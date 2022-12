Una fase de grupos con sorpresas y batacazos

Hay que La primera fase del máximo evento del fútbol en el mundo ha llegado a su culminación. Han pasado dos semanas a pura intensidad, pasión, emoción y sollozos para algunos, ya que las sorpresas han estado a la orden del día. Dieciséis equipos continúan en carrera por la gloria máxima; los otros dieciséis ya armaron las valijas para despedirse con impotencia y dolor.

A continuación, un breve repaso por cada zona de la Copa del Mundo.

Grupo A: se dio la lógica

En el grupo inicial del certamen, avanzaron de fase Países Bajos (7 puntos) y Senegal (5 unidades), quedando en el camino Ecuador (4) y Qatar (sin puntos).

La actuación del anfitrión era previsible. Era su primera Copa del Mundo, aunque venía de conquistar la Copa Asiática y tener rodaje en la Copa América y la Copa de Oro (como invitado). Sin embargo, los cataríes poco pudieron hacer ante sus rivales, claramente superiores, y se despidieron rápidamente perdiendo los tres juegos.

Por su parte, la Naranja de Van Gaal lideró su grupo sin brillar, pero mostrando gran efectividad, comandada por Gakpo y Van Dijk. Tras la ausencia en Rusia 2018, el elenco neerlandés se preparará para dar pelea, por historia y plantel.

El representante sudamericano, dirigido por Gustavo Alfaro, no pudo avanzar de ronda e igualar su participación en Alemania 2006 (dónde también compartió zona con el organizador del torneo). Tras vencer 2-0 a Qatar e igualar 1-1 ante Países Bajos (con la gran figura del goleador Enner Valencia), perdió el partido definitorio ante los senegaleses (a Ecuador le bastaba con el empate). La alegría fue para Los Leones ​​​​​​, que sin Sadio Mané, jugarán octavos de final al igual que en 2002, donde.dieron la gran sorpresa de aquella Copa del Mundo.

Grupo B: anglosajones a octavos

En esta zona, tampoco hubo grandes sorpresas, ya que Inglaterra (7 puntos) y Estados Unidos (5) accedieron a la fase siguente, quedando en el camino Irán (3) y Gales (1).

Los ingleses, semifinalistas en el Mundial 2018 y finalistas en la Eurocopa 2021, demostraron un gran poder ofensivo con nombres como Foden, Rashford, Saha y el siempre temible Harry Kane. Golearon 6-2 a los iraníes y 3-0 a los galeses. Por su parte, los norteamericanos (sede del Mundial 2026) cumplieron y clasificaron, cosa que lograron en cuatro de los últimos cinco Mundiales que disputaron (solo faltaron a Rusia '18).

Grupo C: con suspenso, Argentina adentro

En esta zona, nada terminó como había empezado. El primer gran batacazo de Qatar 2022 lo dio Arabia Saudita,, que contra todo pronóstico venció 2-1 al cuadro de Lionel Scaloni, dando un golpe durísimo a la Albiceleste. Sin embargo, todo se resolvería para que Argentina se reponga rápido y obtenga el liderazgo del grupo luego de vencer 2-0 tanto a México como a Polonia.

Quien acompañó a la Albiceleste a la siguiente instancia fue el combinado polaco de Zsczesny y Lewandowski, que con sus 4 puntos y mejor diferencia de gol, volvió a octavos de Mundial después de 36 años (la última vez, en 1986). Por su lado, el elenco mexicano de Gerardo Martino no pudo acceder a la siguiente ronda: volvió a quedar afuera en primera ronda, cosa que no sufría desde 1978. Y por último, los árabes no supieron reivindicar su triunfo inicial, ya que perdió sus dos partidos siguientes.

Grupo D: el campeón y una sorpresa

En este grupo estaban el último campeón, Francia, que con 6 puntos lideró, aún con bajas tan sensibles como las de Karim Benzemá y Kanté. Acompañó el vigente monarca de la Copa (que además cortó la maldición del campeón eliminado en primera ronda) Australia, quien con 4 unidades, llegó al segundo lugar de la zona, logrando su mejor marca, que fue llegar a 8vos en el 2006.

Australia eliminó a Dinamarca y enfrentará a la Selección Argentina (Foto: TyC Sports).

La gran decepción de esta zona fue Dinamarca, de buena actuación en la última Euro y en las Eliminatorias de la UEFA. No pudo plasmar las expectativas en el campo de juego y se despidió de Qatar sin triunfos, cómo última de la zona, sumando un solo punto. En cambio Túnez terminó su actuación mundialista con un triunfo ante la propia Francia, cortando su invicto, al ganarle por 1-0.

Grupo E: revelación nipona

En esta zona se produjo la mayor sensación de esta Copa del Mundo. Japón dio la nota al quedar como puntero del grupo, con seis unidades, por encima de España y Alemania, venciendo a cada uno de estos candidatazos al título por 2-1, con mucha autoridad (y también polémica, por el segundo tanto japonés que le valió el triunfo contra España). Los Samuráis accedieron al selecto grupo de los 16 mejores por tercera vez, igualando lo conseguido en 2002 (cuando fueron locales), 2010 y 2018, con grandes chances de llegar al quinto partido, lo cual sería histórico.

