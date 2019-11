Real e Atlético de Madrid: comparativo entre titulares e treinadores

Finalistas da Uefa Champions League, Real Madrid e Atlético de Madrid travam um forte duelo dentro e fora de campo. Rivais locais, os clubes chegam à decisão do maior torneio do continente contracenando um duelo entre Davi e Golias. Considerado o ataque mais poderoso do mundo, o 'trio BBC', composto por Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, tem sua prova de fogo contra a muralha rojiblanca, merecidamente a melhor defesa da Europa e última remanescente com invencibilidade da competição

Interpretando Golias, temos os comandados de Carlo Ancellotti, com a maior folha salarial da Europa e com um elenco recheado de craques como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e tantos outros. No papel de Davi, vemos o Atlético de Madrid, que não detém das montanhas de dinheiro de seu rival e liderados por Diego Simeone, tenta em 90 minutos cortar a cabeça do gigante. São 11 personagens de cada lado que colocam o conto bíblico em cena em Lisboa.

Iker Casillas x Thibaut Courtois

Casillas: Capitão do Real Madrid e da Seleção Espanhola, o arqueiro espanhol Iker Casillas é inegavelmente um craque em sua posição. Com quase 500 jogos pelo clube Blancos, o goleiro é um ídolo para a torcida madrilenha e tido como inspiração para o próprio Thibaut Courtois, do Atlético de Madrid. Mesmo com 32 anos, seus reflexos apurados foram fundamentais para a campanha no clube nesta edição de Champions League, consolidando a barreira defensiva que seu adversário tera que enfrentar.

Casillas foi eleito o melhor goleiro do mundo nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 pela Federação de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Pelo Real Madrid, chegou ao time principal em novembro de 1997, mas só veio a estrear pela equipe em 1999, aos dezoito anos de idade. O arqueiro tem contrato com o clube até 2017, incluindo uma multa rescisória de 123 milhões de euros

Courtois: Um dos pioneiros da "espetacular geração belga", Thibaut Courtois é considerado por muitos a maior revelação da posição nos últimos anos. Pelo Atlético de Madrid, tem a seu favor o fato de crescer em momentos decisivos, como em clássicos contra Barcelona e Real Madrid, em temporadas anteriores, ou nos confrontos contra Chelsea e Milan, nesta edição da Uefa Champions League.

Com apenas 21 anos, o "Monstro de Flandres", como é apelidado, é considerado por muitos o substituto ideal para Petr Cech na meta do Chelsea, clube o qual cedeu o belga para o Atlético de Madrid. Segundo especialistas e torcedores, será o melhor goleiro do mundo dentro de alguns anos e chama atenção por ter um estilo de jogo semelhante ao eterno goleiro holandês Edwim Van der Sar.

Daniel Carvajal x Juanfran

Carvajal: Formado nas categorias de base do Real Madrid, Daniel Carvajal é guardado pelo clube merengue com umas das grandes jóias que saíram de sua categoria de base. Negociado e recontratado pelo Real Madrid em um período de um ano, o lateral-direita é a válvula de escape da equipe merengue, apoiando com bastante eficiência, porém, deixando a desejar na marcação. Entretanto, devido ao esquema imposto por Ancelotti, o espanhol evolui no conceito defesa, vide suas recomposição contra Bayern e Barcelona, anulando Neymar e Ribery, respectivamente.

Em julho de 2012, Carvajal foi contratado pelo Bayer Leverkusen por 6 milhões de euros, assinando um contrato de 5 anos com o clube. Porém, em junho de 2013, foi recontratado pelo Real Madrid, devido a sua cláusula contratual de saída. Atualmente é títular da lateral-direita madrilenha, desbancando o experiente Arbeloa, ex-dono da posição.

Juanfran: Juan Francisco Torres, popularmente conhecido como Juanfran, é um dos atletas que enfrentarão seus antigos clubes nesta decisão de Uefa Champions League. Contratado pelo Atlético de Madrid em 2011, junto ao Osasuña, o lateral-direita caiu como uma luva no esquema de Diego Simeone, revezando com seu companheiro de lateral, Filipe Luís, nas investidas ao ataque. Defensivamente, é um dos melhores na posição, duelo contra Cristiano Ronaldo em todo clássicos que os gigantes de Madri se enfrentam.

Juanfran jogou pelo Real Madrid entre 2004 e 2006, mas atuando em apenas seis oportunidades pelo clube. O lateral-direito esteve presente no elenco espanhol campeão da Eurocopa 2012 e está cotado para estar dentro da lista final de convocado por Vicent Del Bosque para a Copa do Mundo de 2014.

