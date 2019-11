Sir Alex Ferguson: 10 coisas que nem todo mundo sabe

1. Gerente de bar

Ferguson já trabalhou fora do futebol. Começou como aprendiz de ferramenteiro e também foi diretor de um sindicato em Glasglow. Mais tarde montou um estabelecimento que ele nomeou de Fergie's com um bar no térreo chamado Elbow Room, em memória ao seu estilo físico como jogador.

2. Fascinado por John F. Kennedy

Gordon Brown enviou inúmeros CD's sobre o assassinato de John F. Kennedy para Ferguson, que se uniu ao mesmo por causa de interesses em comum na política americana. 'Gordon me enviou 35 CD's sobre isso', disse em entrevista a uma rádio de Manchester, em 2007. Ferguson é fascinado por JFK e mantém o relatório de sua autopsia em sua cama.

3. Carona ao jovem Kenny Dalglish

Quando estava no Rangers, Ferguson deu uma carona ao jovem Kenny Dalglish que estava prestes a assinar contrato com o clube, mas foi apanhado pelo Celtic, principal rival escocês. "Fergie costumava me dar carona para a cidade, ele tinha um carro tão grande", disse Kenny em entrevista ao Guardian. No confronto entre as equipes, Dalgish foi forçado a jogar de zagueiro para marcar Ferguson, seu adversário apenas no campo.

4. Conselheiro de Tony Blair

"Contanto que você pode manter todas as suas pessoas-chave na mesma sala, ao mesmo tempo, você vai ficar bem." Foi o conselho que Ferguson concedeu a Tony Blair em época eleitoral. O político britânico afirmou que Fergie foi um dos melhores conselheiros que teve no período de campanha. O sereno e durão treinador escocês também teve sua brincadeira revelada quando Blair contou que Fergie teria indicado uma massagista a ele pelo fato do mesmo estar muito tenso por se dedicar demais ao trabalho.

5. Não é a carreira mais longa

Ferguson foi treinador do Manchester United por 26 anos e meio, porém, o posto de técnico com mais tempo em uma equipe europeia é propriedade de Guy Roux que esteve no comando do Auxerre (FRA) por 44 anos, deixando o cargo apenas em 2005. Ferguson também não é o escocês com mais tempo à frente de um clube. Willie Maley foi técnico do Celtic de 1897 à 1940, completando assim 43 anos.

6. Pulando diques

Ferguson cresceu em uma área pobre de Glasgow, onde não havia muito o que fazer além de jogar futebol, lutar e saltar sobre 'molhes', conhecido como diques. "Os mais perigosos tinham nomes - O rei, a rainha, o suicídio, o diamante, o espetado" - comentou Fergie em entrevista. "Você iria para diferentes áreas de Glasgow para desafiar uns aos outros em saltos sobre diques porque era muito perigoso. Mas você só faz isso porque é criança e não sente medo."

7. 'Fergie Time'

É a crença dos torcedores do Manchester United. Se os 'Red Devils' estão em desvantagem após os 90 minutos, o tempo de acréscimo assinalado pelo árbitro será o suficiente para a equipe empatar ou vencer a partida. O 'Fergie Time' mais conhecido se trata da final da Liga dos Campeões de 1999, onde o Manchester conseguiu uma virada espetacular em cima do Bayern de Munique, com 2 gols após o fim do tempo regulamentar.

8. Alec ou Alex?

Muitas pessoas no futebol se referem a ele como 'Sir Alec', assumindo que seu fundo escocês fará seu nome ser pronunciado dessa forma. Mas a Escócia é estranhamente dividida sobre a questão entre Alec/Alex, fazendo com que os habitantes do país, por muitas vezes, deslizem entre os dois sem perceber. Os próprios colegas de Ferguson se complicam na hora de nomea-lo. Willie Miller já o chamou de Alec no rádio de maneira informal, entretanto, garante que a nomeação Sir Alex é mais respeitável. Carole Hough, professor de onomástica, diz que não há nenhuma razão específica para as pessoas optarem por um ou outro, e afirma que ambos os nomes eram populares no país e a diferença se deve apenas por Alec ter a pronúncia mais curta.

9. "Hairdryer treatment" and "Squeaky bum time"

Exigente, Ferguson é protagonista de duas expressões futebolísticas usadas até hoje. O "Hairdryer treatment" se trata do momento de explosão do treinador. Em entrevista, Beckham comentou que "Nenhum jogador queria ver ele irritado, talvez esse fosse o motivo para jogarmos tão bem. Ele era um professor fora de campo e apesar das broncas só queria o nosso bem. Outro momento marcante se trata do "Squeaky bum time" que para o português se trata da 'Hora H'. Tudo começou em março de 2003 onde após recuperar a liderança do Arsenal - em um final de Liga Inglesa tensa e disputada - Ferguson motivou a equipe de tal forma que o título não teria outro destino se não fosse Manchester naquele ano.

10. Fairfields

Ferguson vive em uma mansão em Wilmslow, Cheshire. A mansão é apelidada de Fairfields, por estar localizada no mesmo lugar do estaleiro onde seu pai trabalhava.

