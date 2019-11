Jornal afirma que Barcelona deseja formar ataque com Messi, Neymar e Rooney

Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o Barcelona estaria disposto a pagar caro para formar seu trio ofensivo dos sonhos para a próxima temporada. Com as possíveis saídas de Alexis Sanchéz e David Villa, o clube catalão teria o desejo de juntar Neymar, do Santos e Rooney, do Manchester United a Messi.

De acordo com a reportagem, Sandro Rosell - presidente do clube - já estaria negociando com o Santos sobre uma possível transferência ainda em 2013. Neymar é desejo antigo do Barcelona. Desde 2011a diretoria culé acompanha de perto as definições contratuais do jogador.

Após Alex Ferguson revelar a insatisfação e o desejo de Rooney de deixar o Manchester United, vários clubes europeus entraram na briga pelo atleta. O Chelsea visa a chegada do inglês junto a contratação do técnico José Mourinho. O Bayern de Munique prepara uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) enquanto o Real Madrid pretende cobrir o passe alemão oferecendo € 40 milhões (R$ 105,6 mi).

Rooney já elogiou vários jogadores do time catalão como Xavi, Iniesta e Messi.

Já o Barcelona entra na disputa a pedido de Tito Vilanova que deseja contar com o jogador em seu elenco. Além disso, Rooney já elogiou vários jogadores do time catalão como Xavi, Iniesta e principalmente Lionel Messi.

O trio de ataque seria o primeiro passo do projeto que Sandro Rosell pretende formular para a temporada 2013-2014. Além de Neymar e Rooney, outros setores da equipe também devem receber reforços. Hummels e Marquinhos são especulados para o setor defensivo, enquanto De Gea e Guaita estão na mira para substituir Victor Valdés que também deve ser negociado.