Pepe x Diego Godín

Pepe: A evolução de Pepe nesta edição da Uefa Champions League é gritante. Antes tido como violento, agressivo e cabeça quente, o zagueiro vem dando demonstrações de serenidade e papel coletivo a cada partida do Real Madrid. Elogiado até mesmo por adversários, o português é o pilar defensivo do clube meregue, e foi eleito o melhor em campo em votação pela Fifa no confronto contra o Bayern de Munique, nas semifinais. Pepe é conhecido pelo seu jeito duro de jogar, baseado na força mental e contato corporal, também como amarrações e catimbas durante os jogos.

Contratado ao Real Madrid em 2007, junto ao Porto, Pepe já foi alvo de acusações de violência por parte de dirigentes, jogadores e até a própria imprensa em geral. Manchetes como "Pepe é um dos jogadores mais violentos do futebol espanhol, já ninguém duvida" e fotos do português pisando propositalmente na mão do argentino Lionel Messi contribuiram para sujar sua imagem.

Godín: Com 28 anos, Diego Godín é uma das grandes promessas uruguaias que se tornou realidade. Ainda muito jovem, destacou-se pelo Nacional de Montevidéu e ganhou espaço na Europa, contratado pelo Villarreal. Contratado pelo Atlético de Madrid em 2011, Godín lidera a defesa mais bem montada e menos vazada desta edição da Uefa Champions League. Ao lado de Miranda, o uruguaio também é decisivo no ataque, onde tem a cabeçada precisa como seu ponto forte ofensivo. Sua velocidade na recomposição defensivo e o bote preciso fazem do uruguaio um dos grandes defensores do futebol espanhol.

Pela Seleção Uruguaia, o zagueiro disputou a Copa América de 2007 e a própria Copa do Mundo FIFA de 2010. Em 2014, aguarda a divulgação da lista oficial de convocados para o Mundial de 2014, mesmo com a certeza de que seu nome está garantido, devido a sua titularidade na defesa, ao lado do compatriota Diego Lugano.

Sergio Ramos x Miranda

Ramos: Considerado o melhor zagueiro em atividade no futebol espanhol nesta temporada, Sergio Ramos vem, neste fim de temporada, colecionado elogios tanto por sua técnica defensiva, quanto pela ofensiva. No ataque, anotou dois gols contra o Bayern de Munique, na semifinal, e um contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Já na defesa, esbanja tecnica e é tido como o antídoto para a agressividade de Pepe, seu companheiro. Sergio Ramos vive a melhor fase de sua carreira e é um dos trunfos do técnico Carlo Ancelotti para a decisão da Uefa Champions League.

Contratado junto ao Sevilla, em 2005, Ramos foi evoluindo ao decorrer dos anos junto ao elenco merengue. Evolução essa que lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo de 2006, para a Eurocopa de 2008 e para a Copa do Mundo de 2010, onde a sua seleção se sagrou campeão pela primeira vez no torneio, com Ramos fazendo uma grande Copa na África do Sul.

Miranda: No início do mês de maio, Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2014, sem o nome de Miranda entre os 23. O fato tomou proporções de duvida por parte da imprensa e dos torcedores, que davam como certo a convocação do defensor rojiblanco. A evolução de Miranda no Atlético de Madrid é visível, com mais técnica e mais inteligência, transformou-se em um jogador completamente diferente do zagueiro da época de São Paulo. Hoje, é um dos jogadores mais elogiados pelo técnico Diego Simeone, e um dos mais cobiçados para a próxima janela de transferência europeia.

Miranda ganhou a idolatria da torcida rojiblanca no fim da temporada 2011-12, especificamente na final da Copa do Rei da Espanha. Nos acréscimos da prorrogação, o zagueiro foi o autor do segundo gol do Atlético sobre o próprio Real Madrid que garantiu o título para os colchoneros e a quebra de um tabu de quase 14 anos, sem vitórias do Atlético de Madrid sobre o rival.

Fábio Coentrão x Filipe Luís

Fábio Coentrão: Com a chegada de Carlo Ancelotti, Coentrão começou a ganhar mais espaços na equipe titular do Real Madrid. Diferente do período com o ex-técnico José Mourinho, onde o português era figura constante no banco de reservas. Entretanto, o lateral-esquerdo sempre teve a confiança do treinador português, que o escalava rotineiramente, principalmente em clássicos contra o Barcelona. Fábio Coentrão tem o mérito de ter mais poder de marcação que seu concorrente, Marcelo, este, que prioriza mais a saída para o ataque, sendo deficiência na recomposição defensiva.

