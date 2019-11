Copa do Mundo 2014: jogo Uruguai x Inglaterra

Encerramos nossa participação por aqui, o Uruguai venceu a Inglaterra pelo placar de 2 a 1, com dois gols de Luis Suárez. Rooney marcou o tento para os ingleses na partida. Agradecemos a audiência, até a próxima!

18:00 Sem dúvidas esse é um dos melhores dessa Copa do Mundo. Luis Suárez marcou duas vezes e colocou o Uruguai na briga pela classificação novamente. O Uruguai agora enfrentará a Itália na próxima rodada. A Inglaterra, com poucas chances de classificação, vai tentar um milagre contra a Costa Rica.

FOTO: Luis Suárez comemora o gol decisivo. O jogador foi eleito o melhor em campo pela Fifa. (Foto: Divulgação/Fifa)

17:56 Luis Suárez é muito aplaudido pela torcida!!

17:55 Uruguai faz grande festa no gramado após vitória épica.

ACABOU!!!! URUGUAI VENCE A INGLATERRA NA ARENA CORINTHIANS.

49' Bola direto para a linha de fundo!

49' ATÉ HART FOI PARA A GRANDE ÁREA!! Momentos finas tensos.

47' Gerrard tenta o chute de fora da área, bola saiu diretamente para a linha de fundo.

44' Teremos acréscimos de cinco minutos.

41' Substituição na Inglaterra. Entra: Lambert. Sai: Henderson.

41' Substituição no Uruguai. Entra: Luis Suárez. Entra: Coates.

38' Suárez recebeu a bola na área e fuzilou para o gol, sem chances para o Joe Hart.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAIII!!!

36' Suárez tenta o cruzamento e Cahill chega para afastar.

34' Substituição no Uruguai. Entra: Fucile. Sai: Gonzales.

32' DEFENDEU MUSLERA!!!!!! Sturridgeu dominou a bola na área e finalizou, goleiro fez a defesa.

31' Esse é o primeiro gol de Rooney em Copas do Mundo, em sua terceira participação.

30' Glen Johnson deixou Rooney na cara do gol, atacante completou e mandou para os fundos das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!!!!

29' Público pagante: 62.575.

28' Sturridge faz boa jogada, puxa para a esquerda, mas finalização saiu sem força.

25' Substituição na Inglaterra. Entra: Lallana. Sai: Welbeck.

22' Cartão amarelo para Gerrard. Jogador fez uma falta dura em Cebolla Rodriguez e foi punido.

21' Substituição no Uruguai. Entra: Stuani. Sai: Lodeiro.

19' Sturridge tenta o chute, mas finalização sai muito fraca e acaba limpa nas mãos de Muslera.

17' Substituição na Inglaterra. Entra: Barkley. Sai: Sterling.

15' Sterling faz linda jogada e cai na área, juiz mandou seguir.

13' Henderson tentou cruzar para Sturridge na área, Muslera faz a defesa.

10' Welbeck dividiu com Muslera, goleiro recebe atendimento em campo.

8' PEGOUUUUUUUU MUSLERA!!!! Rooney chutou a queima roupa e o goleiro uruguaio faz defesa incrível!!

7' Jogo muito aberto neste segundo tempo!!

6' ERROU CAVANI!!!! Lodeiro deixou Cavani na cara do gol, o atacante chutou para fora!!!

5' Mandou longe Suárez!!! Bola sobrou limpa para o jogador, que arriscou o chute e mandou longe.

3' DEFENDEU HART!!!! Quase um gol Olímpico!! Suárez bate escanteio e Hart consegue fazer a defesa.

2' Detalhe interessante no gol do Suárez: O jogador foi abraçar o fisioterapeuta do Urguaia como agradecimento.

1' Suárez faz o cruzamento para Cavani, Jagielka chega para cortar.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NA ARENA CORINTHIANS, URUGUAI 1X0 INGLATERRA!

FOTO: Suárez coloca o Uruguai na frente do do placar. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:52 O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com boas chances para as duas equipes. Luis Suárez, que retornou de lesão, fez o gol que vai dando a vitória para o Uruguai neste momento.

45' Acabou o primeiro tempo. Uruguai vai vencendo a Inglaterra com gol de Luis Suárez.

42' Inglaterra tenta empatar a partida de todas as formas.

40' DEFENDEU MUSLERA!! Rooney faz lançamento para Sturridge e o goleiro uruguaio executa defesa.

