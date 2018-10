Benfica x Estoril na Liga NOS (6-0)

18:55. Goleada das antigas no Estádio da Luz, exibição e golos a condizer com o dia de gala do 111º aniversário do Benfica. O Benfica dominou a partida e marcou que se fartou: Jonas bisou, Lima marcou de penalidade máxima, Salvio voltou aos golos, Pizzi estreou-se a marcar pelo Benfica na Liga e Luisão voltou a marcar de cabeça.

90+2'. Final da partida, goleada encarnada em dia de aniversário do Benfica.

90'. Mais dois minutos para se jogar na Luz.

86'. Goooooloooo do Benfica!!! Jonas encostou para golo após remate de Ola John e defesa incompleta do indefeso Kieszek!!!

85'. Substituição na formação do Benfica: Entra Cristante e sai Samaris.

83'. Jogada de contra-ataque do Benfica nascida de uma boa finta de Ola John, Salvio rematou cruzado mas a bola foi diretinha para as mãos de Kieszek.

81'. Talisca disparou fora da área mas a bola embateu na floresta de pernas na área do Estoril.

79'. Cartão amarelo para Maxi devido a falta sobre Sebá.

78'. Sebá isolou Bonatini...tem apenas Artur pela frente...mas falha o alvo e lança a bola ao lado do poste...falhanço embaraçoso!

76'. Substituição na formação do Estoril: Entra Filipe Gonçalves e sai Tozé.

75'. Jogo calmo, domínio total do Benfica, que retém a bola e gere o rimo com facilidade.

73'. Substituição na formação do Benfica: Entra Ola John e sai Gaitán.

70'. Entrada dura de Gaitán sobre Cabrera, cartão amarelo.

69'. Segundo amarelo, cartão vermelho para o médio defensivo Esiti.

68'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Pizzi.

66'. Substituição na formação do Estoril: Entra Léo Bonatini e sai Kléber.

64'. Maxi ganhou espaço para cruzar...Lima antecipou-se e rematou de calcanhar mas a bola foi parar às mãos de Kieszek.

59'. Remate de Tozé...sem perigo para Artur Moraes.

56'. Gooooloooo do Benfica!!! Lima escolheu um lado, remate com força e marcou!!!

56'. Falta de Kakuba sobre Jonas...grande penalidade a favor do Benfica!

52'. Salvio tentou o remate em zona frontal mas a defesa estorilista bloqueou a tentativa.

47'. Cabeceamento de Sebá, defesa tranquila de Artur Moraes.

46'. Segunda parte recomeça, bola na posse do Estoril.

17:57. Primeira parte fortíssima do Benfica contra um resignado e indefeso Estoril. A grande questão da segunda parte será: por quantos irá vencer o Benfica? O Benfica vai vencendo com golos de Luisão, Salvio, Pizzi e Jonas, e um excelente exibição de Nico Gaitán e Maxi Pereira.

Intervalo

45+2'. Intervalo na Luz.

45'. Substituição na formação do Estoril: Entra Cabrera e sai Diogo Amado.

45'. Eliseu rematou de longe mas a bola foi para as bancadas.

43'. Diogo Amado está lesionado e vai sair do campo.

41'. Passe soberbo de Samaris descobriu Gaitán isolado...vai fazer o lob sobre o guarda-redes...mas a bola passa ao lado do poste!

37'. O Benfica domina a bel-prazer, joga com confiança e joga bonito.

35'. Gooooolooooo do Benfica!!! Gaitán viu a vinda de Maxi e colocou-lhe a bola, este assistiu Jonas...que encostou para o golo!!!

33'. Goooooloooo do Benfica!!! Centro de Jonas, corte do central do Estoril, a bola ressaltou para Pizzi que rematou em jeito e fez um golaço!!!

30'. Gaitán perfura e entra na área, combina com Lima e este centra para o toque de Jonas...vai marcar...mas enrola-se com o defesa e a bola acaba por sair pela linha final!

28'. Estoril totalmente vergado na Luz, sem capacidade para ter a bola nem desenhar jogadas de ataque.

26'. Gooooooloooo do Benfica!!!Lima corre pelo flanco, entra na área e assiste Salvio, este toca para golo sem dar chance a Kieszek!!!

24'. Cartão amarelo para Anderson Esiti, por carrinho sobre Gaitán.

23'. Tiro do médio Taira, de longe, na sequência de um livre de Tozé: a bola fugiu para as bancadas.

20'. Benfica dominado totalmente a partida agora, com um caudal atacante muito forte.

18'. Remate acrobático de Gaitán, a bola foi parar às mãos do guarda-redes de Estoril.

17'. Gooooloooo do Benfica!!! Canto marcado de forma exímia por Pizzi, Luisão, nas alturas, cabeceou para golo!!!

16'. Cruzamento de Gaitán, a bola vem da esquerda e é cabeceada por Jonas...tremenda defesa do Kieszek, grande parada! Canto.

15'. Muitas paragens neste jogo, muitas faltas e pouco ritmo competitivo: mau para o espectáculo.

12'. Samaris caiu de costas e está em dificuldades, sendo agora assistido pela equipa médica.

10'. Grande chance de golo para o Benfica: Maxi cruzou e Jonas rematou ao poste, Kieszek ainda defendeu por instinto!