Nsta temporada, Coentrão começou na reserva para o brasileiro, considerado por muitos o melhor lateral-esquerdo da atualidade. Porém, o brasileiro se lesionou e ficou fora por meses, dando oportunidade para o português se firmar. O português aproveitou a oportunidade de Carlo Ancelotti e, com boas atuações, se firmou entre os 11 iniciais mesmo após o retorno de lesão de Marcelo. Na Uefa Champions League, Coentrão foi fundamental no jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique, quando deu assistência para Benzema marcar o gol da vitória merengue.

Filipe Luís: Junto à Miranda, outro que foi muito lembrando devido a ausência na lista final de convocados pro Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo 2014 foi o lateral-esquerdo Filipe Luís. Assim como Juanfran, o brasileiro é a base que fecha a defesa colchonera, revezando com seu parceiro de lateral no momento das investidas ao ataque. As jogadas pelo lado esquerdo são umas das principais armas utilizadas pelo Atlético de Madrid durante toda a temporada, e Filipe Luís é peça fundamental com suas assistências e cruzamentos precisos.

Na equipe colchonera, Filipe Luís foi campeão da Uefa Europa League em 2011-12 e tem a oportunidade de conquistar a Uefa Champions League este ano. Além da final mais importante do clube nos últimos 40 anos, pode ser campeão espanhol também nesta temporada.

Illarramendi x Tiago

Illarramendi: Promessa do futebol espanhol, é tido por muitos como o sucessor de Xabi Alonso na Seleção Espanhola. Teve início na carreira futebolística nas divisões de base do Real Sociedad, estreando na equipe principal apenas em 2010, quando a equipe encontrava-se na segunda divisão. Pela Seleção, teve passagens pela categoria de base sub-17, 19, 21 e 23, e conquistou a Eurocopa sub-21 em 2013, torneio em que foi escolhido para a equipe do campeonato.

Em 12 de julho de 2013, o Real Madrid pagou a rescisão contratual do meia, cerca de 32 milhões de euros, fixados pela Real Sociedad. Conhecido como “Illarra”, como era chamado desde a divisão de base, o meia se espelha em Xabi Alonso, justamente quem irá substituir na final da Uefa Champions League, devido ao terceiro cartão amarelo que lhe foi punido durante a semifinal.

Tiago: Aos 34 anos, o meia é um dos mais experientes do elenco colchonero. Chegou no Atlético de Madrid em 2010, por empréstimo, e com boas atuações na primeira temporada, foi negociado um novo empréstimo e, em 2011, finalmente assinou um contrato de dois anos com o clube espanhol. Tiago é um jogador fundamental no meio-de-campo da equipe, comandando a segunda linha do sistema defensivo e auxiliando os zagueiros durante a recomposição e saída para o ataque.

Tiago teve papel fundamental na campanha do título da Europa League em 2011/12 e na Copa do Rei 2012/13, caindo nas graças da torcida devido ao seu futebol simples e eficiente. Após ganhar a posição de Mário Suaréz, Tiago teve sua melhor exibição no ano contra o Chelsea, pelas semifinais da Uefa Champions League, onde dentro do Stamford Bridge, anulou o ataque londrino e deu iniciou a jogada do primeiro gol espanhol no confronto.

Luka Modrić x Gabi

Modrić: O croata vem se destacando como peça fundamental no meio-campo da equipe merengue e um dos principais jogadores na temporada. Apelidado de “Luka Magic”, Modrić tem um posicionamento excepcional em campo sem a bola e, além de ajudar na armação das jogadas, recua para ajudar na marcação com Xabi Alonso, fechando o triângulo defensivo madrilenho. Completando suas principais características, o seu potente e preciso chute de fora da área, passes longos e precisos, e o bom cadenciamento de jogo fazem com que o meia seja fundamental no esquema motado por Ancelotti.

Modrić foi nomeado o “Jogador do ano” da Prva HNL (Campeonato Croata) em 2007, jogando pelo Dínamo de Zagreb. Ao se transferir para o Tottenham, da Inglaterra, se tornou a transferência mais cara da história da liga Prva – 16,5 milhões de libras. Acertou sua ida para o Real Madrid em 2012, por 35 milhões de euros. Pela seleção croata, Modric atuou em todas as categorias de base desde o sub-15 e hoje é o principal jogador do elenco principal.

