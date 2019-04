Sem Diego Costa, Simeone prepara Atlético com três volantes para final

Visando a grande final contra o Real Madrid, o time do Atlético de Madrid pode ir a Lisboa um pouco mais diferente do que o habitual. Isso porque, com o desfalque do atacante Diego Costa, o técnico Diego Simoene, de acordo com jornal "AS", treinou a equipe nesta terça-feira (20) no esquema 4-1-4-1, testando o volante Mario Suárez na vaga do atacante, que está praticamente descartado com uma lesão muscular.

Com isso, Suárez seria um dos três volantes do Atlético, que já conta com Gabi e Tiago. Koke atuaria pela esquerda, e Raúl García ou Sosa na direita. O único jogador de ataque seria David Villa. A defesa será a mesma dos últimos jogos: Courtois, Juanfran, Miranda, Godín e Filipe Luís.

Já Arda Turan, que sofreu uma lesão na região do quadril, caso tenha condições de jogar a final, herdará a vaga de Raúl García ou Sosa. Atletico de Madrid e Real Madrid farão a final da Uefa Champions League, no próximo sábado (24), no Estádio da Luz, em Lisboa.