38' Luis Suárez recebeu cruzamento perfeito de Cavani e mandou para o fundo das redes!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!!!!!!!!!

36' O jogo é equilibrado, com quatro finalizações para cada lado.

34' Sterling arrisca de longe e bola passa muito para fora.

30' NA TRAVEEEEEEEE!!!!!! Steven Gerrard levanta a bola com perfeição e Rooney cabeceia, bola explode no travessão.

27' Com velocidade, Welbeck puxa o contra-ataque e é bloqueado por Godín.

26' Suárez cobra escanteio rasteiro para Cavani, o atacante uruguaio finalizou com muito perigo.

24' Sterling cometeu falta em Alvaro Pereira.

20' Posse de bola no momento: Uruguai 45%x55% Inglaterra.

16' Inglaterra chega com Sturridge, o jogador tentou bater colocado, mas a bola foi desviada para escanteio.

14' RODRIGUEZ!!! Jogador do Uruguai aproveita falha da defesa inglesa e arrisca chute forte, bola passou com bastante perigo.

12' Uruguai troca passes no campo de defesa.

9' PASSOU PERTO!!! Rooney bateu falta colocado, bola passa com perigo.

8' Cartão amarelo para Godín!! Sturridge tenta lançar o companheiro na área e zagueiro meteu a mão na bola;

6' Sterling tenta jogada individual e é derrubado por Lodeiro.

4' HART!!! Luis Suárez bateu o escanteio fechado, Joe Hart fez a defesa.

3' Suárez fez jogada pela parte direita do campo, Cahill desvia para escanteio.

1' Baines tenta fazer o lançamento para Sturridge, que saiu muito longo, Muslera vacilou e conseguiu agarrar na segunda vez.

0' APITA CARLOS VELASCO!! A PARTIDA COMEÇA NA ARENA CORINTHIANS!

15:57 O hino da Inglaterra, "God save the Queen" é executado na Arena Corinthians.

15:54 "Liberdade ou com glória morrer", o hino do Uruguai é tocado no estádio neste momento.

15:53 As seleções vêm para o gramado da Arena Corinthians em São Paulo!

15:51 As seleções fazem os últimos ajustes para entrarem no gramado.

15:50 Times escalados taticamente para a partida que acontecerá nos próximos minutos.

15:47 A torcida inglesa também estará presente na partida. (Foto: Divulgação/Fifa)

15:30 Torcida do Uruguai fazendo a festa na Arena Corinthians. (Foto: Reprodução/Twitter)

15:25 Na sua opinião, quem deve vencer a partida? Deixe seu palpite nos comentários.

14:55 Roy Hodgson confirma sua escalação com os mesmos jogadores da partida passada: Joe Hart; Glen Johnson, Gary Cahill, Phil Jagielka, Leighton Baines; Daniel Welbeck, Jordan Henderson, Steven Gerrard; Wayne Rooney, Raheem Sterling e Daniel Sturridge.

14:52 Escalação do Uruguai confirmada: Muslera; A.Pereira, Giménez, Godín, Cáceres; A.González, Arévalo, Lodeiro, Cebolla; Luis Suárez, Cavani.

14:47 No Uruguai, tudo preparado também. Luis Suárez está confirmado para o jogo. (Foto: Divulgação/AFU)

14:41 Vestuário do capitão do English Team está preparado. (Foto: Divulgação/The Fa)

FIQUE DE OLHO: Wayne Rooney, atacante da seleção inglesa. Uma das principais estrelas da seleção da Inglaterra, Rooney conseguiu dar uma bela assistência para Daniel Sturridge na primeira partida, porém o atacante não fez uma grande apresentação e gerou muita dúvida. O Sherk, como é conhecido, vai em busca do seu primeiro gol em Copas do Mundo e calar todos os críticos de seu futebol. (Foto: Divulgação/Fifa)

FIQUE DE OLHO: Luis Suárez, atacante do Uruguai. O atacante vive uma ótima fase no futebol inglês, sendo artilheiro da Premier League isolado e ganhando a Chuteira de Ouro da temporada da Europa. Após perder o jogo contra a Costa Rica, a situação dos uruguaios se complicaram bastante, agora o principal craque uruguaio é a esperança para o povo uruguaio, que vieram ao Brasil pensando em repetir o acontecimento de 1950. (Foto: Divulgação/Fifa)

