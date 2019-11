Chelsea x Manchester United, Premier Leagu

Encerramos por aqui a transmissão. O Chelsea derrotou o Manchester United por 3 a 1 e segue em busca dos líderes da Premier League. Obrigado a todos que nos acompanharam, boa tarde.

50' FIM DE JOGO EM STAMFORD BRIDGE! Com hat-trick de Samuel Eto'o, o Chelsea vence o Manchester United e segue colado nos líderes Manchester City e Arsenal. Chicharito descontou para os Red Devils.

50' Rafael entra forte e toma apenas o amarelo.

46' EXPULSO VIDIC! Zagueiro chega forte em Hazard e recebe o cartão vermelho direto.

45' Quatro minutos de acréscimo em Stamford Bridge.

40' MUDANÇA NO CHELSEA: Sai Willian e entra o novo reforço do Chelsea, Matic.

15h41 VÍDEO: Gol de Chicharito, o primeiro do United no jogo

35' MUDANÇA NO CHELSEA: Sai Samuel Eto'o e entra Fernando Torres

33' Após boa jogada de Welbeck, Jones chuta e Chicharito aparece em baixo das traves para diminuir.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED! CHICHARITO DIMINUI!

31' Chelsea administra o placar e toca a bola.

15h32 Público no Stamford Bridge: 41.465 torcedores

25' Cech quase se complica na pequena área mas consegue fintar Chicharito e afastar a bola.

24' Primeira boa chance do United no jogo, cruzamento na área e Welbeck desvia pra fora.

23' MUDANÇA NO CHELSEA: Sai Oscar e entra Mikel

19' Hazard arranca, corta os zagueiros e bate, a bola desvia e vai para escanteio. Na cobrança, a zaga afasta para a lateral.

17' Mais uma boa chance do Chelsea, o brasileiro Willian arrisca de longe nas mãos do goleiro De Gea.

15h19 VÍDEO: Hat-trick de Samuel Eto'o

15' Ramires arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e vai pra fora.

11' MUDANÇA NO MANCHESTER UNITED: Sai Ashley Young e entra Javier 'Chicharito' Hernandéz

10' Cartão amarelo para Valencia, do Manchester United.

15h11 FOTO: Comemoração do hat-trick de Eto'o, o terceiro do Chelsea

6' MUDANÇA NO MANCHESTER UNITED: Sai Evra, mancando, e entra Chris Smalling.

3' Primeira chance do segundo tempo, escanteio cobrado, De Gea dá rebote e Eto'o aparece livre, marcando seu terceiro gol e o terceiro do Chelsea no jogo.

3' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! HAT-TRICK DE SAMUEL ETO'O!

0' Rolou a bola para a segunda etapa, saída do Chelsea.

15h03 Vai rolar a bola para a segunda etapa, nenhuma equipe fez mudanças.

15h01 FOTO: Comemoração do primeiro gol do Chelsea, feito por Eto'o

14h58 O Manchester United começou muito melhor na partida, mas após sofrer o gol se abateu em campo e viu o Chelsea começar a dominar o jogo, merecendo ampliar o placar ao fim da primeira etapa.

14h54 VÍDEO: Segundo gol de Samuel Eto'o

45' Termina a primeira etapa, com dois gols do camaronês Samuel Eto'o, o Chelsea está vencendo o Manchester United por 2 a 0.

45' Bola cruzada na área, o atacante recebe sozinho e amplia o placar em Stamford Bridge.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! SAMUEL ETO'O NOVAMENTE!

43' Falta perigosa para o Chelsea na entrada da área, David Luiz e Oscar estão posicionados para a cobrança.

41' Quase um lindo gol de Oscar, bola alçada na área e o brasileiro tenta uma meia-bicicleta, que vai para fora.

37' Welbeck recebe na pequena área, é desequilibrado por Azpilicueta e chuta para difícil defesa de Cech, lance duvidoso.

34' Ashley Young derruba Ramires e é punido com o cartão amarelo, o segundo da partida.

