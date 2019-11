Com direito a entrega de taça, Barcelona vence o Valladolid

Campeão com antecedência, o Barcelona entrou em campo neste domingo (19) em clima de festa contra o Valladolid. Mesmo sem Messi em campo, o Barcelona não teve dificuldades para vencer por 2 a 1 e chegar aos 94 pontos. O desejo de Tito Vilanova e do elenco catalão é encerrar a Liga com 100 pontos, igualando o recorde do Real Madrid. O Valladolid aparece na 13º colocação com 43 pontos e não aspira a nada no campeonato.

Pedro inicia a festa e Valiente ajuda o Barcelona

Sem grande motivação e com o time misto, o Barcelona encontro dificuldades para criar chances no primeiro tempo. O primeiro lance de perigo veio com Villa, batendo colocado aos 15 minutos do primeiro. Piqué, sem sequência, quase abriu o placar mas cabeceou por cima. O Valladolid fazia uma boa marcação e dava poucos espaços mas acabou tropeçando em sua própria limitação. Em um erro na saíde de bola, Xavi aproveitou e deu boa assistência para Pedro que bateu cruzado. 1 a 0.

Buscando o empate, o Valladolid dava espaços e o Barcelona começava a ter tranquilidade na partida. Iniesta quase ampliou o marcador aos 31, mas mandou por cima. Villa teve outra chance após bom passe de Pedro mas chutou fraco nas mãos do goleiro. Poucos antes do intervalo, Valiente entregou o ouro para o Barça mais uma vez. Quando Xavi cobrou escanteio, o zagueiro tentou afastar mas acabou finalizando contra a própria meta. O gol contra selou o placar no primeiro tempo.

Valladolid desconta, mas não estraga a festa

Na volta para o intervalo o panorâma se manteve. O Barcelona tinha a posse de bola mas diminuiu o ritmo, já o Valladolid tropeçava nas próprias pernas e tinha dificuldade para atacar. Pedro perdeu um gol incrivel após bom passe de Iniesta. Villa também desperdiçou boa chance em um lance onde o goleiro já estava batido. O gol de honra dos visitantes saiu aos 43 minutos, Manucho foi derrubado na área e Pérez descontou.

Após o apito final, a festa prometida tomou conta do Camp Nou. Os jogadores levaram suas esposas e filhos ao gramado e a taça foi entrega a equipe blaugrana. Tito Vilanova e Abidal, simbolos de recuperação e luta contra o câncer ergueram-a para delírio dos torcedores presentes no estádio.