Gabi: Capitão e um dos mais experientes da equipe colchonera, aos 30 anos, Gabi é um dos jogadores mais importantes nesta temporada para o Atlético de Madrid. Com bastante técnica com a bola e com muita intensidade na marcação, o espanhol é apontado como o “ Novo Simeone” da equipe do técnico Diego Simeone, devido a semelhança com o futebol do treinador quando atleta.Gabi surpreendeu à todos nesta temporada. É o jogador que mais rouba bolas por jogo no time do Atleti, e também aquele que mais sabe a importância das chamadas falta tática, que matam o contra-ataque adversário, parte da estratégia de Simeone.

Mesmo recuado, Gabi participa bastante ofensivamente com assistências e é um dos jogadores que mais as realiza na equipe. Importante no campo, é mais ainda no vestiário. O jogador foi formado nas categorias de base do Atlético de Madrid. Com poucas chances, foi emprestado ao Getafe em 2004 e em 2007 negociado com o Zaragoza. Em 2011, retornou à equipe rojiblanca, onde conquistou Uefa Europa League 2011/12, Supercopa da Europa 2012 e a Copa do Rei 2012/13.

Di María x Koke

Di María: De coadjuvante à protagonista, Di María cresceu no Real Madrid com a chegada de Carlo Ancelotti. Raramente citado entre as estrelas da equipe merengue, o argentino mostrou-se fundamental com sua qualidade técnica, chutes precisos e velocidade, se tornando indispensável na equipe titular. Nesta temporada, foi fundamental nos jogos decisivos do Real Madrid. Na final da Copa do Rei, contra o Barcelona, foi um dos que mais correu em campo, além de marcar um dos gols.Sob o comando do português José Mourinho, Di María não passava de um coadjuvante de luxo.

No Real Madrid desde 2010 – chegou ao clube por cerca de 25 milhões de euros, em sua primeira temporada foi bastante eficiente ao lado de Cristiano Ronaldo jogando pelos lados do campo, com Ozil pelo meio e Higuain centralizado na área.Em 2011, foi o responsável pela assistência para o gol de Cristiano Ronaldo na final da Copa do Rei, novamente contra o Barcelona.Com a saída de Ozil e Mourinho, e com a chegada de Bale e Ancelotti, Di María ganhou mais espaço no campo, deixando de ficar preso na ponta direita e passando a atuar mais recuado e centralizado, como atua na seleção argentina

Koke: Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, Koke é visto como o futuro substituto de Xavi Hernandéz na seleção espanhola. Desde o sub-16 defende as cores de sua pátria e vem destacando-se a cada temporada. Aos 22 anos, Koke já tem no currículo títulos importantes como a Uefa Europa League 2011-12, Supercopa da Europa 2012 e a Copa do Rei 2012-13, em todos os campeonato sendo fundamental devido a sua intensa movimentação dentro de campo, onde ajuda a furar o bloqueio adversário e desmontar os blocos defensivos impostos pelas táticas dos rivais.

Ainda jovem, terá a primeira oportunidade de conquistar o principal título europeu, a Uefa Champions League. Seu excelente passe o transforma em um dos jogadores do Atlético de Madrid que mais deu assistências na temporada, perdendo apenas para Arda Turan. Nas quartas-de-final, contra o Barcelona, marcou o gol da classificação da equipe colchonera no Vicente Calderón. Com 16 anos, Koke estreou no futebol profissional em 2008, pela equipe B do Atlético de Madrid. No time principal, estreou em 2010, contra o Barcelona, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.

Gareth Bale x Raúl Garcia

Bale: Conhecido por sua extrema velocidade e versatilidade, Bale foi contratado pelo Real Madrid em setembro de 2013, por cerca de 100 milhões de euros, valor superior a contratação de Cristiano Ronaldo – 94 milhões de euros. Assim como Di María, a velocidade de Bale é um fator fundamental para o padrão de jogo de Carlo Ancelotti. Se quando estava no Tottenham o Real Madrid acabou com o sonho de conquistar a taça da Uefa Champions League, agora no clube merengue, o jogador mais caro da história do futebol tem a chance de conquistar o troféu pela primeira vez – o que seria o décimo título do Real na competição.

