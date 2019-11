Em busca por "La decima", Real Madrid chega em Lisboa recebido por torcedores

O Real Madrid chegou em Lisboa nesta quinta-feira (22) para a decisão da Uefa Champions League. Cerca de 200 torcedores receberam a equipe no desembarque no aeroporto Figo Maduro. Cristiano Ronaldo foi um dos mais assediados pela imprensa. O gajo volta a sua terra após alguns anos. Na capital portuguesa, CR7 defendeu o Sporting. O camisa 7 mostrou bastante estilo também.

Nesta sexta-feira (23), o Real treinará no palco da final, o Estádio da Luz. A equipe viajou com a delegação completa, até com jogadores que não atuarão, caso de Xabi Alonso e, possivelmente, Pepe e Benzema. O zagueiro está lesionado e ainda é dúvida. O atacante francês tem mais chances de atuar do que o luso. Benzema se machucou contra o Espanyol pela última rodada da Liga BBVA e caso não jogue será substituído por Isco ou Morata. O substituto de Pepe, caso não jogue, será Varane, como já foi dito por Ancelotti. Illarramendi substitui Xabi.

Confira mais imagens do desembarque:

Carlo Ancelotti pode conquistar seu terceiro título de Champions League (Foto: EFE)

Cristiano Ronaldo foi o mais assediado pela imprensa e torcedores (Foto: EFE)

Bale é protagonista em Museu da Champions

O "Museu da Champions" já está disponível na Praça do Comércio, na capital portuguesa. Os torcedores que forem ao local podem tirar foto com a "Taça Orelhuda" e praticar diversas atividades no "Festival da Champions", montado ao lado do Rio Tejo. No museu, encontram-se bolas, taças, uniformes, acessórios e fotos dos últimos protagonistas das finais do torneio. Uma verdadeira viagem sobre a história da Champions League.

O que chamou a atenção foi o espaço que fala sobre a final entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa. Os personagens escolhidos pela Uefa foram Gareth Bale e Raúl García. Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo e maior artilheiro de uma edição da Champions, e Diego Costa, destaque dos rojiblancos na temporada, foram "esquecidos". A decisão não deixa de ser polêmica, já que a empresa que apoia a competição e ajudou na montagem do museu patrocina o galês.

Bale e Raul García viraram protagonistas em Lisboa (Foto: Claudia Garcia/GloboEsporte.com)

Zidane, campeão com o Real Madrid em 2002 - este inclusive foi o último título de Madrid na competição - ganhou um espaço no museu também. Autor do gol do título contra o Bayer Leverkusen, a imagem histórica de Zizou finalizando com um lindo voleio foi imortalizada dentro de um cubo de vidro. Cristiano Ronaldo ganhou destaque pelo título com o Manchester United ao lado do seu rival Messi.

(Foto: GloboEsporte.com)

Camisas de alguns jogadores, como a de Kaká (22) na época do Milan, estavam em exposição (Foto: Claudia Garcia/GloboEsporte.com)