9'. Jogo dividido, ainda muito jogado no meio-campo da Luz.

5'. Fora-de-jogo mal assinalado ao ataque do Estoril: erro clamoroso a prejudicar muito a equipa estorilista.

1'. Entrada dura de Esiti sobre Pizzi, merecedora de cartão.

1'. Sai o Benfica a jogar na Luz.

Apito inicial

16.40. Onze titular Estoril: Kieszek; Mano, Bruno Miguel, Bruno Nascimento, Alex Kakuba; Diogo Amado, Esiti; Sebá, Tozé, Afonso Taira; Kléber.

16:35. Onze titular Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Eliseu; Salvio, Samaris, Pizzi, Gaitán; Jonas, Lima.

16:30. Jogo Benfica x Estoril precisamente no dia 28 de Fevereiro, dia em que o clube da Luz festeja o seu 111º aniversário.

16:25. O Estoril visita a Luz com algumas baixas. Os centrais titulares, Rúben Fernandes e Yohan Tavares, estão castigados. Balboa está lesionado e falhará o encontro. Bruno Nascimento e Filipe Gonçalves voltam à competição.

16:15. No Benfica, a grande novidade é o regresso de Gaitán, que já debelou a sua lesão. O Benfica deverá actuar com Artur Moraes, Jardel e Luisão no eixo da defesa, Eliseu e Maxi nas laterais, Pizzi e Samaris no meio-campo, Salvio e Gaitán nas faixas do ataque, com Lima e Jonas na frente.

16:00. «Sabemos a dimensão do nosso adversário e se formos com uma postura receosa e a pensar no 0-0 não vamos ter possibilidades, porque eles têm marcado sempre. Espero que a minha equipa não entre nervosa. O Benfica está focado no título e fará deste jogo uma final», concluiu José Couceiro, antenvendo um jogo dificílimo.

15:45. «O Benfica quer vencer o Estoril e vai aguardar pelos resultados do FC Porto, do Sporting e dos outros adversários. O que acontecer acontece. O importante é manter o foco, continuar na frente e não perder pontos em relação aos rivais», declarou Jorge Jesus, na antevisão do duelo, centrando as atenções no Benfica x Estoril.

15:35. Na última recepção ao Estoril, na temporada 2013/2014, o Benfica venceu por 2-0 com golos de Luisão e Rodrigo. Apesar do domínio encarnado, o Estoril conseguiu arrancar um empate 1-1 na temporada 2012/2013: um golo do lateral Jefferson baralhou as contas do campeonato para o Benfica, Maxi Pereira empatou para o Benfica mas as águias acabariam por perder o título.

15:10. Nos embates da Liga disputados no Estádio da Luz, o Benfica apenas sofreu dois golos e a série de jogos sem sofrer golos na Luz estende-se já a sete partidas consecutivas - a última equipa a marcar um golo na Luz foi o Moreirense; e, nas últimas três partidas jogadas em casa, o Benfica bateu a oposição com resultados iguais de 3-0, mostrando o seu poderio ofensivo.

14:50. Na última vez que Benfica e Estoril se defrontaram, o Benfica visitou a Amoreira e de lá saiu vitorioso. No dia 27 de Setembro de 2014, os encarnados rapidamente se colocaram em vantagem, com dois fáceis do brasileiro Anderson Talisca. O Estoril protagonizou uma reacção contendente, com golos de Diogo Amado e Kléber. Lima marcou o tenta que fechou a vantagem do Benfica.

14:30. O Benfica vem de duas vitórias seguidas para a Liga (marcou seis golos nas duas partidas) mas nesta segunda volta os encarnados já perderam tantos pontos como em toda a primeira ronda da primeira liga 2014/2015. O Benfica perdeu 5 pontos, tendo perdido na Mata Real com o Paços de Ferreira (1-0) e empatado 1-1 contra o rival Sporting.

14:15. O Estoril vive um péssimo momento de forma na liga: os «canarinhos» registaram quatro derrotas nos últimos quatro jogos (derrotas contra o Rio Ave, SC Braga, Nacional da Madeira e Académica). A derrota da jornada passada, frente à Académica, por 1-2, foi alvo de inúmeras críticas por parte dos adeptos do Estoril, e o lugar de José Couceiro poderá estar em perigo.

13:50. O Benfica segue na frente do campeonato com 56 pontos, mais quatro que FC Porto e mais nove que Sporting. A equipa encarnada tem apenas duas derrotas na Liga e dois empates, tendo apenas perdido pontos na Luz por uma ocasião, no 1-1 diante do rival Sporting, na terceira jornada. O Estoril conta com 25 pontos, nove derrotas e ultrapassa um mau periódo exibicional.

13:35. O Benfica contempla a hipótese de vencer o Estoril e ganhar terreno para o seus rivais, FC Porto e Sporting, que irão defrontar-se no próximo Domingo. O Benfica poderá, caso vença hoje o Estoril, aumentar a vantagem para os rivais, colocando-se assim numa posição ainda mais vantajosa para a conquista do campeonato nacional.

13:15. Seja bem-vindo ao jogo Benfica x Estoril referente à 23ª jornada da Liga NOS - a partida será disputada no Estádio da Luz, às 17 horas, e terá cobertura total em Vavel Portugal. Siga o minuto a minuto do Benfica x Estoril, , grátis, em Vavel.com.