Jogo Coreia do Sul x Argélia, Copa do Mundo 2014

18:00. Vamos encerrando nossa transmissão de Coreia do Sul e Argélia, que terminou com a vitória argelina por 4 a 2. Siga o twitter @VAVEL_Brasil, curta nossa página no Facebook e continue acompanhando tudo sobre a Copa do Mundo 2014 conosco. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite a todos e até a próxima!

17:57. A Argélia pode conseguir a classificação até mesmo com um empate diante da Rússia, o que seria um feito inédito, pois a equipe nunca passou da fase de grupos em uma Copa do Mundo.

17:55. No grupo H, a Bélgica já está classificada, na última rodada Rússia, Argélia e Coreia do Sul chegam com chances de classificação.

17:54. Uma partida sensacional no Beira-Rio, seis gols marcados, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Mesmo com a desvantagem no placar a Coreia do Sul não desistiu da partida, proporcionando um bom espetáculo aos torcedores.

17:52. Após 32 anos a Argélia volta a vencer uma partida de Copa do Mundo.

49' APITA O ÁRBITRO, FIM DE JOGO.

48' Ataca a Coreia do Sul, Kim fica no chão mas o árbitro manda o jogo seguir.

47' Escanteio para a Coreia do Sul, M'boulhi sai bem do gol e fica com a bola.

46' Não desiste a Coreia do Sul, se defende a Argélia.

45' Teremos 4 minutos de acréscimo.

44' Alteração na Argélia. Sai Bougherra, entra Belkalem.

42' PRESSÃO!!! Só a Coreia do Sul ataca nos minutos finais, mas não consegue o terceiro gol.

41' Na barreira. Cobrança de falta perigosa para a Coreia, mas na cobrança a bola explode na barreira.

40' Slimani já voltou ao gramado.

40' A Argélia arrisca no contra-ataque, mas o passe muito longo fica nas mãos do goleiro.

39' Slimani sente cãimbras e fica caído no gramado, jogo parado no Beira-Rio.

37' Pressão da Coreia, que alça bolas na área, até aqui a defesa da Argélia consegue afastar o perigo.

34' Alteração na Coreia. Sai Yun Suk-Young, entra Ji Dong-Won.

33' Alteração na Argélia. Sai Brahimi, entra Lacen.

33' QUASE!!! Chega bem a Argélia, mas a cabeçada sai por cima do gol.

30' Alteração na Argélia. Sai Djabou, entra Ghilas.

28' DEFESAÇA!!! Pressão da Coreia e M'boulhi faz boa defesa, jogo muito bom no Beira-Rio.

27' GOOOOOOOOOOOOL DA COREIA DO SUL!!!! KOO JA-CHEOL!!!!

26' A Argélia busca o ataque, mas sem a mesma intensidade do primeiro tempo e para na defesa sul-coreana.

24' Cartão amarelo para Han Kook-Young por entrada forte.

22' Cartão amarelo para Bougherra, por falta forte no meio de campo, parando o contra-ataque sul-coreano.

22' Afasta a zaga. A Coreia alça bola na área, mas a defesa argelina afasta o perigo.

20' Alteração na Coreia. Sai Lee Chung-Young, entra Lee Keun-Ho.

20' Jogo aberto na segunda etapa, a Coreia se lança ao ataque e deixa espaço na defesa.

17' Linda troca de passes no ataque argelino e Brahimi finaliza para ampliar a vantagem argelina.

17' GOOOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA!!!!! BRAHIMI!!!!

14' Alteração na Coreia. Sai Park Chu-Young, entra Kim Shin-Wook.

14' DEFESAÇA!!!! Finalização de fora da área e M'boulhi de mão trocada manda pra escanteio.

10' Cruzamento na área e M'boulhi sai de soco para afastar o perigo.

10' Agora é a Argélia que tenta voltar para o jogo, a Coreia é quem controla o jogo no segundo tempo.

8' Cartão amarelo para Lee Young por falta no meio de campo.

7' Pressão da Coreia. O time sul-coreano é melhor na segunda etapa e pressiona, desta vez o ataque é parado pela posição irregular de Park.

4' Lançamento longo, a defesa argelina falha e Son Heung-Min bate firme, por baixo das pernas do goleiro M'boulhi.

4' GOOOOOOOOOOOOL DA COREIA DO SUL!!!! SON HEUNG-MIN!!!!!

2' Vem para o ataque a Coreia. Pelo lado esquerdo de ataque, boa descida de Park, que é parado com falta.

1' Muitos passes errados nos primeiros lances da segunda etapa.

0' As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo.

0' Bola em jogo para o segundo tempo de Coreia do Sul e Argélia.

