentando isolar Rodrigo...mas a bola morreu pela linha lateral: boa ideia do argentino, execução difícil.

40'. Falta dura de Balboa sobre Gaitán, entrada com os pitons à vista...cartão amarelo para Balboa.

34'. O Benfica circula a bola com competência, empurrando o adversário para dentro da sua área e cansando-o, fanzendo-o correr atrás da bola.

32'. Markovic solicitado na direita, corre e recupera a posse da bola, vai centrar...passa rasteiro para a entrada atrasada de Maxi, passa por um e depois é desarmado pelo central estorilista! Levou ao extremo a sua iniciativa individual!

28'. Livre de Evandro, Tavares ganha na primeira dividida mas Garay corta o lance para canto.

27'. Falta de Maxi Pereira sobre Galvão: o uruguaio terá de ter cuidado com as suas faltas repetitivas...cartão amarelo para Maxi!

24'. Livre a beneficiar o Benfica, a bola é bombeada para a cabeça de Garay...ninguém toca nela...Rodrigo fica a olhar, o esférico sobra para o segundo poste, para Lima, que remata ao lado!! Excelente possibilidade de golo, a bola não levou a direcção da baliza, esteve pertíssimo o 3-0!!...

23'. Cartão amarelo para Evandro, goleador da equipa do Estoril.

22'. Markovic está a ser assistido pela equipa médica do Benfica, Salvio salta para o aquecimento como medida de precaução.

21'. Cinquenta por cento de eficácia por parte dos encarnados, 4 remates e dois golos já.

19'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Golaço de Rodrigo, pergou de modo perfeito na bola, sem a deixar cair no chão, o tiro saiu indefensável, Vágner ficou pregado ao relvado!!! Grande cruzamento, grande frieza técnica por parte de Rodrigo!!! Pegou na bola com um vólei belíssimo, a velocidade da bola deixou o guarda-redes estático!!!

19'. Lançamento a favor dos da casa...Siqueira recebe e, colado à linha, cruza com tensão para o coração da área...Rodrigo prepara-se para estoirar...

15'. O Estoril tenta pressionar alto, cortando linhas de passe e destabilizando a zona de trabalho de Fejsa e também de Enzo, mas até agora sem resultados práticos.

13'. Jogada desenrolada pelo lado esquerdo, centro de Gaitán com peso e medida...tira na hora certa Rúben Fernandes!! Que belo corte de cabeça, tirou o pão da boca a Lima!! Excelente movimento defensivo do central português!!

11'. Falta de Maxi Pereira sobre o atacante máximo deste Estoril, Bruno Lopes.

9'. Cartão amarelo para o médio Fejsa, a punir uma falta sobre Evandro. Mal Fejsa, perdeu a bola e depois viu-se obrigado a parar Evandro á força.

8'. Benfica começa por cima com um golo do seu capitão, que marcou pela primeira vez na Liga esta temporada. O Benfica desbloqueia o resultado e obriga o Estoril mudar os planos tácticos.

6'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Luisão a inaugurar o marcador, canto marcado por Gaitán directamente para a entrada de rompante de Luisão, que atirou para o fundo das redes com pujança!!! Galvão e Evandro não foram capazes de parar o central encarnado!!!

5'. Rodrigo lança Gaitán, o extremo corre e arma o remate...denovo Vágner com uma excelente defesa, negando o golo ao Benfica!! Grande jogada com um excelente passe de Rodrigo, ele autenticamente descobriu Gaitán!!

5'. Galvão arrancou com poder, tentou depois ganhar espaço para armar o remate, mas a oposição de Maxi impediu que a bola levasse a direcção da baliza vermelha, bom corte de Maxi, muito atento.

4'. Enzo faz falta sobre o ex-benfiquista Balboa, livre para os forasteiros.

3'. Evandro bate o livre para a área encarnada mas Luisão corta nas alturas.

2'. Ocasião flagrante, Lima rematou mas o «keeper» Vágner opôs-se com o corpo e defendeu o golo certo, que grande parada do brasileiro!! O livre foi marcado de modo rápido e Lima surgiu isolado frente a Vágner, que negou o golo dos encarnados!