13:57 Com capacidade para 61 mil pessoas, a Arena Corinthians será o palco do duelo entre Inglaterra e Itália. O estádio localizado em São Paulo e foi responsável pela abertura da Copa do Mundo no Brasil, que aconteceu na partida entre a seleção brasileira e a croata. O Itaquerão espera receber um grande público para a partida que acontece logo mais. (Foto: Getty Images)

13:55 O capitão da seleção inglesa, Steven Gerrard, diz que não é uma final: "Não é uma final. Acredito que alguns dos jogadores uruguaios e o técnico vão encarar como uma final, dando essa mesma importância, mas não é uma final. É claro que é um jogo muito importante, mas essencial nele é quem definir o melhor. São duas equipes excelentes e estamos confiantes de que vamos conseguir o resultado.".

13:51 O jogo ganhou um clima de decisão, Óscar Tabárez confirma isso: "Sabemos que temos que ganhar da Inglaterra e por isso mesmo não vamos ficar consumindo o que aconteceu diante da Costa Rica. Nossas dificuldades nesta quinta-feira serão enormes, pois nosso adversário também vem de derrota. Porém, se a gente somar os três pontos podemos chegar em boas condições na outra final, na última rodada contra a Itália".

13:49 Para Frank Lampard, não tem solução para parar o artilheiro da Premier League: "Não tem solução para pará-lo, o melhor que podemos fazer é tentar nos defender da melhor maneira que for possível. Ele é um jogador fantástico, foi o melhor da Premier League, mas também temos que nos preocupar com o Cavani.", disse o jogador do Chelsea.

13:47 Raheem Sterling, companheiro de Liverpool, disse que era melhor não enfrentar Suárez e alerta sobre Cavani: "Preferia não enfrentá-lo (risos). Sei o que ele pode fazer em campo, mas não podemos nos concentrar apenas nele, há outros jogadores perigosos, como o Cavani. Obviamente que o Suárez é um grande jogador e a maioria aqui já teve a chance de enfrentá-lo. Precisamos fazer de tudo para pará-lo". (Foto: Getty Images)

13:45 Daniel Sturridge disse que não existe obsesão por enfrentar o Uruguai: "Eu não quero comentar sobre o Luis Suárez ou sobre o Uruguai, eu quero falar da Inglaterra, da forma como podemos jogar. Estou preocupado da forma como podemos atacar e jogar como um time. Eu tenho muito respeito por ele, mas não sei qual vai ser a condição dele para o jogo. Espero que ele esteja bem, não desejo lesão a ninguém. Existe uma obsessão sobre o Suárez, mas esse não é o nosso foco".

13:43 Os seus companheiros de clube comentaram sobre assunto. Capitão do seleção ingles, Steven Gerrard rasgou elogios ao uruguaio: "Luis Suárez é um gênio, um excelente jogador e será realmente excelente para o Uruguai tê-lo de volta. Mas são 11 jogadores, uma equipe muito forte. Temos um grande respeito pela equipe e pelo Suárez como indivíduo, mas vamos prestar muita atenção nessa equipe".

13:41 Luis Suárez será uma peça importante para a seleção do Uruguai. Além de viver uma ótima fase, tendo ganhado a Chuteira de Ouro na temporada européia, o jogador conhece muito bem os integrantes da seleção inglesa. Luis Suárez reecontrará cinco companheiros de Liverpool: Glen Johnson, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling e Daniel Suturridge. Rick Lambert foi contratado recentemente pelos Reds e também está no English Team. (Foto: Empics)

LEIA MAIS: Luis Suárez afirma estar 100% para enfrentar a Inglaterra

13:39 A grande novidade para a seleção do Uruguai será o retorno de Luis Suárez, o craque uruguaio treinou normalmente e disse estar bem para enfrentar a seleção inglesa: "Eu estou 100%, se não, não estaria aqui. Saiba que seria difícil (estar pronto) para o primeiro jogo, mas se não tivéssemos paciência, talvez não estivesse 100% na sequência. Mas eu fiz tudo que eu pude", disse Suárez aos jornalistas uruguaios.

