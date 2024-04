Após derrotar o Girona por 3 a 1 no último fim de semana em LaLiga, o Atlético de Madrid agora joga a chave para a Champions League diante do Borussia Dortmund nesta terça-feira (16), às 16h (horário de Brasília), pelo duelo de volta das quartas de final, no Signal Iduna Park.

Para avançar às semifinais, os colchoneros precisam apenas de um empate simples, após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Cívitas Metropolitano.

Por outro lado, caso o Atlético de Madrid seja derrotado pelo mesmo placar, a partida irá para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a decisão será decidida nas penalidades máximas.

Diante do Borussia Dortmund, o técnico Diego Simeone terá que lidar com os desfalques dos atacantes Memphis Depay e Vitolo, que estão entregues aos cuidados do departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Atlético de Madrid também não sabe se vai poder contar com o meio-campista Saúl Níguez, que ainda é dúvida para o duelo desta terça-feira diante dos alemães, após ser substituido contra o Girona no primeiro tempo, devido a uma lesão.

Dessa forma, os colchoneros devem relacionar o jovem Pablo Barrios, de 20 anos, que será opção para o técnico Diego Simeone no banco de reservas, no confronto decisivo contra o Borussia Dortmund pela Champions League.

Vivendo fase esplêndida, o atacante Antoine Griezmann é a grande esperança de gols por parte da torcida do Atletico de Madrid para se classificar às semifinais da principal competição de clubes da UEFA

Quem passar desse confronto, terá pela frente o vencedor de Barcelona ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam em outra chave das quartas de final da Champions League, também no mesmo dia.

Atlético de Madrid terá que lidar com o desfalque de Samuel Lino contra o Borussia Dortmund pela Champions League

Além de Depay e Vitolo, o técnico Diego Simeone terá que lidar com o desfalque do lateral Samuel Lino, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e não enfrentará o Borussia Dortmund nesta terça-feira, pelo jogo de volta das quartas da Champions League.

Do mesmo modo, o Atlético de Madrid também não vai poder contar com o meia Thomas Lemar, que ainda se recupera de uma lesão grave no tendão de Aquiles.