0'. Roda a bola no Estádio da Luz!

APITO INICIAL

16:49. FORMAÇÃO INICIAL DO ESTORIL: Vágner, Mano, Tavares, Rúben Fernandes, Tiago Gomes, Amado, Gonçalo Santos, Galvão, Evandro, Balboa, Bruno Lopes

16:47. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Siqueira, Maxi, Garay, Luisão, Fejsa, Enzo, Gaitán, Markovic, Lima, Rodrigo

14:35. Este jogo poderá ser uma marca importante no currículo de Jorge Jesus e também na linha histórica do clube encarnado, já que, em caso de vitória, o treinador do Benfica festejará o triunfo número 200 na Liga. Já o Benfica festejará a sua vitória número 1500 em jogos da mesma competição.

14:30. O Benfica deverá alinhar com a sua formação táctica habitual, que derivou de um claro 4-2-4 transitando da época passada para esta, para um mais equilibrado 4-4-2 baseado na maior ajuda defensiva e de contenção dos extremos, agora tornados médios alas. Fejsa como médio defensivo posicional, Enzo organizador de jogo, Markovic e Gaitán nas alas, Lima e Rodrigo na linha avançada.

14:25. No Estoril, a grande ausência é o extremo Carlitos, a contas com uma lesão.De regresso estão Rúben Fernandes e Gonçalo Santos. O último deverá saltar directamente para o onze dada a sua preponderãncia na equipa. João Pedro Galvão, que marcou 2 golos no passado jogo, também integra a convocatória, assim como o goleador da formação, o médio ofensivo Evandro, que tem 9 golos assinados.

14:20. Existem incertezas quanto à utilização de Garay e de Rúben Amorimna partida de hoje. Os dois jogadores ressentiram-se de lesões no período em que representaram as suas selecções, e ainda é prematuro afirmar se poderão ser opção para Jorge Jesus. O central argentino (ressentiu-se de uma entorse na tibiotársica) nem jogou pelo seu país, enquanto que o médio luso apresenta queixas na sequência da chamada para a partida efectuada contra os Camarões. Jardel está na linha da frente para substituir Garay.

14:15. Jorge Jesus fez questão de desvalorizar essa memória: «O passado no futebol não conta muito», tecendo depois elogios ao oponente: «A seguir aos grandes, o Estoril é a equipa melhor classificada. Temos a noção que será um jogo difícil, competitivo, como são todos o que é normal para o Benfica. Nós é que podemos, ou não, tornar as coisas fáceis», concluiu Jesus na conferência de antevisão da partida.

14:10. Marco Silva, técnico de 36 anos, timoneiro técnico do Estoril, tem sido ventilado como o próximo treinador do FC Porto, dada a unanimidade de reúne na estrutura portista. O talentoso treinador é cobiçado por vários clubes mas pode estar mesmo de saída do Estoril para liderar a equipa técnica do FC Porto no fim da temporada. Entretanto, Marco Silva desmentiu qualquer compromisso: «Não tenho acordo com nenhum clube», afirmou, reforçando o facto de ter vínculo contratual com o clube até 30 de Junho.

14:05. Fresca na memória dos benfiquistas estará ainda a fatídica partida da época anterior, jogada no Estádio da Luz, onde se verificou um empate 1-1, trágico para as aspirações encarnadas. À 28ª jornada jogou-se o Benfica x Estoril que antecedia o escaldante FC Porto x Benfica: as «águias» começaram a perder, com um golo de Jefferson, empatando depois por intermédio de Maxi Pereira. O resultado encurtou a distância de 4 para 2 pontos e deixou os benfiquistas à beira de um ataque de nervos.

14:00. A última ocasião que Benfica e Estoril se defrontaram foi a 6 de Outubro de 2013: a vitória pendeu para o lado encarnado, 1-2 com golos de Lima e de Cardozo. Balboa marcou o tento estorilista.