Com sua incrível velocidade, Bale tem dado dor de cabeça aos rivais do Real Madrid. Numa arrancada antológica, o galês marcou um gol histórico na final da Copa do Rei contra o Barcelona, o gol que deu o título ao Real Madrid, e o gol mais importante de sua carreira – antes já havia cedido uma assistência para Di María. Nas oitavas-de-final da Uefa Champions League, contra o Schalke 04, Bale foi importante com três assistências e três gols no total dos dois jogos – terminado com o placar agregado de 9 a 2; contra o Borussia Dortmund, nas quartas-de-final, marcou um gol; na semifinal contra o Bayern de Munique, contribuiu com uma assistência para Cristiano Ronaldo marcar o gol que o tornou o maior artilheiro em uma edição da Uefa Champions League. Ao lado de Benzema e Cristiano Ronaldo, o trio de ataque do Real Madrid é conhecido como “BBC”, e costumam deixar suas marcas nos rivais em todos os jogos.

Raúl Garcia: No Atlético de Madrid desde 2007, Raul García é um dos jogadores mais importantes da equipe. O meia forma um trio experiente no meio-de-campo do Atléti ao lado de Tiago e do capitão Gabi – Koke completa o meio com sua juventude. Em 2010, quando Tiago chegou por empréstimo da Juventus, da Itália, García perdeu espaço na equipe titular e só voltou a atuar entre os 11 na final da Uefa Europa League, quando Tiago estava suspenso.

García renovou seu contrato por mais três anos com o Atlético de Madrid na temporada 2011/12, mas acabou emprestado ao Osasuna, clube que o revelou. O meia teve sua temporada de artilheiro na carreira ao marcar 11 gols, terminando a temporada como artilheiro do clube. Nesta temporada, contra o Barcelona, na vitória que classificou o Atlético de Madrid às semifinais da Uefa Champions League, Raul García se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa da equipe rojiblanca na competição com 22 aparições.

Cristiano Ronaldo x Arda Turan

Ronaldo: O gajo é o atual melhor jogador do mundo. Depois de ficar atrás de Messi por quatro vezes seguidas, Cristiano Ronaldo recuperou o prêmio que havia conquistado em 2008. No Real Madrid desde 2009, contratado por cerca de 94 milhões de euros, o português já quebrou inúmeros recordes na equipe merengue e é um dos jogadores mais bem pagos do futebol e o futebolista mais rico do mundo.

Esta temporada é sem dúvidas a melhor de CR7 desde que chegou ao Real Madrid em 2009. Mais maduro, com média superior de um gol por jogo, Cristiano Ronaldo já é o quarto maior artilheiro da história do Real Madrid com 250 gols em 243 jogos. Na atual Uefa Champions League, após os dois gols marcados diante do Bayern de Munique na Allianz Arena, Ronaldo chegou a marca de 16 gols e o recorde de maior artilheiro numa edição da competição – podendo aumentar o próprio recorde caso marque na decisão contra o Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo faz parte do trio de ataque “BBC” do Real Madrid. Ao lado de Bale e Benzema, tem conseguido bastante sucesso nesta temporada com os contra-ataques mortais impostos por Carlo Ancelotti. Marcou contra Schalke 04, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, nos jogos de mata-mata da Uefa Champions League, levando o Real à final da competição em busca da tão sonhada ‘La Decima’.

Turan: Camisa 10 da equipe, Turan é o líder de assistência e também o artilheiro da equipe rojiblanca. Ao lado do brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, forma a dupla de ataque mais cirúrgica da Espanha, devido ao seus golpes quase sempre mortais. Desde cedo, Arda Turan sempre demonstrou interesse das equipes da Inglaterra e da Espanha e o Atlético de Madrid levou a melhor ao contratá-lo por 12 milhões de euros em 2011, tornando-o a transferência mais cara da história do futebol turco.

Pelo Atlético de Madrid, o jogador foi fundamental nas conquistas da Uefa Europa League 2011-12, Supercopa da Europa 2012 e Copa do Rei 2012-13, com seus gols e assistências. Turan ficou um pouco de lado com a atual fase brilhante de Diego Costa, artilheiro da equipe, mas nada que tire sua importância no esquema tático de Diego Simeone, Ardan Turan é o coração do Atlético de Madrid. O meia-atacante defende a Seleção da Turquia desde o sub-16. Em 2006 subiu para seleção principal, onde é titular absoluto.

