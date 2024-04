Após derrotar o Mallorca por 1 a 0 no último fim de semana em LaLiga, o Real Madrid agora muda o foco para a Champions League diante do Manchester City, às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final, no Etihad Stadium.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, o clube merengue precisa apenas de uma vitória simples no tempo normal, depois de empatar na ida por 3 a 3, no Santiago Bernabéu.

Por outro lado, em caso de nova igualdade na etapa regulamentar, a vaga será definida na prorrogação ou na disputa de pênaltis, se o resultado se mantenha até o apito final e não tenha nenhum vencedor.

Diante do Manchester City, o técnico Carlo Ancelotti deverá contar com o volante Aurelien Tchouaméni, entre os jogadores relacionados para o confronto decisivo pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

No entanto, o francês não poderá jogar, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas estará disponível para acompanhar o embarque da delegação do Real Madrid rumo a Inglaterra ainda nesta segunda-feira.

Dessa forma, Tchouaméni também foi decisivo no último sábado, ao marcar o único gol da vitória dos merengues sobre o Mallorca por 1 a 0, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o volante não quis ficar fora da viagem, mesmo impedido de entrar em campo contra o Manchester City nesta quarta-feira.

Além de Tchouaméni, o Real Madrid relacionou outros 21 jogadores para a viagem, todos eles disponíveis para o confronto decisivo das quartas de final da Champions League.

Real Madrid segue sem poder contar com Alaba e Courtois para enfrentar o Manchester City pela Champions nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Carlo Ancelotti segue sem poder contar com o goleiro Thibaut Courtois e o zagueiro David Alaba, que ainda estão entregues ao departamento médico e com isso não devem mais atuar pelo clube merengue para o restante da temporada.

Por outro lado, o Real Madrid deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição para o confronto decisivo diante do Manchester City, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League nesta quarta-feira.