17:00. Os jogadores começam a voltar ao gramado para a segunda etapa.

16:55. Jogadores reservas da Coreia do Sul não descem para o vestiário e realizam trabalho de aquecimento durante o intervalo.

16:52. Com a vitória, a Argélia precisa apenas de um empate na última rodada contra a Rússia para garantir a classificação.

16:48. Um primeiro tempo em que a Argélia dominou todas as ações desde os primeiros minutos, não deixando a Coreia do Sul jogar. Com dois gols em dois minutos, a seleção argelina acabou com qualquer resistência que a defesa sul-coreana oferecia até então, deixando os asiáticos completamente atordoados em campo. Em falha da defesa sul-coreana, a Argélia ainda ampliou o placar merecidamente, o resultado de 3 a 0 reflete exatamente o que foi visto em campo nos primeiros 45 minutos.

47' Fim de primeiro tempo.

45' Teremos 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo.

42' Quase. Na cobrança de falta a zaga sul-coreana cede escanteio, na cobrança a cabeçada de Slimani sai pela linha de fundo.

41' Falta. A Argélia vem para o ataque de novo e Feghouli é parado com falta.

40' A Argélia manda no jogo, o goleiro M'boulhi praticamente não trabalhou na primeira etapa.

38' Mais um lançamento longo, a zaga sul-coreana falha e Slimani toca para Djabou bater no canto esquerdo baixo do goleiro, Argélia 3 a 0.

38' GOOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA!!!! DJABOU!!!

36' Segue o jogo. Brahimi invade a área e na dividida fica no chão, o árbitro manda seguir o jogo.

34' A Argélia se posiciona no campo de defesa e espera a Coreia do Sul, mas os sul-coreanos não conseguem avançar com a bola dominada.

32' Tenta voltar ao jogo a equipe sul-coreana, mas a defesa da Argélia leva a melhor.

29' Coreia do Sul atordoada com os dois gols sofridos, a equipe asiática não consegue sair do campo de defesa.

26' Cobrança de escanteio, a bola na pequena área, o goleiro sai mal do gol e Halliche não perdoa, Argélia 2 a 0.

26' GOOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA!!!! HALLICHE!!!!

25' Bola lançada nas costas da zaga, Slimani ganha na corrida e toca na saída do goleiro, Argélia na frente.

25' GOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA!!!!!! SLIMANI!!!!!

24' Impedimento. Bom ataque argelino, mas Slimani é flagrado em impedimento.

23' Dividida forte no meio de campo, fica caído Koo Ja-Cheol.

21' Longe do gol. Após boa troca de passes do ataque argelino, Djabou arrisca da entrada da área, mas a bola sai muito longe do gol.

20' De canela. Bola alçada na área para Slimani, a zaga sul-coreana não corta, mas o atacante erra a finalização e a bola sobra para a defesa asiática.

18' Quase. De fora da área Slimani arrisca, mas a bola passa à esquerda do gol de Jung Sung-Ryong, sem perigo.

17' Número de faltas começa a aumentar, o jogo fica muito truncado.

14' Com a partida mais equilibrada a bola fica no meio de campo, as equipes não conseguem escapar da marcação adversária.

12' Son Heung-Min começa a aparecer para o jogo e leva a Coreia do Sul ao ataque.

11' Passada a pressão inicial da Argélia, a Coreia do Sul busca sair mais para o jogo.

10' Primeiro ataque da Coreia. Son Heung-Min puxa o primeiro ataque sul-coreano, mas a bola corre muito e sai pela linha de fundo.

8' QUASE!!! Na cobrança de escanteio, Slimani cabeceia bem, a bola acerta a rede pelo lado de fora.

7'Afasta a defesa da Coreia. Bola alçada na área, a defesa sul-coreana afasta de qualquer maneira.

5' A Coreia do Sul tenta sair para o campo de ataque, mas a Argélia marca a saída de bola e não deixa a seleção asiática respirar.

3' Pressão da Argélia. Nos primeiros minutos quem toma conta do jogo é a Argélia, em bola rebatida dentro da área os jogadores pedem pênalti mas o árbitro manda seguir.

1' Chega a Argélia. Feghouli já arrisca pela primeira vez, mas a bola sobe muito e vai direto pela linha de fundo.

0' Apita o árbitro, bola em jogo para Coreia do Sul e Argélia.

15.58. Tudo pronto para Coreia do Sul e Argélia.

15:56. Hino nacional da Argélia.

15:55. Jogadores perfilados, hino nacional da Coreia do Sul sendo executado.

15:53. Entram em campo Coreia do Sul e Argélia.