La Roja, con una gran camada juvenil de los últimos años, mostró grandes destellos de fútbol en su zona, aunque solo pudo lograr el segundo puesto, cumpliendo el objetivo y con el anhelo de volver a ser protagonista mundial.

La sorpresa mayúscula del Mundial la protagonizó el conjunto alemán. Con un nuevo DT y una camada compuesta del talento joven y la experiencia (Neuer, Muller), al igual que en Rusia 2018, quedó afuera en primera ronda. Los Teutones perdieron en su estreno ante Japón (luego de ir ganando), luego rescató un empate trabajado contra la furia española, y terminó goleando en su partido final, pero de poco sirvió. Rápida despedida para el tetracampeón del mundo.

Por su parte, Costa Rica se dio el gusto de vencer a Japón, pero poco pudo hacer ante las potencias europeas: inició su rumbo en Qatar con goleada por 0-7 ante España y terminó cayendo por 4-2 vs Alemania, aunque en este encuentro pudo dar vuelta el resultado en un momento y finalizó con buenas sensaciones el Mundial, aunque lejos de su performance en 2014.

Grupo F: decepción belga

En este grupo, otro equipo brindó un batacazo, y fue ​​​Marruecos, invicto y líder con 7 puntos, por encima de dos cuadros europeos, el subcampeón y el tercero en el Mundial 2018. Los africanos, con una camada más que interesante, mostraron un nivel de alto vuelo contra equipos que en los papeles eran superiores, pero no lo plasmaron así en el verde ceéped.

Croacia acompañará a los marroquíes a los 8vos de final, buscando llegar nuevamente a los primeros lugares del máximo torneo de fútbol. Liderados por Luka Modric, los croatas dejaron en el camino a una selección que prometía mucho pero que dejó poco: Bélgica, que se colgó la medalla de bronce en la edición en Rusia, solo pudo ganar un encuentro y no pudo doblegar a Croacia en el partido definitorio, aún con Courtois, De Bruyne, Hazard y Lukaku en cancha. La generación dorada belga quedó en el camino junto a Canadá, que regresaba a un Mundial (no lo lograba desde el '86) y que perdió los tres juegos.

Lukaku sufre. No estuvo dino ante Croacia y su selección se despidió de Qatar (Foto: LEDFM).

Grupo G: la alegría siempre es brasileña

En esta zona, el lógico líder y candidato al título; el máximo ganador de títulos mundiales (5) y único seleccionado que lleva asistencia perfecta en las Copas del Mundo terminó arriba de todos. Brasil finalizó 1ro con seis puntos y gran chapa de candidato, por peso histórico y nombres que se destacan en las mejores ligas del planeta fútbol. Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Richarlison, Casemiro, Neymar, Vinicius, Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesús. Abundantes recursos por todos lados que le valieron el boleto a octavos sin despeinarse.

El otro equipo que siguió a la Canarinha fue Suiza, que en un partidazo, dejó en el camino a Serbia, en un mano mano por el segundo puesto, ganando los suizos por 3-2 y confirmando su buena presencia hace tiempo en los torneos grandes.

Hay que destacar la tarea de Camerún ​​​​​, que si bien quedó eliminado, logró cuatro puntos, solo perdió un juego (ante Suiza, por la mínima), remontó un 1-3 ante Serbia (3-3 final) y derrotó sobre la hora al propio Brasil, por 1-0, quedando con la misma sensación y satisfacción que Túnez. Una Copa más que digna para los africanos.

Grupo H: adiós charrúa

En el grupo quizás más parejo de toda la competencia, el Portugal del inoxidable Cristiano Ronaldo se quedó con el liderazgo, ganando sus primeros dos partidos. La gran lucha fue por el segundo lugar, con tres seleccionados peleando por el segundo puesto: Corea del Sur, Uruguay y Ghana, obteniendo el premio el combinado asiático.

La Celeste de Diego Alonso, con uno de los mejores mediocampos del mundo, incluyendo a Betancur, Fede Valverde, Vecino y De Arrascaeta, sin olvidar la experiencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, quedó a las puertas de la clasificación, sin poder lograrlo por la diferencia de gol. El empate inicial contra los coreanos y la caída ante los portugueses no estaba en los papeles, y el buen triunfo ante los ghaneses (2-0) fue insuficiente. Así, Uruguay vuelve quedar afuera de un Mundial en primera ronda por primera vez desde 2002, con una sensación amarga.

En contraste, los Tigres coreanos, liderados por Son, tuvieron revancha del 2010 (cuando Uruguay los eliminó en octavos de final) y serán, junto a Japón, los representantes de Asia en la fase eliminatoria.

Octavos definidos:

Países Bajos vs Estados Unidos

Argentina vs Australia

Japón vs Croacia

Brasil vs Corea del Sur

Inglaterra vs Senegal

Francia vs Polonia

Marruecos vs España

Portugal vs Suiza