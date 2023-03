Argentina - Panamá: los campeones juegan en casa

Este jueves, la Selección Argentina disputará su primer amistoso en el país como campeón del mundo y lo hará ante Panamá en el Estadio Mas Monumental, desde las 21:00 horas.



El equipo conducido por Lionel Scaloni estrenará el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022 ante más de 83.000 espectadores. El estadio repleto de hinchas espera vivir junto a los campeones una verdadera fiesta con un evento que contará con la conducción del exarquero Sergio Goycochea, la participación de artistas destacados de "la escena urbana", show de luces, efectos visuales, fuegos artificiales y la exposición del trofeo que la Selección levantó el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha.



En esta ocasión, la Albiceleste incluyó en la nómina de convocados a los futbolistas que disputaron la cita mundialista pero el único de ese grupo que no estará presente en River será Alejandro "Papu" Gómez que es baja por una lesión en una de sus rodillas desde diciembre y el Sevilla, club al que pertenece, no lo autoriza a viajar.



En la convocatoria también están los que formaron parte del proceso al Mundial pero que por distintas dolencias fueron desafectados en aquél entonces. Se trata de Giovani Lo Celso y Nicolás González. En el caso, de Joaquín Correa no fue citado porque se encuentra en tratamiento en Europa por una lesión actual.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷



¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023



Se suman también, algunas jóvenes promesas para tener roce con el combinado nacional: Emiliano Buendía, Nehuén Pérez, Giovani Simeone, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.



Alejandro Garnacho que milita en el Manchester United, se lesionó por lo que fue descartado para ambos cotejos y no vendrá desde Inglaterra.





Por su parte, Panamá llegará con un equipo alternativo y sin su entrenador para enfrentar a la Argentina. El seleccionado centroamericano está priorizando a los titulares para el choque del 28 de marzo ante Costa Rica por la Nations League.



La última vez

Ambos seleccionados se enfrentaron por última vez durante la Copa América Centenario 2016 que se realizó en Estados Unidos. Allí, Argentina goleó a Panamá, 5 a 0, con tantos de Nicolás Otamendi, Sergio Agüero y un hat-trick de Lionel Messi.







Antes se vieron las caras, en 2009, en un partido amistoso extra oficial con triunfo de la Albiceleste por 3-1.



En los últimos 5 encuentros que la selección centroamericana jugó solo consiguió un triunfo ante Baréin (0-2) y 4 empates: con Guatemala (1-1), Camerún (1-1), Venezuela (2-2) y Arabia Saudita (1-1).



La Scaloneta llega invicta ya que sus últimos 5 antecedentes son victorias en el pasado Mundial, contra: Polonia (2-0), Australia (2-1), Países Bajos (2-2 y 4-2 en los penales), Croacia (3-0) y Francia (3-3, con un 4-2 en la tanda desde los doce pasos).

Datos:

Estadio: Mas Monumental, Buenos Aires.



Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).



Hora: 21.00



TV: Tyc Sports, TV Pública, DirecTv Sports.



Streaming: TyC Sports Play, DirecTV Go, Flow, Telecentro Play.