15:48. Jogadores já se dirigem ao túnel de acesso ao gramado para aguardar o início do protocolo FIFA antes da partida.

15:42. Jogadores voltam aos vestiários, dentro de minutos eles voltarão a campo para a partida importantíssima na briga pela classificação.

15:37. Vaias no Beira-Rio para a escalação sul-coreana que aparece no telão do estádio, argelinos vão tomando conta das arquibancadas.

15:32. Torcedor sul-coreano é proibido de entrar com fantasia no estádio, segundo a segurança da partida a fantasia contém partes de ferro. Torcedor precisou deixar a fantasia do lado de fora.

15:24. Jogadores argelinos foram muito aplaudidos ao subirem para o gramado, com público ainda pequeno no Beira-Rio argelinos são maioria por enquanto nas arquibancadas.

15:20. Jogadores de Coreia do Sul e Argélia já iniciam o trabalho de aquecimento no gramado do Beira-Rio.

15:12. Também pelo grupo H a Bélgica venceu a Rússia no Maracanã por 1 a 0 e já garantiu a classificação às oitavas de final.

15:07. Torcedores começam a chegar em maior número ao Beira-Rio.

15:05. Buscando inspiração? Jogadores e comissão técnica da Coreia do Sul observaram um treinamento do Internacional na manhã de sexta-feira (20), comandado por Abel Braga. Integrantes da comissão técnica asiática tiraram fotos e fizeram muitas anotações enquanto observavam o trabalho dos atletas do Colorado.

15:02. Na sexta-feira (20), o juiz Rogério Neiva Pinheiro, da Primeira Vara do Trabalho de Brasília determinou que em partidas que ultrapassem os 32°C, os árbitros deverão realizar a parada técnica para hidratação dos atletas, caso não seja cumprida a determinação a FIFA deverá pagar uma multa de R$ 200 mil por jogo.

15:00. Na chegada da delegação sul-coreana à Porto Alegre na última quinta-feira (19), Park Hyun-Suk era o único torcedor a recepcionar os atletas, um cenário bem diferente do que será visto dentro de alguns minutos no Beira-Rio.

14:57. Presentes em bom número na estreia da Argélia na primeira partida, em Belo Horizonte, os torcedores argelinos também prometem comparecer em peso em Porto Alegre para incentivar sua seleção.

14:51. Quem apita o confronto de logo mais é o colombiano Wilmar Roldan. Esta não será a primeira partida de Roldan na Copa do Mundo, ele apitou o polêmico jogo entre México e Camarões, quando o time mexicano teve dois gols anulados equivocadamente, o que fez com que a FIFA suspendesse seu assistente naquela partida, Humberto Clavijo, que marcou impedimentos inexistentes nos lances dos gols anulados. Wilmar Roldan foi o responsável por apitar a última final da Copa Libertadores, em 2013, quando o Atlético-MG se consagrou campeão.

14:45. Na segunda partida realizada no estádio nesta Copa do Mundo, no confronto entre Austrália e Holanda, um novo fato curioso chamou a atenção dos torcedores. No telão do estádio que pertence ao Internacional, o mascote da Copa, Fuleco, apareceu imitando a comemoração do goleiro Kidiaba, do Mazembe, que eliminou o Internacional do mundial de clubes em 2010. Confira o vídeo abaixo:

14:42. No primeiro jogo realizado no Beira-Rio nesta Copa do Mundo, um problema com o sistema de som impossibilitou a execução dos hinos nacionais de França e Honduras, o fato foi notícia ao redor do mundo como a maior falha na organização do mundial até o momento.

14:40. O palco de Coreia do Sul e Argélia será o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No total, cinco partidas da Copa do Mundo 2014 serão realizadas no estádio Beira-Rio. Além da confronto hoje entre sul-coreanos e argelinos, França 3x0 Honduras, Austrália 2x3 Holanda, Nigéria x Argentina na próxima quarta-feira (25) e uma partida das oitavas de final são os jogos programados para o estádio neste mundial.

14:37. Ainda com a Copa do Mundo em andamento, o cargo de treinador da seleção argelina já conta com mudanças, isso porque assim que a Argélia terminar sua participação no mundial, o treinador Vahid Halilhodzic deverá assumir o comando do Trabzonspor. O provável substituto de Halilhodzic será o francês Christian Gourcuff que, segundo informações da imprensa argelina, já teria acertado contrato de três anos com a federação argelina.

14:33. O zagueiro da Argélia, Rafik Halliche, quer que o time deixe a derrota para a Bélgica no passado e siga focado em conseguir a classificação inédita às oitavas de final. "Temos que deixar o jogo contra a Bélgica no passado. Devemos nos concentrar no confronto contra os sul-coreanos. Precisamos vencer para aumentar nossas chances de classificação para a próxima fase. Apesar da derrota para a Bélgica, ainda podemos nos classificar. Temos dois jogos para reverter a situação a nosso favor", disse o jogador.