Benzema x Diego Costa

Benzema: O atacante francês é peça fundamental na equipe de Carlo Ancelotti. Camisa 9, Benzema é daqueles atacantes que além de fazer gols, buscam jogo saindo da área o tempo todo. Ao lado de Bale e Cristiano Ronaldo, forma o trio “BBC” do ataque madrilhenho. Benzema chegou ao clube em 2009 por 35 milhões de euros, junto com Kaká e Cristiano Ronaldo, mas era coadjuvante. Em 2010/11, começou mal e perdeu espaço para Gonzalo Higuain. Mas, com a lesão grave sofrida pelo argentino, Karim retomou a posição de titular. Na temporada seguinte.

Em 2011/12, Benzema começou num ritmo oposto ao ano anterior. Logo na estreia da Champions League, marcou contra o Manchester City o gol do empate e, no jogo no Santiago Bernabeu, marcou o gol da vitória. Contra o Ajax, marcou um belo gol de bicicleta. Na fase eliminatória, marcou um dos gols na vitória sobre o Borussia Dortmund, no Santiago Bernabeu, por 2 a 0, mas o Real acabou eliminado devido à derrota no jogo de ida por 4 a 1. Nesta temporada, Benzema tem marcado alguns gols importantes, mas é duramente criticado pela torcida por ser o único abaixo da média no ataque. Contra o Bayern de Munique, no jogo de ida, no Santiago Bernabeu, foi de extrema importância ao marcar o gol da vitória do Real Madrid.

Diego Costa: É um dos principais destaques da temporada na Europa e o principal jogador do Atlético de Madrid. Diego Costa têm 35 gols na temporada, marca superior à de Falcão García quando defendia os colchoneros em 2011/12. Contratado pelo Atlético de Madrid em 2007, demorou para ganhar oportunidades. Foi emprestado para o Valladolid em 2009, onde se destacou. Retornou ao Atléti em 2010, mas foi emprestado ao Rayo Vallecano em 2012, retornando à equipe no fim da temporada. Com a saída de Falcão García para o Mônaco, da França, Diego ganhou chance na equipe de Diego Simeone, e mostrou ao técnico que valeu a pena apostar nele. O atacante chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira quando Fred se lesionou em agosto de 2013, mas ele se naturalizou espanhol.

Com seus 35 gols, Diego Costa foi determinante para o Atlético de Madrid na temporada. Na Uefa Champions League, marcou oito vezes nos oito jogos que jogou até o final. No Campeonato Espanhol marcou 27 vezes em 32 oportunidades. Ficou de fora de alguns jogos devido a lesão, mas retornou na reta final da temporada. A sua grande temporada lhe rendeu uma proposta de 32 milhões de libras (40 milhões de euros) do Chelsea. O atacante aceitou a proposta e irá defender os Blues após a Copa do Mundo Fifa 2014

Carlo Ancelotti x Diego Simeone

Ancelotti: Campeão da Copa do Rei 2013/2014, o treinador chegou ao Real Madrid em 2013 e pode ser considerador como o grande mentor desta grande fase em que vive o clube espanhol. De cara, o treinador tratou de eliminar os focos de descontentamento. Jogadores como Kaká, Higuaín, Albiol e Ricardo Carvalho, insatisfeitos com a reserva, deixaram o clube.

Outra medida que o treinador, de 54 anos, tomou foi o rodízio no gol. Casillas seria o titular nos jogos das Copas enquanto Diego López seria o preferido para as partidas da Liga Espanhola. Além disso, tratou de renovar o elenco do Real Madrid. Jogadores como Isco, Jesé, Morata, Illarramendi, Carvajal e o brasileiro Casemiro vinham sendo constantemente utilizados por Ancelotti nesta temporada.

Simeone: O treinador argentino, de 44 anos, é outro que também merece destaque pela excelente campanha vivida pelo Atlético de Madrid. Simeone começou no futebol nas categorias de base do Vélez Sarsfield em 1987, ano que passou a formar parte do time profissional. Pela seleção argentina, atuou por 106 partidas e ganhou duas Copas América, uma Copa das Confederações, e uma Medalha de Prata, nas Olimpíadas de Atlanta 1996.

Desde de 2011 no clube espanhol, Simeone chegou ao Atlético de Madrid quando o clube não vivia boa fase. Os alvirrubros haviam sido eliminados da Copa do Rei e estavam mal no Campeonato Espanhol. Desde de sua chegada, o Atlético de Madrid conquistou a Copa do Rei na temporada 2012/2013, a liderança da La Liga 2013/2014 e conquistou uma vaga na decisão da Uefa Champions League