VÍDEO: Gol de Samuel Eto'o, o primeiro do Chelsea.

30' Chelsea chega novamente à meta adversária, Oscar bate da entrada da área, pra fora.

27' Evra arranca pela esquerda, invade a área e bate forte, mas a bola bate na rede pelo lado de fora.

24' Ivanovic recebe na ponta mas erra o cruzamento.

21' Hazard passou como quis pelo Rafael e pelo Vidic e tentou o cruzamento, mas a zaga do Manchester joga para escanteio.

18' David Luiz faz falta dura e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

17' Camaronês avança livre e bate colocado da entrada da área, a bola desvia na zaga e encobre o goleiro De Gea, lindo gol.

17' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! UM GOLAÇO DE SAMUEL ETO'O!

14' Young faz falta em Oscar mas é só advertido pelo árbitro.

12' Chelsea tenta assustar novamente, Willian arrisca de fora, a bola desvia na zaga e fica com De Gea.

10' Chelsea chega pela primeira vez à meta adversária, com Ramires batendo fraco da entrada da área, para fácil defesa de De Gea.

8' Januzaj tenta chutar, mas é travado por John Terry na entrada da área.

7' Chelsea tenta tocar a bola em seu campo de defesa, mas não consegue passar do meio-campo.

5' Visitantes investem pela sua lateral-direita, com Rafael e Valencia, e conseguem encontrar espaços na defesa adversária.

2' A primeira chance é do Manchester United, após tabela de Welbeck e Ashley Young, o segundo chuta forte para boa defesa de Cech.

1' Manchester começa o jogo com posse de bola e tentando pressionar o adversário.

0' Rolou a bola em Stamford Bridge, saída do Manchester United

13h55 Equipes entrando em campo, já vai rolar a bola em Stamford Bridge.

13h31 Em sua última partida pela Premier League, o Chelsea venceu o Hull City fora de casa por 2 a 0. Já o Manchester também vence, também por 2 a 0, ao enfrentar o Swansea em Old Trafford.

13h19 VÍDEO: Último confronto entre Manchester United e Chelsea, válido pelo 1° turno.

13h11 Banco de reservas do Manchester United: Lindegaard, Giggs, Smalling, Hernandez, Cleverley, Fletcher, Kagawa

13h11 Manchester United: De Gea; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Jones, Young; Januzaj, Welbeck

13h10 Banco de reservas do Chelsea: Schwarzer, Cole, Mikel, Matic, Lampard, Mata, Torres

13h09 Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Ramires, David Luiz; Willian, Oscar, Hazard; Eto’o

13h04 Atual classificação da Barclays Premier League

13h01 FOTO: Vista das arquibancadas do Stamford Bridge

12h59 A última vez que foi até Stamford Bridge o United venceu por 3-2 contra 9 homens do Chelsea. Porém, José Mourinho jamais perdeu para o rival em casa durante sua passagem pelos Blues.

12h54 José Mourinho já avisou que o novo contratado do time, Nemanja Matic, não vai jogar no domingo. Já Frank Lampard poderá fazer seu retorno, mas Ivanovic ainda permanecerá fora por causa de uma lesão no joelho.

12h52 O Chelsea de José Mourinho está posicionado na 3ª posição na tabela, com 46 pontos, 4 a menos que o vice-líder Manchester City e a 5 pontos de distância do líder Arsenal. Já o Manchester está em 7° lugar, com 37 pontos.

12h49 Para quem achava que o Manchester United teria o reforço de Robin van Persie e Wayne Rooney para a partida, se enganou. Os atacantes não viajaram para Londres, e não se sabe quando irão retornar aos gramados.

12h45 Boa tarde, amigos! Você acompanha agora, com a equipe da Vavel Brasil, a transmissão da 22ª rodada da Barclays Premier League, entre Chelsea e Manchester United. Os mandantes precisam da vitória para seguir na cola dos líderes Arsenal e Manchester City, já os visitantes querem chegar de vez na zona de classificação para a UEFA Champions League da próxima temporada. Fique conosco!