Atlanta Falcons v Green Bay Packers pela final da NFC ao vivo online

Google Plus

Atualiza o conteúdo

Quem vai carimbar o passaporte para Houston no dia 5 de fevereiro? Isso saberemos a partir das 18h05 (horário de Brasília). Você pode acompanhar todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

O Green Bay Packers lidera o confronto histórico com 17 vitórias e 14 derrotas, tendo vencido 4 dos últimos 5 duelos.

Green Bay ainda não sabe se poderá contar com o WR Jordy Nelson, que treinou, mas ainda é dúvida para o confronto por fratura na costela. Matt Ryan tem todos os seus alvos, porém Julio Jones não deve estar nas melhores condições físicas.

As equipes se enfrentaram na temporada regular no mesmo Georgia Dome na semana 8. A partida acabou em 33 a 32 para o Falcons e o duelo foi marcado pelos ataques eficientes. Este será o terceiro encontro entre as equipes na pós-temporada, tendo uma vitória para cada lado (sempre pelo time visitante).

Do outro, Matt Ryan despachou o Seattle Seahawks com facilidade e lidera a oitava maior pontuação da história da NFL – Foram 540 nas primeiras 16 partidas de 2016, média de 33,7. Ryan vive a melhor fase da carreira, tendo 4944 jardas, 38 TDs, apenas sete interceptações e um rating de 117,3 na temporada regular.

De um lado, Aaron Rodgers fez milagres contra New York Giants e Dallas Cowboys, derrubando fortes candidatos ao Super Bowl em duelos espetaculares. Nos últimos meses, o QB liderou o Packers para uma arrancada épica de oito triunfos consecutivos com média de 32 pontos e 387 jardas.

Este será o encontro entre os ataques aéreos mais eficientes da NFL até aqui. Outra briga particular será entre os QBs, que são candidatos a MVP da temporada e se destacam pelas grandes atuações.

A final da NFC será o último duelo da história do Georgia Dome, já que o estágio dará lugar ao fantástico Mercedes-Benz Stadium a partir da próxima temporada.

Do outro lado, New England Patriots e Pittsburgh Steelers fazem confronto de gigantes pelo título da AFC.

Quem vencer o confronto avança ao principal objetivo da temporada: o Super Bowl LI.

Boa noite a todos os leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe lance a lance do duelo entre Atlanta Falcons v Green Bay Packers, válido pela grande final da NFC. A partida será neste domingo (22), às 18h05.