En búsqueda de romper la racha en un duelo bisagra

Barajar y dar de nuevo. Ya en el pasado quedó el paso en falso en la fecha pasada en La Plata, ahora el mundo de Godoy Cruz está con los nervios de punta y este jueves en el estadio provincial tiene una parada clave frente a un adversario directo en su lucha por la permanencia.

Luego de una semana, donde se volvió a encender las alarmas por el rumor que vincula a Ezequiel Bullaude y su posible llegada al Feyenoord de los Países Bajos, en calle Balcarce aún no dieron indicio sobre una posible ida del atacante de 21 años. Con el foco puesto en la final ante el elenco marplatense, el equipo conducido por Favio Orsi-Sergio Gómez, tuvo su último entrenamiento en el Malvinas Argentinas y en esa última práctica, los ex entrenadores de Ferro todavía no dieron un posible once inicial que saltará para el comienzo de la fecha trece.

En el borrador serían los mismos que jugaron en el Bosque, aunque tiene una duda en ataque si sigue Tadeo Allende en la izquierda o si se mete adentro, Matías Ramírez, quien ingresó en el complemento en el Zerillo. Se destacaría la vuelta del experimentado, Nelson Acevedo, el ex Unión reemplazaría a Juan Andrada en la mitad de cancha y el resto serían los mismos protagonistas.

Por otra parte, en la vereda de enfrente llega el duro Aldosivi de Leandro Somoza, viene tras una dura caída en el José María Minella ante Huracán y quiere sacarse la mochila de descontarle a su oponente directo. Pensando en el compromiso frente al “Bodeguero”, el ex director técnico de Central, tiene analizado meter mano e introducir tres cambios: la reciente incorporación, Ezequiel Schelotto, Emanuel Maciel y el juvenil Facundo Tobares por Rufino Lucero; Tomás Martínez y Juan Manuel Cuesta Baena respectivamente.

En la cabeza del adiestrador del “Tiburón”, no podrá contar con Martín Cauteruccio, el ex delantero de San Lorenzo se fue expulsado en la presentación pasada por roja directa. En la tabla de los promedios, el “Expreso” le saca cuatro puntos a su próximo rival, la institución de la costa hoy sería el último que estaría bajando a la segunda categoría.

Con todos estos condimentos, en Mendoza, Godoy Cruz buscará reencontrarse con la victoria y la última vez se produjo en la octava jornada frente Lanús; mientras que Aldosivi tiene las mismas urgencias. Arranca a las 19.00, bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y con televisación de ESPN Premium.

Síntesis

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale, Franco Negri; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Tadeo Allende o Matías Ramírez y Salomón Rodríguez. DT : Favio Orsi-Sergio Gómez



Aldosivi : José Devecchi; Ezequiel Schelotto, Tomás Lecanda, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini, Fernando Román; Leandro Maciel, Bautista Kociubinski, Emanuel Maciel, Facundo Tobares y Santiago Silva. DT : Leandro Somoza

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Asistente uno : Sebastián Rainieri

Asistente dos : Julio Fernández

Cuarto árbitro : Yamil Possi

VAR : Silvio Trucco

AVAR : Maximiliano Del Yesso

Hora : 19.00

Estadio : Malvinas Argentinas, Mendoza