14:31. Clima de Decisão, é assim que o capitão da Coreia do Sul, Koo Ja Cheol, vê a partida de logo mais diante da Argélia. "Precisamos da vitória, e estamos focados nisso para podermos passar para a próxima fase", declarou o jogador.

14:25. Curiosidade: Autor do gol sul-coreano no empate diante da Rússia, Lee Keun-Ho é soldado no serviço militar sul-coreano. O atacante atua no modesto Sangju Sangmu, equipe da segunda divisão sul-coreana destinada apenas a cidadãos do país e a jogadores que precisam cumprir o serviço militar. Ele e outros jogadores na mesma condição realizam os treinos do Exército ao mesmo tempo em que podem seguir atuando. Antes de precisar cumprir o serviço militar, Lee Keun-Ho já havia conquistado a Champions League Asiática pelo Ulsan, da Coreia do Sul em 2012. O tempo em que Lee Keun-Ho deve servir ao exército de seu país é de dois anos.

14:21. Fique de olho: Sofiane Feghouli, meia da Argélia. Autor do gol diante da Bélgica, na estreia pela Copa do Mundo 2014, Feghouli é um dos principais jogadores da seleção argelina. Com bom toque de bola e eficiente na marcação, é uma peça fundamental na seleção que busca entrar para a história de seu país no mundial de 2014.

14:17. Fique de Olho: Son Heung-Min, atacante da Coreia do Sul. Eleito o melhor jogador da partida diante da Rússia, na estreia pela Copa do Mundo 2014, Son Heung-Min é um jovem atacante, mas que já conta com a experiência de atuar no futebol alemão desde 2010, onde tem passagens por Hamburgo e Bayer Leverkusen, seu clube atual. Com velocidade e precisão no chute, Son Heung-Min é a principal arma sul-coreana para buscar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

14:13. Tanto Coreia do Sul quanto Argélia sofreram desfalques às vésperas da Copa do Mundo 2014. Pela seleção sul-coreana o lateral Kim Jin-Su, que atua no Albirex Niigata, do Japão, fraturou o tornozelo e ficou de fora do grupo que disputa o mundial. Já pela seleção argelina, Adlene Guedioura, do Crystal Palace da Inglaterra é o principal desfalque para a Copa do Mundo.

14:10. A Argélia busca fazer história no mundial de 2014, a seleção argelina jamais conseguiu passar da primeira fase de uma Copa do Mundo. Com três participações, em 1982, 1986 e 2010, os argelinos foram eliminados sempre na primeira fase dos mundiais. Em 1986 a Argélia enfrentou a seleção Brasileira na Copa do Mundo, e foi derrotada por 1 a 0, além das duas seleções também estavam no mesmo grupo Espanha e Irlanda do Norte.

14:08. Para manter o sonho de repetir sua melhor campanha em Copas do Mundo, a Coreia do Sul precisa da vitória. A seleção que foi quarta colocada no mundial de 2002 briga diretamente pela classificação com as seleções favoritas neste grupo, Bélgica e Rússia. Para depender apenas de suas forças na última rodada é fundamental que os sul-coreanos conquistem os três pontos diante da Argélia.

14:05. Coreia do Sul e Argélia se enfrentaram apenas três vezes até hoje, todas em amistosos internacionais. No histórico do confronto, 100% de aproveitamento para a seleção sul-coreana, três vitórias em três jogos (3 a 1, 2 a 0 e 3 a 1). O último confronto entre as seleções ocorreu em 1985, e apenas hoje as equipes voltam a se enfrentar, desta vez em uma partida de Copa do Mundo.

14:03. Em sua estreia na Copa do Mundo 2014 a Argélia encarou a Bélgica, e saiu na frente com o gol marcado por Feghouli em cobrança de pênalti. Apesar da forte marcação da seleção argelina, que chegou a ser elogiada por parte da imprensa, a Bélgica conseguiu a virada, com gols de Fellaini e Mertens. A derrota por 2 a 1 deixou a Argélia na lanterna do grupo H, sem nenhum ponto.

14:02. Na primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo 2014 a Coreia do Sul enfrentou a Rússia, e saiu na frente com o gol de Lee Keun-Ho, em uma falha clamorosa do goleiro Akinfeev, mas cedeu o empate aos russos. A partida terminou empatada em 1 a 1, resultado que não agradou sul-coreanos e russos.

14:00. Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Coreia do Sul x Argélia , pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Fique conosco!