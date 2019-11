Guangzhou pega Bayern e Atlético-MG encara o Raja Casablanca nas semifinais do Mundial de Clubes

Bayern de Munique (ALE) e Atlético-MG agora conhecem os adversários nas semifinais do Mundial de Clubes 2013, no Marrocos. Os alemães, que neste sábado (14) foram campeões de inverno da Bundesliga, enfrentam o Guangzhou Evergrande (CHN), que eliminou o Al-Ahly (EGI) por 2 a 0 em Agadir. Já o Galo pegará o time da casa, o Raja Casablanca (MAR), que venceu o Monterrey (MEX) por 2 a 1, na prorrogação.

"Foi uma surpresa para todos, pois esperávamos que o Monterrey passasse, pela tradição. Vimos uma escola africana, uma correria muito grande. Uma equipe bem postada e que mereceu. Dois jogos e duas vitórias. Se credenciaram a jogar com a gente por mérito deles", exaltou o técnico Cuca, do Atlético, sobre o adversário da semifinal.

A equipe brasileira joga às 17h30 da quarta-feira (18) diante dos anfitriões, enquanto o time europeu entra em campo contra os asiáticos no mesmo horário, mas um dia antes, na terça-feira (17).

Guangzhou marca gols somente no segundo tempo para garantir vaga

O Guangzhou enfrentou o tradicional Al-Ahly, de Aboutrika, Emad Meteab e Gomaa, no Estádio de Agadir. Depois de um primeiro tempo com poucas chances de gols, os chineses começaram a etapa final marcando, e com jogada e gol brasileiros. Muriqui, ex-Avaí e Vasco, recebeu na entrada da área, driblou o goleiro Ekramy e o zagueiro tirou em cima da linha, mas Elkeson, ex-Botafogo, pegou o rebote e colocou a bola na rede egípcia: 1 a 0.

Elkeson comemora o primeiro gol do Guangzhou no Mundial (Foto: Reprodução/Reuters)

Alguns minutos depois, Muriqui novamente recebeu lançamento, invadiu a área e bateu para o gol. Ekramy defendeu e deu mais uma vez rebote, porém quem aproveitou foi o argentino Darío Conca para aumentar a vantagem do time chinês. 2 a 0 Guangzhou Evergrande. Festa dos asiáticos e do técnico Marcelo Lippi, que já foi campeão mundial, mas da Copa do Mundo, com a Itália em 2006.

Raja Casablanca elimina Monterrey na prorrogação

No jogo seguinte no Estádio de Agadir, Raja Casablanca e Monterrey duelaram para ver quem enfrenta o Atlético-MG. Depois de um começo predomonante mexicano, quem marcou foram os marroquinos, com Chtibi. O jogador aproveitou falha do goleiro Orozco e completou para o gol: 1 a 0 Raja.

No segundo tempo, empate do Monterrey. Suazo cobrou falta pela direita na cabeça de Basanta, que cabeceou firme para as redes: 1 a 1. Mas o time afriacano conseguiu a classificação com Guehi, que testou para o fundo do gol de Orozco: 2 a 1. Mesmo com a pressão no final, a equipe norte-americana não conseguiu o empate, e o Raja Casablanca, motivado pela sua fanática torcida, vai tentar fazer mais uma vítima: o Galo.

Zavala, do Monterrey (de uniforme azul e branco), bem que tentou, mas não conseguiu ajudar o time mexicano a se classificar para a semifinal (Foto: Reprodução/AP)