Jornal espanhol revela que Real Madrid prepara oferta por Rooney

Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o Real Madrid estaria preparando uma proposta milionária para contar com Wayne Rooney na próxima temporada. Após revelar sua insatisfação com o clube inglês para Alex Ferguson, seu ex-treinador, as especulações sobre o futuro do jogador cresceram rapidamente.

"O clube meregue estaria disposto a pagar € 40 milhões (R$ 105,6 mi) pelo jogador"

De acordo com o tablóide, o clube meregue estaria disposto a pagar cerca de € 40 milhões (R$ 105,6 mi) ao Manchester United para formar novamente a dupla 'Rooney-Ronaldo', que fez sucesso em meados de 2008 e 2009. Florentino Pérez, presidente madrilenho, e David Gil, diretor executivo do United já se reuniram para conversar sobre o assunto e uma possível troca por Cristiano Ronaldo foi logo descartada.

Entretanto, o Chelsea também estaria na fila para contar com Rooney. Segundo o jornal 'Daily Mail', a provável chegada de Mourinho no comando técnica da equipe na próxima temporada é visto como um gancho para a contratação do atleta. A proposta dos Blues seria de € 25 milhões (R$ 66 mi).

Com a aposentadoria de Alex Ferguson e a contratação de Moyes para ser seu substituto, era esperado que o atacante inglês permanecesse no clube por mais algum tempo. Porém, o futuro treinador já revelou em entrevista ao jornal 'The Telegraph' que não intervirá nas negociações e estaria focado em outras prioridades em seu inicio de trabalho.