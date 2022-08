Salomón Rodríguez vs Santiago Silva: sangre charrúa en el ataque

Este jueves desde las 19.00 en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz buscará cortar la racha negativa y retornar a la senda del triunfo cuando reciba a un adversario directo por la permanencia, se trata del duro Aldosivi de Leandro Somoza. En el inicio de inicio de la fecha trece, el conjunto conducido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, quiere sacarle más punto de diferencia a su oponente de turno y en caso que le gane le sacará siete unidades de distancia con el último que estaría bajando de categoría.

De cara a este encuentro clave en el futuro de los dos, la lupa estará puesta en un atractivo cara a cara en el aérea contraria y tendrá en su poder la llave de gol, son compatriotas nacidos en el vecino país de Uruguay. En dueño de casa, se encuentra Salomón Rodríguez, el joven futbolista de 22 años está con la mira torcida últimamente y quiere amigarse con la red contraria, su último grito se produjo en el triunfo ante Lanús, hace cuatro jornadas atrás.

Desde su llegada a comienzo de año, en la era de Diego Flores comenzó en el banco de suplentes y a bases de anotaciones se metió en el XI en el ciclo anterior y en el actual bajo la conducción de los ex entrenadores de Ferro. Los números del ex Rentista en el club de calle Balcarce son notables lleva disputado un total de 26 partidos, convirtió once tantos (cuatro en esta Liga Profesional), repartió dos asistencias y lleva sumado un total de 1869’ de juego.

En el reciente mercado de pases, el nacido en San Gregorio de Polanco, figuró en el interés del León de México y solamente quedó en el rumor no se dio ningún tipo de avance por sus servicios. En La Plata, salió reemplazado a los 36’ del segundo tiempo, en lugar ingresó Cristian Chávez.

Por otra parte, en la vereda de enfrente, está el experimentado Santiago Silva y el atacante de 41 años en la actualidad es el máximo goleador histórico oriental en el fútbol argentino superando el registro de Enzo Francescoli. Después de la sanción polémica por el doping positivo, debido a un tratamiento para ser papa, la AFA lo sancionó de manera injusta y tuvo dos años afuera de las canchas.

Al igual que Rodríguez, el ex Banfield no está viviendo su gran momento en el campeonato local, aunque tiene asistencia perfecta y lleva una conquista en su cuenta personal. También, su último grito, se produjo en la victoria agónica frente al “Granate” hace una semana atrás.

En su extensa trayectoria, tiene antecedentes por Central Español, River Plate, Defensores Sporting, Nacional de su país, Chievo Verona (Italia); Corinthians (Brasil); Energie Cottbus (Alemania); Beira Mar (Portugal); Newells, Gimnasia de La Plata, Vélez Sarsfield, Fiorentina (Italia); Boca Juniors, Arsenal, Universidad Católica (Chile), Talleres y Argentinos Juniors. En la presentación pasada del elenco marplatense, en la caída contra Huracán, salió a los treinta minutos del complemento y Martín Cauteruccio, su compatriota lo reemplazó en el aérea.

Su vuelta al gol en el torneo local, fue en marzo del corriente año, anotó el tres a uno final en el José María Minella frente Patronato y venció la resistencia de Matías Mansilla tras ejecutar un tiro libre en el segundo tiempo. En el estadio mundialista de Mendoza, será un interesante mano a mano en el área contraria y tienen las mismas virtudes: goleadores oriundos del otro lado del Río de La Plata y tanques en la zona de ataque.