LEIA MAIS: Rooney afirma que não é titular absoluto da Inglaterra

13:32 Roy Hodgson ainda não poderá contar com Oxlade-Chamberlain. O jogador que sofreu uma lesão em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo não conseguiu se recuperar completamente e está descartado pelo treinador da Inglaterra. (Foto: Divulgação/Fifa)

13:31 Além de ter perdido Maxi Pereira para a partida, o Uruguai ainda perdeu Diego Lugano. O capitão da equipe sentiu dores no joelho e não poderá atuar diante a Inglaterra. O provável substituto é Giménez, o jovem zagueiro do Atlético de Madrid formará dupla com o seu companheiro de clube, Godín. (Foto: Divulgação / Fifa)

13:24 O Uruguai leva um pequena vantagem nos confrontos diretos, com quatro vitórias. A Inglaterra já venceu os celestes por três vezes. O confronto também teve três empates.

13:21 O último confronto entre as equipes foi em 2006. A Inglaterra venceu o Uruguai de virada, Omar Pouso abriu o placar para os celestes. Peter Crouch marcou aos 75 minutos e nos acrécimos Joe Cole fez o gol que garantiu a vitória dos ingleses.

13:19 Inglaterra e Uruguai se enfrentaram pela última vez em Copas do Mundo em 1996, pela estreia das seleções, na fase de grupos. A partida terminou com o placar de 0 a 0, Uruguai e Inglaterra passaram de fase - e os ingleses se sagraram os campeões mais tarde.

13:16 O Uruguai chegou em sua décima primeira partipação no torneio, tendo ganhando duas vezes. Os uruguaios foram reponsáveis pela façanha do Maracanazzo em 1950, onde ganharam a competição dentro do Brasil, calando o Maracanã lotado com cerca de 200 mil pessoas. O futebol uruguaio teve um grande momento em 2010, quando ficaram na quarta colocação da Copa do Mundo de 2010. Após isso, ganharam a Copa América em 2011. Porém, o futebol sofreu uma grande decadência e sofreram nas Eliminatórias, tendo que passar pela respecagem e conseguir a classificação ao Mundial no Brasil.

Uruguai: a surpresa e a decadência relâmpago

13:14 A Inglaterra chega na sua décima quarta participação em Copas do Mundo nesta edição, com um título no curriculum, os comandados de Roy Hodgson acreditam no triunfo no Brasil para conquistar o segundo título para os ingleses. Na última Copa do Mundo, o English Team acabou sendo eliminado em um polêmico jogo contra a Alemanha, os ingleses foram goleados por 4 a 1 nas oitavas-de-finais e deram adeus a competição disputada na África do Sul.

Inglaterra: a seleção das estrelas solitárias aposta no coletivo

LEIA MAIS: Balotelli marca e Itália vence Inglaterra no calor de Manaus

13:11 A Inglaterra estreiou diante da Azzurra em Manaus. As duas seleções tiveram que enfrentar o calor da Amazônia para conquistar os três pontos, a temperatura não atrapalhou tanto para o que foi mostrado em campo, um belo jogo com muita movimentação de ambos os times. Pirlo fez uma grande partida e conduziu a Itália para a vitória. O placar foi aberto com Marchisio, após um belo corta-luz de Pirlo. A Inglaterra empatou rapidamente com Daniel Sturridge, após um belo cruzamento de Rooney. Na segunda etapa, Balotelli marcou de cabeça e definiu o placar da partida. (Foto: Getty Images)

13:08 No final da partida, Maxi Pereira deu uma entrada dura em Campbell e foi punido com o cartão vermelho diretamente, virando desfalque para o Uruguai.

LEIA MAIS: Surpreendente, Costa Rica vira e vence Uruguai em Fortaleza

13:06 O Uruguai foi supreendentemente derrotado pela Costa Rica. Em um jogo apático dos celestes, os cosstarriquenhos souberam aproveitar e conseguiram conquistar a importante vitória, por muitos considerado uma grande zebra. Campbell foi quem se destacou, o jogador fez um gol e foi eleito o melhor jogador da partida. O Uruguai abriu o placar após converter uma cobrança de pênalti com Cavani. No segundo tempo, a Costa Rica consegui reagir: Campbell, Duarte e Ureña fizeram os gols para a Costa Rica. (Foto: Getty Images)

13:04 Após a primeira rodada, veja como ficou a classificação do Grupo D:

# J SG PTS 1º Costa Rica 1 2 3 2º Itália 1 1 3 3º Inglaterra 1 -1 0 4º Uruguai 1 -2 0

13:01 A partida é válida pelo Grupo D, que ficou conhecido como grupo da morte. Inglaterra e Uruguai foram derrotados na primeira rodada e agora fazem o teste se sobrevivência.

13:00 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Uruguai e Inglaterra. A partida será disputada às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.